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    Microsoft Edge, güvenliği ihlal edilmiş parolalarınızı size bildirecek

    Microsoft, Edge 88 ile tarayıcıya yeni güvenlik ve gizlilik önlemleri ekliyor. Edge'de kayıtlı parolalarınızın ele geçirilmesi durumunda tarayıcı sizi uyaracak ve parolayı değiştirmenizi isteyecek.
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    Tarayıcılar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, kenar çubuğu araması, geçmiş senkronizasyonu dahil olmak üzere Edge tarayıcısına gelen bir dizi yeni özelliği duyurdu. Tarayıcıya gelen ve güvenlik konusunda en önemli özellik ise Password Monitor. Bu özellik, güvenli olmayan kimlik bilgileri kullanıyorsanız sizi uyarıyor. Password Monitor, Haziran 2020'de Insiders için sunulmaya başladı ve şu anda Edge'in yeni sürümüyle genel kullanıma sunuluyor.

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    Ayrıca Bkz. "Chrome 88, gelişmiş şifre güvenliği ve yönetimi sağlıyor"

    Parolaları güvende tutmak daha kolay olacak

    Edge 88 ile gelen Password Monitor, periyodik olarak bir sunucuyla iletişim kuruyor ve Edge'de kaydettiğiniz kimlik bilgilerinin, ihlal edilmiş kimlik bilgilerinden oluşan bir veritabanında bulunup bulunmadığını tarıyor. Eğer kimlik bilgileriniz çalınmışsa bu özellik, hemen sizi uyararak parolanızı veya kimlik bilgilerinizi değiştirmenizi istiyor.

    Microsoft paylaştığı blog gönderisinde: "Tarayıcıya kaydedilen parolalarınızdan herhangi biri, sızan kimlik bilgileri listesinde görülenlerle eşleştiğinde, Microsoft Edge sizi bilgilendirecek ve parolanızı güncellemenizi isteyecektir. Password Monitor, eşleşmeleri sizin adınıza tarar ve varsayılan olarak etkindir. Password Monitor Microsoft Edge 88 ile kullanıma sunulmaya başlayacak, ancak bunu tarayıcınızda görmeniz birkaç hafta sürebilir." ifadelerine yer verdi.

    Microsoft, ayrıca Edge 88 ile yeni bir hesaba kaydolurken veya mevcut bir parolayı değiştirirken kullanabileceğiniz yerleşik güçlü bir parola oluşturucu sunuyor. Otomatik olarak sunulan bu parolaları tercih ederseniz şifre otomatik kaydedilerek cihazlarınız arasında senkronize edilecek.



    https://www.engadget.com/microsoft-edge-password-monitor-222319823.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    12 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    JourneyToTheWest 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Firefox'da uzun zamandır olan özellik.
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ben anladığım şekilde başlığı çevireyim."Microsoft Edge, tüm paralolarınızı bilecek ve ihlal edilmişmiş parolalarınızı bildirecek" :D
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    darkaura 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    microsoft kaybettigini geri alabilmek icin herseyini ortaya koyuyor. bakalim basarili olabilecek mi. kendi sahip oldugun platformda en onemli uygulamaya sahip olmamak en bastan buyuk hezimet
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    CoreXXX (fatih tat) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Chronium Edge en iyi ve hızlı tarayıcı. Chrome sürekli çöküyor bunda 1 kez yaşamadım
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