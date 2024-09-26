Microsoft Copilot, yeni “clippy” olarak nitelendirildi

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka (AI) platformları hızla pazara sunuldukça, teknoloji devleri en iyi ürünlerini öne çıkarmak için kıyasıya bir yarış içinde. Bu rekabetin en son örneği, Salesforce CEO’su Marc Benioff'un Microsoft’un Copilot yapay zekasını hedef alarak yaptığı sert açıklamalar oldu. Benioff, Microsoft’un Copilot’u için "yeni Clippy" benzetmesini yaparak, ürünün beklentileri karşılamadığını iddia etti.

Salesforce, Copilot'u eleştirdi

Salesforce’un ikinci çeyrek kazanç çağrısında konuşan Benioff, birçok müşterinin Copilot’un doğruluk ve tepki sürelerinden hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi. Ona göre, Microsoft’un AI çözümleri müşterilerini büyük ölçüde hayal kırıklığına uğratıyor. Ancak Microsoft tarafı, bu eleştirilere karşın Copilot'un hızla yaygınlaştığını ve müşteri geri bildirimlerinin genelde olumlu olduğunu savunuyor.

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Microsoft’un Kurumsal AI Başkan Yardımcısı Jared Spataro, Copilot kullanıcı sayısının son çeyrekte yüzde 60 arttığını ve günlük kullanıcı sayısının ikiye katlandığını belirtti. Bu gelişmelere rağmen Benioff, "Artık hepimiz biliyoruz ki, Microsoft Copilot temelde yeni Microsoft Clippy'dir ve müşteriler bundan bir değer elde etmedi" dedi.

Salesforce kendi AI platformunu hazırlıyor

Benioff’un bu sert çıkışları, Salesforce'un kendi AI platformu Agentforce'u piyasaya sürmeye hazırlandığı bir dönemde geliyor. O yüzden sert çıkışın zamanlaması manidar. Ekim ayında piyasaya sürülmesi planlanan Agentforce, ilk etapta satış ve müşteri hizmetleri odaklı olacak. Şimdiden ADP, OpenTable ve Wyndham gibi büyük müşteriler Agentforce'u kullanmaya başladı bile. Benioff'a göre, ADP’nin müşteri hizmetleri taleplerinin yüzde 90’ından fazlası Agentforce’un otonom AI ajanları tarafından çözümleniyor.

Benioff, Microsoft’un "kendin yap" modelini eleştirerek, bunun müşteriler için pahalı ve verimsiz olduğunu savunuyor. Agentforce, insan müdahalesine en az ihtiyaç duyan otonom AI ajanları kullanırken, Copilot daha çok insanlar ile birlikte çalışan bir yardımcı AI modeli olarak konumlanıyor.

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