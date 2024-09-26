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    Anlık Bildirim

    Microsoft Copilot, yeni “clippy” olarak nitelendirildi

    Salesforce CEO'su Marc Benioff, Microsoft Copilot'u “yeni clippy” olarak nitelendirdi. Bu arada ilginç bir şekilde Salesforce, kendi yapay zeka platformunu başlatmaya hazırlanıyor.
    Microsoft Copilot, yeni “clippy” olarak nitelendirildi Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka (AI) platformları hızla pazara sunuldukça, teknoloji devleri en iyi ürünlerini öne çıkarmak için kıyasıya bir yarış içinde. Bu rekabetin en son örneği, Salesforce CEO’su Marc Benioff'un Microsoft’un Copilot yapay zekasını hedef alarak yaptığı sert açıklamalar oldu. Benioff, Microsoft’un Copilot’u için "yeni Clippy" benzetmesini yaparak, ürünün beklentileri karşılamadığını iddia etti.

    Salesforce, Copilot'u eleştirdi

    Salesforce’un ikinci çeyrek kazanç çağrısında konuşan Benioff, birçok müşterinin Copilot’un doğruluk ve tepki sürelerinden hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi. Ona göre, Microsoft’un AI çözümleri müşterilerini büyük ölçüde hayal kırıklığına uğratıyor. Ancak Microsoft tarafı, bu eleştirilere karşın Copilot'un hızla yaygınlaştığını ve müşteri geri bildirimlerinin genelde olumlu olduğunu savunuyor.

    Microsoft’un Kurumsal AI Başkan Yardımcısı Jared Spataro, Copilot kullanıcı sayısının son çeyrekte yüzde 60 arttığını ve günlük kullanıcı sayısının ikiye katlandığını belirtti. Bu gelişmelere rağmen Benioff, "Artık hepimiz biliyoruz ki, Microsoft Copilot temelde yeni Microsoft Clippy'dir ve müşteriler bundan bir değer elde etmedi" dedi.

    Salesforce kendi AI platformunu hazırlıyor

    Benioff’un bu sert çıkışları, Salesforce'un kendi AI platformu Agentforce'u piyasaya sürmeye hazırlandığı bir dönemde geliyor. O yüzden sert çıkışın zamanlaması manidar. Ekim ayında piyasaya sürülmesi planlanan Agentforce, ilk etapta satış ve müşteri hizmetleri odaklı olacak. Şimdiden ADP, OpenTable ve Wyndham gibi büyük müşteriler Agentforce'u kullanmaya başladı bile. Benioff'a göre, ADP’nin müşteri hizmetleri taleplerinin yüzde 90’ından fazlası Agentforce’un otonom AI ajanları tarafından çözümleniyor.

    Benioff, Microsoft’un "kendin yap" modelini eleştirerek, bunun müşteriler için pahalı ve verimsiz olduğunu savunuyor. Agentforce, insan müdahalesine en az ihtiyaç duyan otonom AI ajanları kullanırken, Copilot daha çok insanlar ile birlikte çalışan bir yardımcı AI modeli olarak konumlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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