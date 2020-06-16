Microsoft çift ekranlı Surface Duo'yu Temmuz'da çıkarmaya hazırlanıyor

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Microsoft, Surface Duo isimli katlanabilir telefonunu planlanandan daha erken satışa sunacak gibi görünüyor. Windows Central editörü Zac Bowden'a göre, şirket ilk Android telefonunu Temmuz ayında piyasaya sürecek.

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Deneyimli editör Microsoft'un avantaj kazanmak adına Surface Duo'yu Galaxy Fold 2 tanıtılmadan önce çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Samsung yeni katlanabilir telefonunu 5 Ağustos'ta duyuracak. Surface Duo'nun ise Temmuz ayında çıkış yapacağı bildiriliyor.

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Surface Duo özellikleri

Çift ekranlı Surface Duo ilk kez geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Surface etkinliğinde görücüye çıkmıştı. Katlanabilir cihazda 1350 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip iki 5.6 inç ekran bulunuyor.

Qualcomm Snapdragon 855 işlemci ve 6 GB LPDDR5 RAM'den güç alan Surface Duo, 11 megapiksel arka kamera, 3.460 mAh pil, 4G LTE bağlantısı ve Surface Pen kalem desteği ile gelecek.

https://twitter.com/zacbowden/status/1271428406996078594

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