Microsoft: Cortana ve diğer sesli asistanlar bir kaya kadar aptal!

Tam Boyutta Gör Microsoft, Bing Sohbet’i bilgi aramanın yeni bir yolu olarak öne çıkarıyor. ChatGPT’yi temel alan bu sohbet robotunun yapay zekası, kullanıcıların yalnızca aradıklarını bulmalarına değil, aynı zamanda daha yaratıcı olmalarını sağlamak için bir "yardımcı pilot" olarak geliştiriliyor. Hatırlarsanız birkaç yıl önce, tüketicilere benzer bir şey sunuluyordu: Sesli asistanlar. Şimdi ise bu çabaların çok yetersiz kaldığı görülüyor.

Financial Times'ta yayınlanan yeni bir makale Amazon'un Alexa ile ilgili gerçekleşmeyen büyük umutlarına odaklanıyor. Sesli komutların ışıklarınızı açıp kapatmanıza, akıllı hoparlörünüzden müzik çalmanıza, Amazon'un sitesinden ürün sipariş etmenize ve TV'nizi ve güvenlik sistemlerinizi kontrol etmenize yardımcı olması gerekiyordu.

Microsoft: Hiçbiri işe yaramıyor

Tam Boyutta Gör Ancak gelinen noktada görüldü ki bu tür sesli asistanları geliştirmek hem para kazandırmıyor hem de reklamları yapıldığı kadar iyi de çalışmıyor. Elbette tek başarısız ürün Alexa değil. Microsoft'un kendi sesli asistanı Cortana da pek de başarılı olamadı. 2016 yılında Microsoft CEO'su Satya Nadella’nın övgülerle bahsettiği sesli asistanı bugünlerde sadece bu tür haberlerde görebiliyoruz. Zaten firma, 2021 yılında Microsoft Cortana mobil uygulamasını tedavülden kaldırarak çok net sinyaller vermişti.

Microsoft, ChatGPT’yi sevdi: Yapay zekayı her yere ekleyecek 18 sa. önce eklendi

Financial Times'a konuşan Nadella, şimdilerde sesli asistanlar için gerçekleri aktarıyor: “İster Cortana, ister Alexa, ister Google Assistant ya da Siri olsun, bunların hiçbiri çalışmıyor. Hepsi bir kaya kadar aptal”

Elbette bu söylemlerin arkasında yatan neden oldukça aşikâr. Microsoft, Cortana gibi sistemlerin yapmasını beklediğimiz şeyleri üretken yapay zeka ile bütünleştirilmiş yeni Bing Sohbet ve arama motoruyla yapmak istiyor. Bing Sohbet’in teknolojiyle etkileşimde gerçek bir devrim mi olacağı yoksa Cortana gibi mi olacağı henüz belli değil. Ancak Microsoft, hem tüketici hem de kurumsal ürünlerine üretken yapay zeka modelini derinlemesine entegre etmeye çalışıyor ve ediyor. Elbette bunların başarısının ölçümü elde ettikleri gelirlerle belli olacak. O yüzden bunların işe yarayıp yaramadığını zaman gösterecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.