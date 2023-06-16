Microsoft duyurdu: Starfield, Bethesda'nın "en hatasız" oyunu olacak

Starfield, neredeyse ''hatasız" olacak!
Summer Game Fest röportajı sırasında Xbox Game Studios başkanı Matt Booty, ''ekiple çalışırken hata sayılarını görüyorum ve sadece şunu söyleyeceğim, Starfield bugün çıkış yapıyor olsaydı en az hataya sahip Bathesda oyunu olacaktı.'' dedi. Diğer tarafta Xbox patronu Phil Spencer ise aynı Soru-Cevap bölümünde QA ekibinin oyunu oynadığını, yeni hatalar aradığını ve bilinen sorunlar üzerinde çalıştığını söyledi.
Ayrıca Bathesda'nın mevcut sorunları çözmek için uzun bir zamana sahip olduğunu da hatırlatalım. Ancak tüm bunları doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekiyor.
Bethesda’nın en büyük yapımlarından biri olacak Starfield, 6 Eylül 2023 tarihinde yayınlanacak. Xbox ve PC’ye özel olacak oyunun ilk günden Xbox Game Pass’e ekleneceğini belirtelim. Starfield'ın fiyatı ise PC için 899 TL, Xbox Series X/S için 1150 TL olarak açıklandı. Starfield Premium Edition PC fiyatıysa 1.299 TL olacak. Aynı sürümün Xbox Series X/S için fiyatı 1.600 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi