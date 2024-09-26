Microsoft Copilot, yeni “clippy” olarak nitelendirildi

Salesforce, Copilot'u eleştirdi
Salesforce’un ikinci çeyrek kazanç çağrısında konuşan Benioff, birçok müşterinin Copilot’un doğruluk ve tepki sürelerinden hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi. Ona göre, Microsoft’un AI çözümleri müşterilerini büyük ölçüde hayal kırıklığına uğratıyor. Ancak Microsoft tarafı, bu eleştirilere karşın Copilot'un hızla yaygınlaştığını ve müşteri geri bildirimlerinin genelde olumlu olduğunu savunuyor.
Microsoft’un Kurumsal AI Başkan Yardımcısı Jared Spataro, Copilot kullanıcı sayısının son çeyrekte yüzde 60 arttığını ve günlük kullanıcı sayısının ikiye katlandığını belirtti. Bu gelişmelere rağmen Benioff, "Artık hepimiz biliyoruz ki, Microsoft Copilot temelde yeni Microsoft Clippy'dir ve müşteriler bundan bir değer elde etmedi" dedi.
Salesforce kendi AI platformunu hazırlıyor
Benioff’un bu sert çıkışları, Salesforce'un kendi AI platformu Agentforce'u piyasaya sürmeye hazırlandığı bir dönemde geliyor. O yüzden sert çıkışın zamanlaması manidar. Ekim ayında piyasaya sürülmesi planlanan Agentforce, ilk etapta satış ve müşteri hizmetleri odaklı olacak. Şimdiden ADP, OpenTable ve Wyndham gibi büyük müşteriler Agentforce'u kullanmaya başladı bile. Benioff'a göre, ADP’nin müşteri hizmetleri taleplerinin yüzde 90’ından fazlası Agentforce’un otonom AI ajanları tarafından çözümleniyor.
Benioff, Microsoft’un "kendin yap" modelini eleştirerek, bunun müşteriler için pahalı ve verimsiz olduğunu savunuyor. Agentforce, insan müdahalesine en az ihtiyaç duyan otonom AI ajanları kullanırken, Copilot daha çok insanlar ile birlikte çalışan bir yardımcı AI modeli olarak konumlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu