Microsoft Copilot artık Android telefonlarda varsayılan asistan olarak ayarlanabiliyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, 2023’te yapay zeka destekli birçok kullanışlı özellik sunan Android için Copilot uygulamasını sundu. Soruları yanıtlama, içerik yazma, görsel oluşturma gibi şeyleri yapabiliyor ve yetenekleri geliştiriliyor. Microsoft, uygulamanın yeni beta sürümüyle yapay zeka asistanını cihazın varsayılan dijital asistan uygulaması olarak ayarlama seçeneği sunmaya başladı.

Microsoft, yapay zeka asistanı Copilot'a yeni işlevler kazandırdı 6 gün önce eklendi

Copilot, şu anda diğer dijital asistanlar kadar işlevsel değil. Güç/Home tuşuna uzun basarak veya ekranın köşesinden çapraz kaydırmayla açılan Copilot, Google Asistan ya da yeni adıyla Gemini gibi ekranı analiz edip ekrandaki içeriğe göre işlevler sunamıyor, kullanıcı girişini otomatik olarak dinlemiyor.

Microsoft’un Copilot'u varsayılan dijital asistan olarak ayarlama seçeneğini kararlı sürümde ne zaman sunacağına dair bir bilgi olmamakla birlikte aynı seçeneğin iOS kullanıcılarına da sunulup sunulmayacağı belli değil. Bu ayın başlarında mobil ve masaüstü platformlarda yeni yüzüne kavuşan Copilot, ücretsiz ancak ek özelliklerin sunulduğu ücretli abonelik gerektiren Copilot Pro da mevcut.

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