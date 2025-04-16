Microsoft, Copilot Studio’ya otonom ajanını ekledi: Bilgisayarı kendisi kullanabilir

Bilgisayarı bir insan gibi kullanıyor
Microsoft’tan Charles Lamanna’nın açıklamasına göre, bu yeni yetenek sayesinde Copilot Studio ile geliştirilen yapay zeka ajanları web siteleri ve masaüstü uygulamalarla doğrudan etkileşime geçebiliyor. Menüleri seçebiliyor, butonlara tıklayabiliyor, hatta ekran üzerindeki metin kutularına veri girişi yapabiliyor. Üstelik bunlar otonom olarak, insana ihtiyaç olmadan yapılabiliyor.
Microsoft, bu ayın başlarında tüketici odaklı Copilot platformuna da “Actions” adını verdiği benzer bir özellik eklemişti. Bu özellik sayesinde kullanıcılar arka planda rezervasyon yaptırma, etkinlik bileti alma ya da çevrim içi alışveriş işlemlerini Copilot’a bırakabiliyordu. Ancak Actions şu an yalnızca sınırlı sayıda iş ortağı ile çalışabiliyor. Kurumsal Copilot Studio’da ise bu sınırlar ortadan kalkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hacım ben sildirmedim yönetim silmiştir
@AlbatrosD.IIIFazılBey kardeşim :) yorumları neden sildirdin? Korecesi olan yerlı mıllı KF t50 ve k1 modelleri ilgini çekmedi mi? :)