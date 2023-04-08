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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Edge'in yapay zekalı görüntü oluşturucusunu herkesin kullanımına açtı

    Microsoft, Edge’e bir süre önce OpenAI’ın DALL-E yapay zekasıyla desteklenen Image Creator aracını eklemişti. Yazılım devi bu devrimsel özelliği artık herkesin kullanımına açtığını duyurdu.
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    Microsoft Edge'in yapay zeka görüntü oluşturucusu herkese açıldı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, DALL-E destekli yapay zeka görüntü oluşturucusunu "dünyanın dört bir yanındaki Edge kullanıcıları için masaüstünde kullanılabilir" hale getiriyor. Şirket geçen ay görüntü oluşturma teknolojisini Bing sohbet botuna ve Edge’e eklemişti. Ancak özelliğe sadece yeni Bing’i deneyebilenler erişebiliyordu ancak bu hamle aracı çok daha geniş bir kitlenin kullanımına sunuyor.

    Edge'in yapay zeka görüntü oluşturucusunu herkes kullanabilecek

    Microsoft, OpenAI’ın DALL-E yapay zekasıyla desteklenen Image Creator aracını ilk olarak Bing’ın ChatGPT benzeri Sohbet kısmına eklemiş ve ardından Edge’in kenar çubuğuna özelliği getirmişti. Bu özelliklere yeni Bing’in önizleme sürümünü kullananlar erişebiliyordu. "Image Creator" özelliğinin kullanımı ise son derece basit. İstediğiniz bir görseli sorgu kısmına cümlelerinizle yazıyorsunuz ve Bing sizin için dört farklı çıktı üretiyor. Bu görüntüleri basit cümle sorgularıyla da oluşturulabildiği gibi daha kompleks sorgular sonucunda da üretilebiliyor. Örneğin Bing’in oluşturacağı bir manzara fotoğrafını Kodak’ın bir filtresini kullanarak oluşturmasını isteyebilirsiniz.

    Microsoft Edge'in yapay zeka görüntü oluşturucusu herkese açıldı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, bu özelliği sosyal medya gönderileri ya da slayt gösterileri ve belgeler üzerinde çalışırken "çok özel" görseller oluşturmanın bir yolu olarak sunuyor. Elbette yapay zeka görüntü oluşturucular bir süredir hayatımızda ancak sürekli olarak kullandığımız bir tarayıcıya eklenmesi bunlara olan erişimi çok daha kolay hale getiriyor. Eğer Edge tarayıcınız güncel ise kenar çubuğundaki “+” simgesine tıklayarak “Image Creator” özelliğini aktif hale getirmeniz gerekiyor. Microsoft, Edge’e bir takım yeni özellikler de eklemeye devam ediyor. Drop adında dosya paylaşma özelliği ve tarayıcı içi görsel editleme gibi özellikler ilerleyen sürümlerde Edge’e eklenecek.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 dakika önce

    @Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...

    H
    Hermiyasinmi 43 dakika önce

    @makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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