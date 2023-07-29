Microsoft Edge, Twitter'ın yeni X logosunu tehlikeli olarak işaretledi!

Twitter’ın markasını X olarak değiştirmesi yazılımlarda da soruna yol açtı. Yeni siyah arka planlı X logosu, Microsoft Edge tarayıcının bir tür güvenlik sorununa işaret eden bir uyarı vermesine neden oldu.

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"Uygulamayı kaldırın" uyarısı

Twitter’ın yeniden markalaşması çok ani gerçekleşti; Twitter web ve mobil uygulamalarında başta ikonik kuş logosu olmak üzere tweet ile ilişkili tüm ifadeler kaldırıldı, mağaza ekran görüntüleri yenilendi. Ancak simgedeki değişiklik çeşitli sorunlara yol açtı. Örneğin; Edge tarayıcı X’in Twitter uygulaması olmadığını, kullanıcıyı aldatıcı bir uygulama olduğunu algılayarak uyarı verdi ve silme seçeneği sundu.

Edge’in X’i tehlikeli olarak işaretlemesi bazı kullanıcılarda kafa karışıklığına yol açtı. Tarayıcının yanlış alarm vermesi dışında, yeni logo yüzünden Twitter, bazı ülkelerde engellendi.

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Microsoft Edge, Twitter X'i tehlikeli uygulama olarak işaretledi