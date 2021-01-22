Microsoft Edge, güvenliği ihlal edilmiş parolalarınızı size bildirecek

Microsoft, kenar çubuğu araması, geçmiş senkronizasyonu dahil olmak üzere Edge tarayıcısına gelen bir dizi yeni özelliği duyurdu. Tarayıcıya gelen ve güvenlik konusunda en önemli özellik ise Password Monitor. Bu özellik, güvenli olmayan kimlik bilgileri kullanıyorsanız sizi uyarıyor. Password Monitor, Haziran 2020'de Insiders için sunulmaya başladı ve şu anda Edge'in yeni sürümüyle genel kullanıma sunuluyor.

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Parolaları güvende tutmak daha kolay olacak

Edge 88 ile gelen Password Monitor, periyodik olarak bir sunucuyla iletişim kuruyor ve Edge'de kaydettiğiniz kimlik bilgilerinin, ihlal edilmiş kimlik bilgilerinden oluşan bir veritabanında bulunup bulunmadığını tarıyor. Eğer kimlik bilgileriniz çalınmışsa bu özellik, hemen sizi uyararak parolanızı veya kimlik bilgilerinizi değiştirmenizi istiyor.

Microsoft paylaştığı blog gönderisinde: "Tarayıcıya kaydedilen parolalarınızdan herhangi biri, sızan kimlik bilgileri listesinde görülenlerle eşleştiğinde, Microsoft Edge sizi bilgilendirecek ve parolanızı güncellemenizi isteyecektir. Password Monitor, eşleşmeleri sizin adınıza tarar ve varsayılan olarak etkindir. Password Monitor Microsoft Edge 88 ile kullanıma sunulmaya başlayacak, ancak bunu tarayıcınızda görmeniz birkaç hafta sürebilir." ifadelerine yer verdi.

Microsoft, ayrıca Edge 88 ile yeni bir hesaba kaydolurken veya mevcut bir parolayı değiştirirken kullanabileceğiniz yerleşik güçlü bir parola oluşturucu sunuyor. Otomatik olarak sunulan bu parolaları tercih ederseniz şifre otomatik kaydedilerek cihazlarınız arasında senkronize edilecek.

https://www.engadget.com/microsoft-edge-password-monitor-222319823.html

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