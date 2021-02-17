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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Edge tarayıcısında bir Çocuk Modu'nu test ediyor

    Microsoft, Edge tarayıcısını çocuklar için daha güvenilir hale getirmek için yeni bir Çocuk Modu'nu test ediyor. Özellik, test aşamasında olsa da bir süre sonra kararlı sürümle tarayıcıya eklenebilir.
    17 Şubat 2021, 23:30 (5 sa.)
    173
    1
    Tarayıcılar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    4

    Microsoft, Edge tarayıcısında bir Çocuk Modu'nu test ediyor

    Microsoft, Edge tarayıcısında, çocuklar için güvenli bir internet tarama deneyimi sağlamayı amaçlayan Çocuk  Modu adlı yeni bir özelliği test etmeye başladı. Microsoft şu anda bu özelliği, Dev ve Canary kanallarında Edge Insiders test kullanıcılarına sunuyor. Özellik, büyük olasılıkla yakında yaygın olarak kullanıma sunacak.

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    Edge'de Çocuk Modu ile daha güvenilir arama deneyimi

    Çocuk Modu'nu Edge tarayıcısında etkinleştirmek için herhangi bir oturum açma gerekmiyor ancak moddan çıkmak için cihazın PIN veya şifresini girmeniz gerekiyor. Çocuk Modu, sağ üst köşedeki profil değiştirici seçeneğine dokunup açılır menüden "Çocuk Modunda Göz At" ı seçerek etkinleştirilebilir.

    Microsoft, Edge tarayıcısında bir Çocuk Modu'nu test ediyor
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    Çocuk Modu'nu tarayıcıda oturum açarak etkinleştirirseniz Microsoft, belirttiğiniz çocuk yaş grubu ve engellenen web sitelerinin listesi gibi ayarları tüm cihazlarınızda senkronize edecek. Şirket yeni modu genel olarak 5-12 yaş arası çocuklar için kullanıma sunuyor ancak 5-8 yaş ve 9-12 yaş  olarak iki farklı seçenek şeklinde görülüyor. İki seçenek arasında  yalnızca 5-8 yaş seçildiğinde daha basit bir tarayıcı görünümü elde ediliyor.

    Çocuk Modu, yeni özelleştirilmiş temaları ve çocuk dostu içeriği Yeni Sekme sayfasında kullanıma sunacak. Ayrıca, izleme engelleme, Gizli Mod'u ve arama sonuçlarından yetişkinlere yönelik metni, görüntüleri ve videoları filtreleyen Bing Güvenli Arama gibi gizlilik ve güvenlik özelliklerini de içerecek



    https://www.engadget.com/microsoft-edge-kids-mode-testing-204110888.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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