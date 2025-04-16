Microsoft, Copilot Studio’ya otonom ajanını ekledi: Bilgisayarı kendisi kullanabilir

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Copilot Studio platformuna entegre ettiği yeni “bilgisayar kullanımı” özelliği ile yapay zeka destekli ajanların bilgisayarları adeta bir insan gibi kullanabilmesini sağlıyor. Şirketin kurumsal yapay zeka vizyonunun bir parçası olan bu özellik, özellikle API erişimi olmayan uygulamalarda otomasyonu mümkün kılıyor.

Bilgisayarı bir insan gibi kullanıyor

Microsoft’tan Charles Lamanna’nın açıklamasına göre, bu yeni yetenek sayesinde Copilot Studio ile geliştirilen yapay zeka ajanları web siteleri ve masaüstü uygulamalarla doğrudan etkileşime geçebiliyor. Menüleri seçebiliyor, butonlara tıklayabiliyor, hatta ekran üzerindeki metin kutularına veri girişi yapabiliyor. Üstelik bunlar otonom olarak, insana ihtiyaç olmadan yapılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Önizleme sürümünde olan yeni özellik, özellikle manuel veri girişi, fatura işleme ve piyasa araştırması gibi zaman alıcı iş süreçlerinin otomatikleştirilmesini hedefliyor. Üstelik sistem, uygulama arayüzlerinde meydana gelen görsel değişiklikleri algılayarak görevini kesintisiz şekilde sürdürebiliyor. Bu da yalnızca statik bir otomasyon değil, dinamik ve uyarlanabilir bir yapay zeka deneyimi sunuyor.

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Microsoft, bu ayın başlarında tüketici odaklı Copilot platformuna da “Actions” adını verdiği benzer bir özellik eklemişti. Bu özellik sayesinde kullanıcılar arka planda rezervasyon yaptırma, etkinlik bileti alma ya da çevrim içi alışveriş işlemlerini Copilot’a bırakabiliyordu. Ancak Actions şu an yalnızca sınırlı sayıda iş ortağı ile çalışabiliyor. Kurumsal Copilot Studio’da ise bu sınırlar ortadan kalkıyor.

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Microsoft, Copilot Studio’ya yapay zeka otonom ajanını ekledi