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    Microsoft Edge, Video Super Resolution desteği kazanıyor

    Kısa süre önce kullanıma sunulan RTX VSR'ın ardından birçok şirket yapay zeka destekli video yükseltme teknolojilerine odaklanmaya başladı. Şimdi Microsoft, Edge için kendi VSR teknolojisini duyurdu.
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    Microsoft Edge, Video Super Resolution desteği kazanıyor! Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Nvidia ve Intel, Chrome ve Edge tarayıcılar için yapay zeka tabanlı video yükseltme teknolojilerini tanıttı. Şimdi görünüşe göre Microsoft da bu pazara adım atmaya hazırlanıyor. Yazılım devi bugün, Microsoft Edge için düşük çözünürlüklü videoların kalitesini artıran Video Super Resolution (VSR) teknolojisini duyurdu.

    Microsoft Edge, Video Super Resolution desteği kazanıyor

    Bildirilenlere göre yeni yükseltme teknolojisi, video çözünürlüğü 720p'den daha düşükse veya genişlik veya yükseklik 192 pikselden küçük değilse çalışacak. Ayrıca teknolojinin DRM tarafından korunmayan videolar ile sınırlı olduğunu belirtelim. Bu durum Netflix, Hulu ve Prime Video gibi premium akış hizmetlerine destek sunulmayacağını anlamına geliyor.

    Yapılan duyuruda Microsoft, önemli bir işlem gücüne ihtiyaç duyan VSR'nin Nvidia RTX GPU'ları (RTX 20, 30 ve 40 Serisi) ve AMD Radeon RX GPU'ları (Radeon RX 5700'den Radeon RX 7800'e kadar) olan masaüstü ekran kartları ile sınırlandırıldığını bildirdi. Ancak yazılım devi, gelecekte birden çok GPU'ya sahip dizüstü bilgisayarlara da destek sunacak. Böylece Edge tabanlı VSR hem tümleşik hem de ayrık GPU'larda kullanılabilecek.

    Bununla birlikte özelliği manuel olarak denemek isteyen kullanıcıların ''edge://flags/#edge-video-super-resolution'' yolu üzerinden VSR'yi aktif hale getirmesi gerekiyor. Ancak yeni yükseltme teknolojisinin şu anda kullanıcıların yüzde 50’si tarafından kullanılabilir olduğunu ve geri kalanı için daha sonra etkinleştirileceğini belirtelim.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    murattari 3 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 11 saat önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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