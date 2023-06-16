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    Microsoft duyurdu: Starfield, Bethesda'nın "en hatasız" oyunu olacak

    Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen uzay temalı aksiyon rol yapma oyunu Starfield, Bethesda tarihindeki ''en hatasız'' oyun olacak. İşte detaylar...  
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    Microsoft duyurdu: Starfield, neredeyse ''hatasız' olacak! Tam Boyutta Gör
    Bathesda tarafından geliştirilen ve yayıncılığını Microsoft'un üstlendiği uzay temalı aksiyon rol yapma oyunu Starfield, 2023’ün en beklenen oyunlarından biri olmaya devam ediyor. Son olarak Xbox Game Studios başkanı Matt Booty, Starfield hakkında heyecan verici açıklamalarda bulundu. Bathesda'nın yeni oyunu, şirket tarihindeki en hatasız yapım olabilir. İşte detaylar

    Starfield, neredeyse ''hatasız" olacak!

    Summer Game Fest röportajı sırasında Xbox Game Studios başkanı Matt Booty, ''ekiple çalışırken hata sayılarını görüyorum ve sadece şunu söyleyeceğim, Starfield bugün çıkış yapıyor olsaydı en az hataya sahip Bathesda oyunu olacaktı.'' dedi. Diğer tarafta Xbox patronu Phil Spencer ise aynı Soru-Cevap bölümünde QA ekibinin oyunu oynadığını, yeni hatalar aradığını ve bilinen sorunlar üzerinde çalıştığını söyledi.

    Microsoft duyurdu: Starfield, neredeyse ''hatasız' olacak! Tam Boyutta Gör
    Bathesda tarihine baktığımızda, yeni açıklamanın heyecan verici olduğunu belirtelim. Niketim 2011 yılında Xbox 360, PlayStation 3 ve PC için çıkış yapan The Elder Scrolls V: Skyrim, halihazırda çözülmeyen birçok hataya sahip. Öyle ki oyunun temel sürümünde keşfedilen birçok hata, mod topluluğu tarafından çözüldü. Ancak bu durum, Starfield ile değişecek gibi gözüküyor.

    Ayrıca Bathesda'nın mevcut sorunları çözmek için uzun bir zamana sahip olduğunu da hatırlatalım. Ancak tüm bunları doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekiyor. 

    Bethesda’nın en büyük yapımlarından biri olacak Starfield, 6 Eylül 2023 tarihinde yayınlanacak. Xbox ve PC’ye özel olacak oyunun ilk günden Xbox Game Pass’e ekleneceğini belirtelim. Starfield'ın fiyatı ise PC için 899 TLXbox Series X/S için 1150 TL olarak açıklandı. Starfield Premium Edition PC fiyatıysa 1.299 TL olacak. Aynı sürümün Xbox Series X/S için fiyatı 1.600 TL.

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    A
    aysegul.08 3 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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