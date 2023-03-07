Microsoft: Cortana ve diğer sesli asistanlar bir kaya kadar aptal!

Financial Times'ta yayınlanan yeni bir makale Amazon'un Alexa ile ilgili gerçekleşmeyen büyük umutlarına odaklanıyor. Sesli komutların ışıklarınızı açıp kapatmanıza, akıllı hoparlörünüzden müzik çalmanıza, Amazon'un sitesinden ürün sipariş etmenize ve TV'nizi ve güvenlik sistemlerinizi kontrol etmenize yardımcı olması gerekiyordu.
Microsoft: Hiçbiri işe yaramıyor
Financial Times'a konuşan Nadella, şimdilerde sesli asistanlar için gerçekleri aktarıyor: “İster Cortana, ister Alexa, ister Google Assistant ya da Siri olsun, bunların hiçbiri çalışmıyor. Hepsi bir kaya kadar aptal”
Elbette bu söylemlerin arkasında yatan neden oldukça aşikâr. Microsoft, Cortana gibi sistemlerin yapmasını beklediğimiz şeyleri üretken yapay zeka ile bütünleştirilmiş yeni Bing Sohbet ve arama motoruyla yapmak istiyor. Bing Sohbet’in teknolojiyle etkileşimde gerçek bir devrim mi olacağı yoksa Cortana gibi mi olacağı henüz belli değil. Ancak Microsoft, hem tüketici hem de kurumsal ürünlerine üretken yapay zeka modelini derinlemesine entegre etmeye çalışıyor ve ediyor. Elbette bunların başarısının ölçümü elde ettikleri gelirlerle belli olacak. O yüzden bunların işe yarayıp yaramadığını zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez