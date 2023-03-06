Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Nvidia ve Intel, Chrome ve Edge tarayıcılar için yapay zeka tabanlı video yükseltme teknolojilerini tanıttı. Şimdi görünüşe göre Microsoft da bu pazara adım atmaya hazırlanıyor. Yazılım devi bugün, Microsoft Edge için düşük çözünürlüklü videoların kalitesini artıran Video Super Resolution (VSR) teknolojisini duyurdu.

Microsoft Edge, Video Super Resolution desteği kazanıyor

Bildirilenlere göre yeni yükseltme teknolojisi, video çözünürlüğü 720p'den daha düşükse veya genişlik veya yükseklik 192 pikselden küçük değilse çalışacak. Ayrıca teknolojinin DRM tarafından korunmayan videolar ile sınırlı olduğunu belirtelim. Bu durum Netflix, Hulu ve Prime Video gibi premium akış hizmetlerine destek sunulmayacağını anlamına geliyor.

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Yapılan duyuruda Microsoft, önemli bir işlem gücüne ihtiyaç duyan VSR'nin Nvidia RTX GPU'ları (RTX 20, 30 ve 40 Serisi) ve AMD Radeon RX GPU'ları (Radeon RX 5700'den Radeon RX 7800'e kadar) olan masaüstü ekran kartları ile sınırlandırıldığını bildirdi. Ancak yazılım devi, gelecekte birden çok GPU'ya sahip dizüstü bilgisayarlara da destek sunacak. Böylece Edge tabanlı VSR hem tümleşik hem de ayrık GPU'larda kullanılabilecek.

Bununla birlikte özelliği manuel olarak denemek isteyen kullanıcıların ''edge://flags/#edge-video-super-resolution'' yolu üzerinden VSR'yi aktif hale getirmesi gerekiyor. Ancak yeni yükseltme teknolojisinin şu anda kullanıcıların yüzde 50’si tarafından kullanılabilir olduğunu ve geri kalanı için daha sonra etkinleştirileceğini belirtelim.

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Microsoft Edge, Video Super Resolution desteği kazanıyor!