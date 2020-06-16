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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft çift ekranlı Surface Duo'yu Temmuz'da çıkarmaya hazırlanıyor

    Microsoft çift ekranlı Android telefonunu beklenenden daha erken piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirketin hedefi Surface Duo'yu Galaxy Fold 2 tanıtılmadan önce satışa sunmak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft çift ekranlı Surface Duo'yu Temmuz'da çıkarmaya hazırlanıyor
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    Microsoft, Surface Duo isimli katlanabilir telefonunu planlanandan daha erken satışa sunacak gibi görünüyor. Windows Central editörü Zac Bowden'a göre, şirket ilk Android telefonunu Temmuz ayında piyasaya sürecek.

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    Deneyimli editör Microsoft'un avantaj kazanmak adına Surface Duo'yu Galaxy Fold 2 tanıtılmadan önce çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Samsung yeni katlanabilir telefonunu 5 Ağustos'ta duyuracak. Surface Duo'nun ise Temmuz ayında çıkış yapacağı bildiriliyor.

    Microsoft çift ekranlı Surface Duo'yu Temmuz'da çıkarmaya hazırlanıyor
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    Surface Duo özellikleri

    Çift ekranlı Surface Duo ilk kez geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Surface etkinliğinde görücüye çıkmıştı. Katlanabilir cihazda 1350 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip iki 5.6 inç ekran bulunuyor.

    Qualcomm Snapdragon 855 işlemci ve 6 GB LPDDR5 RAM'den güç alan Surface Duo, 11 megapiksel arka kamera, 3.460 mAh pil, 4G LTE bağlantısı ve Surface Pen kalem desteği ile gelecek. 



    https://twitter.com/zacbowden/status/1271428406996078594 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Katalikitci (Katalikitci ) 53 dk.
    Bu çerçevelerle kurumsal alanda iş görebilir ama konu telefon olunca microsofta kim güvenir ki bu saatten sonra.
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    kımyasal (ümit k) 2 sa.
    MS bu saatten sonra uçan telefon yapsa alınmaz.Millete darbeyi vur vur,sonra senden telefon alsınlar yok öyle yağma.
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    Skywaterr (Sergen Atalmış) 2 sa.
    İki tane telefonu menteşeyle yapıştırıp katlanır telefon demişler. Ortadaki ve üst-alt çerçevelere bakınca bile midem bulandı.

    Microsoft sen telefon yapma güzel kardeşim. Windows'u geliştirmeye devam et. Surfacebookların fiyatını düşür biraz. Ölü yatırımlarının bedelini surfaceleri millete pahalıya satarak ödetiyorsun. Windows Phone'lar o kadar iyiydi ki ios rakibi çıktı dedik ama nasıl becerdin bilmiyoruz onunda içine ettin. Dünyanın en iyi işletim sistemlerinden birine sahipsin ama utanmadan telefon yapıp android işletim sistemini koyuyorsun. Kendi Windowsunu gidip telefona çok hoş bir şekilde uyarlamıştın lumia döneminde ama market yüzünden çöpe gitti tüm emekler. Böyle ölü yatırımlar yerine markete uygulama yapmaları için geliştiricilerin cebine 3-5 koysaydın teşvik etseydin bugün piyasada alternatif bir seçenek olacaktı. Ama bir şeyleri batırmakta üstüne yok senin. Neyse kardeşim git forza horizon 5 falan çıkar xboxla ilgilen ama lütfen bir daha telefon piyasasına girme.
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