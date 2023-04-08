Microsoft, Edge'in yapay zekalı görüntü oluşturucusunu herkesin kullanımına açtı

Edge'in yapay zeka görüntü oluşturucusunu herkes kullanabilecek
Microsoft, OpenAI’ın DALL-E yapay zekasıyla desteklenen Image Creator aracını ilk olarak Bing’ın ChatGPT benzeri Sohbet kısmına eklemiş ve ardından Edge’in kenar çubuğuna özelliği getirmişti. Bu özelliklere yeni Bing’in önizleme sürümünü kullananlar erişebiliyordu. "Image Creator" özelliğinin kullanımı ise son derece basit. İstediğiniz bir görseli sorgu kısmına cümlelerinizle yazıyorsunuz ve Bing sizin için dört farklı çıktı üretiyor. Bu görüntüleri basit cümle sorgularıyla da oluşturulabildiği gibi daha kompleks sorgular sonucunda da üretilebiliyor. Örneğin Bing’in oluşturacağı bir manzara fotoğrafını Kodak’ın bir filtresini kullanarak oluşturmasını isteyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı