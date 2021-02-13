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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Google ve Qualcomm, Nvidia'nın ARM'ı satın almasına karşı çıkıyor

    Teknoloji devleri, Nvidia'nın ARM'ı satın almasının mevcut rekabete zarar verebileceğini belirterek satın almaya karşı çıkıyorlar.
    13 Şubat 2021, 18:30 (4 gün)
    3,5b
    1
    17
    İşlemci
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    10

    Microsoft, Google ve Qualcomm, Nvidia'nın ARM'ı satın almasına karşı çıkıyor
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    Eylül 2020'de Nvidia, ARM'ı 40 milyar dolarlık bir miktar karşılığında satın aldığını duyurdu. Anlaşma, şu anda ARM Holdings'e sahip olan ve yasal onay bekleyen SoftBank Group ile Nvidia arasında sağlandı. CNBC ve Bloomberg'in raporlarına göre Microsoft, Google ve Qualcomm, anlaşmanın dünya çapındaki düzenleyiciler arasındaki rekabete zarar verebileceği konusundaki endişelerini dile getirdi.

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    "ARM'ın satılması rekabete zarar verebilir"

    ARM, çip tasarımlarını ve yazılımlarını Apple, Intel, Samsung Electronics, Amazon ve daha birçok büyük teknoloji şirketine lisanslıyor. Buradaki endişe, Nvidia'nın ARM'a sahip olması durumunda rakiplerin teknolojiye erişimini sınırlayabilir veya erişim maliyetini artırabilir.

    Bloomberg ve CNBC'nin kaynaklarına göre Microsoft, Google ve Qualcomm, konuyla ilgili kamuya açık bir şekilde konuşma yetkisi olmadıkları için kimliğinin açıklanmamasını isteyen antitröst yetkililerinden anlaşmaya müdahale etmelerini istiyor.

    Nvidia, satın almanın, Nvidia'nın grafik kartlarındaki makine öğrenimi destekli yükseltmeden sürücüsüz arabalardaki çalışmalarına kadar yoğun bir şekilde odaklandığı bir alan olan yapay zekayı ilerletmekle ilgili olduğunu savundu.

    Bir Nvidia sözcüsü CNBC'ye yaptığı açıklamada: "İnceleme sürecini sürdürürken, hem düzenleyicilerin hem de müşterilerin ARM'nin açık lisanslama modelini sürdürme ve ARM lisans sahipleriyle şeffaf, işbirliğine dayalı bir ilişki sağlama planımızın faydalarını göreceğinden eminiz. ARM vizyonumuz, tüm ARM lisans sahiplerinin işlerini büyütmelerine ve yeni pazarlara açılmalarına yardımcı olacak." ifadelerine yer verdi.



    https://www.theverge.com/2021/2/12/22280262/qualcomm-microsoft-google-nvidia-arm-acquisition-investigations-concerns Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    40 milyar doları bir yere bagliyorsan pekte masum ve adil rekabet olacağını zannetmiyorum
    Yanıtla +18
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Kerim5100
    nvidianın o firmalardan hiçbir farkı yok.
    Yanıtla +5
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    Guaire (Tayfun ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu olaya itiraz etmezseniz, özellikle telefon dünyasında nurtopu gibi gelişimi bloke eden bir Intel vakası yaşanır.

    ARM'ın müşterilerinin kendi içindeki rekabeti telefon dünyasını nereden nereye getirdi.
    Şu olaya itiraz etmezseniz, özellikle telefon dünyasında nurtopu gibi gelişimi bloke eden bir Intel vakası yaşanır. ARM'ın müşterilerinin kendi içindek...
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu olayda bile amd yi övme çabası var. amd yi de görmüştük.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ve bunu diyen Microsoft, Google, Qualcomm...
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Nvidia benim kutsalımdır, istediğini alabilir. Dış güçlerin oyununa gelmeyip arm ve incirli biskremi nvidiaya satalım.
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    BekirHan (Bekir Han) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    nVidia ARM' ın patentlerini kullanıp hibrit işlemciler üretme derdinde, bu birilerini rahatsız etmiş olacak.
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    Guaire (Tayfun ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu olaya itiraz etmezseniz, özellikle telefon dünyasında nurtopu gibi gelişimi bloke eden bir Intel vakası yaşanır.

    ARM'ın müşterilerinin kendi içindeki rekabeti telefon dünyasını nereden nereye getirdi.
    Yanıtla +4
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    ozkn-t (Özkan ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Microsoft, Google ve Qualcomm da hiç firma satın alıp rekabete zarar vermemiştir tabi yersen.
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    K Kerim5100 (Kerim Ş.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İtiraz eden firmalara bakınca NVIDIA'nın ne kadar doğru bir şey yaptığı daha iyi anlaşılıyor :D
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Kerim5100
    nvidianın o firmalardan hiçbir farkı yok.
    Yanıtla +5
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    C CleanCoders (Fatih ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Çare RISC-V
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    stevan 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Karşı çıkanların esas kast ettiği böyle bir şeyin "rekabete" değil kendilerine zarar vereceğidir. Karşı çıkan firmaların hepsi aynı şeyleri yapıyorlar, ama kendilerine karşı yapılmamasını istiyorlar yalnızca. Her birine bakın, nasıl tröstleşmiş firmalar olduklarını göreceksiniz. Rekabet vurgusuyla kapitalizm diye zırvaladıkları şey insanların kanını emen tekelci kapitalizmdir.
    Yanıtla +2
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    CoreXXX (fatih tat) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Nvidia ve apple kadar çirkef şirket yok dünyada. İntel bile bunlarla boy ölçüşemez. O yüzden satılmasa iyi olur
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    yc#1 (Yavuz Can) 4 gün ( Mesaj Silindi ) CoreXXX
    Çirkefliğin masterını yapan Intel'den başkası değildir.

    https://www.donanimhaber.com/son-dakika-intel-ve-amd-anlasti-intel-amdye-125-milyar-dolar-veriyor--16536
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    qualcomm, microsoft ve
    4 etiket daha google nvidia arm Donanım
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