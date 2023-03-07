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    Anlık Bildirim

    Microsoft: Cortana ve diğer sesli asistanlar bir kaya kadar aptal!

    Microsoft, Cortana ve diğer sesli asistanlardan ümidini tamamen kesmiş durumda. Öte yandan yeni Bing Sohbet, firmanın aradığı araç olmak için ilerlemeye devam ediyor.
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    Microsoft: Cortana ve diğerleri bir kaya kadar aptal Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Bing Sohbet’i bilgi aramanın yeni bir yolu olarak öne çıkarıyor. ChatGPT’yi temel alan bu sohbet robotunun yapay zekası, kullanıcıların yalnızca aradıklarını bulmalarına değil, aynı zamanda daha yaratıcı olmalarını sağlamak için bir "yardımcı pilot" olarak geliştiriliyor. Hatırlarsanız birkaç yıl önce, tüketicilere benzer bir şey sunuluyordu: Sesli asistanlar. Şimdi ise bu çabaların çok yetersiz kaldığı görülüyor.

    Financial Times'ta yayınlanan yeni bir makale Amazon'un Alexa ile ilgili gerçekleşmeyen büyük umutlarına odaklanıyor. Sesli komutların ışıklarınızı açıp kapatmanıza, akıllı hoparlörünüzden müzik çalmanıza, Amazon'un sitesinden ürün sipariş etmenize ve TV'nizi ve güvenlik sistemlerinizi kontrol etmenize yardımcı olması gerekiyordu.

    Microsoft: Hiçbiri işe yaramıyor

    Microsoft: Cortana ve diğerleri bir kaya kadar aptal Tam Boyutta Gör
    Ancak gelinen noktada görüldü ki bu tür sesli asistanları geliştirmek hem para kazandırmıyor hem de reklamları yapıldığı kadar iyi de çalışmıyor. Elbette tek başarısız ürün Alexa değil. Microsoft'un kendi sesli asistanı Cortana da pek de başarılı olamadı. 2016 yılında Microsoft CEO'su Satya Nadella’nın övgülerle bahsettiği sesli asistanı bugünlerde sadece bu tür haberlerde görebiliyoruz. Zaten firma, 2021 yılında Microsoft Cortana mobil uygulamasını tedavülden kaldırarak çok net sinyaller vermişti.

    Financial Times'a konuşan Nadella, şimdilerde sesli asistanlar için gerçekleri aktarıyor: “İster Cortana, ister Alexa, ister Google Assistant ya da Siri olsun, bunların hiçbiri çalışmıyor. Hepsi bir kaya kadar aptal”

    Elbette bu söylemlerin arkasında yatan neden oldukça aşikâr. Microsoft, Cortana gibi sistemlerin yapmasını beklediğimiz şeyleri üretken yapay zeka ile bütünleştirilmiş yeni Bing Sohbet ve arama motoruyla yapmak istiyor. Bing Sohbet’in teknolojiyle etkileşimde gerçek bir devrim mi olacağı yoksa Cortana gibi mi olacağı henüz belli değil. Ancak Microsoft, hem tüketici hem de kurumsal ürünlerine üretken yapay zeka modelini derinlemesine entegre etmeye çalışıyor ve ediyor. Elbette bunların başarısının ölçümü elde ettikleri gelirlerle belli olacak. O yüzden bunların işe yarayıp yaramadığını zaman gösterecek.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    pcdiyari 13 saat önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 18 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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