Microsoft, Google ve Qualcomm, Nvidia'nın ARM'ı satın almasına karşı çıkıyor

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Eylül 2020'de Nvidia, ARM'ı 40 milyar dolarlık bir miktar karşılığında satın aldığını duyurdu. Anlaşma, şu anda ARM Holdings'e sahip olan ve yasal onay bekleyen SoftBank Group ile Nvidia arasında sağlandı. CNBC ve Bloomberg'in raporlarına göre Microsoft, Google ve Qualcomm, anlaşmanın dünya çapındaki düzenleyiciler arasındaki rekabete zarar verebileceği konusundaki endişelerini dile getirdi.

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"ARM'ın satılması rekabete zarar verebilir"

ARM, çip tasarımlarını ve yazılımlarını Apple, Intel, Samsung Electronics, Amazon ve daha birçok büyük teknoloji şirketine lisanslıyor. Buradaki endişe, Nvidia'nın ARM'a sahip olması durumunda rakiplerin teknolojiye erişimini sınırlayabilir veya erişim maliyetini artırabilir.

Bloomberg ve CNBC'nin kaynaklarına göre Microsoft, Google ve Qualcomm, konuyla ilgili kamuya açık bir şekilde konuşma yetkisi olmadıkları için kimliğinin açıklanmamasını isteyen antitröst yetkililerinden anlaşmaya müdahale etmelerini istiyor.

Nvidia, satın almanın, Nvidia'nın grafik kartlarındaki makine öğrenimi destekli yükseltmeden sürücüsüz arabalardaki çalışmalarına kadar yoğun bir şekilde odaklandığı bir alan olan yapay zekayı ilerletmekle ilgili olduğunu savundu.

Bir Nvidia sözcüsü CNBC'ye yaptığı açıklamada: "İnceleme sürecini sürdürürken, hem düzenleyicilerin hem de müşterilerin ARM'nin açık lisanslama modelini sürdürme ve ARM lisans sahipleriyle şeffaf, işbirliğine dayalı bir ilişki sağlama planımızın faydalarını göreceğinden eminiz. ARM vizyonumuz, tüm ARM lisans sahiplerinin işlerini büyütmelerine ve yeni pazarlara açılmalarına yardımcı olacak." ifadelerine yer verdi.

https://www.theverge.com/2021/2/12/22280262/qualcomm-microsoft-google-nvidia-arm-acquisition-investigations-concerns

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