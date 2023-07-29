Microsoft Edge, Twitter'ın yeni X logosunu tehlikeli olarak işaretledi!

"Uygulamayı kaldırın" uyarısı
Twitter’ın yeniden markalaşması çok ani gerçekleşti; Twitter web ve mobil uygulamalarında başta ikonik kuş logosu olmak üzere tweet ile ilişkili tüm ifadeler kaldırıldı, mağaza ekran görüntüleri yenilendi. Ancak simgedeki değişiklik çeşitli sorunlara yol açtı. Örneğin; Edge tarayıcı X’in Twitter uygulaması olmadığını, kullanıcıyı aldatıcı bir uygulama olduğunu algılayarak uyarı verdi ve silme seçeneği sundu.
Edge’in X’i tehlikeli olarak işaretlemesi bazı kullanıcılarda kafa karışıklığına yol açtı. Tarayıcının yanlış alarm vermesi dışında, yeni logo yüzünden Twitter, bazı ülkelerde engellendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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