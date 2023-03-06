Microsoft Edge, Video Super Resolution desteği kazanıyor
Bildirilenlere göre yeni yükseltme teknolojisi, video çözünürlüğü 720p'den daha düşükse veya genişlik veya yükseklik 192 pikselden küçük değilse çalışacak. Ayrıca teknolojinin DRM tarafından korunmayan videolar ile sınırlı olduğunu belirtelim. Bu durum Netflix, Hulu ve Prime Video gibi premium akış hizmetlerine destek sunulmayacağını anlamına geliyor.
Yapılan duyuruda Microsoft, önemli bir işlem gücüne ihtiyaç duyan VSR'nin Nvidia RTX GPU'ları (RTX 20, 30 ve 40 Serisi) ve AMD Radeon RX GPU'ları (Radeon RX 5700'den Radeon RX 7800'e kadar) olan masaüstü ekran kartları ile sınırlandırıldığını bildirdi. Ancak yazılım devi, gelecekte birden çok GPU'ya sahip dizüstü bilgisayarlara da destek sunacak. Böylece Edge tabanlı VSR hem tümleşik hem de ayrık GPU'larda kullanılabilecek.
Bununla birlikte özelliği manuel olarak denemek isteyen kullanıcıların ''edge://flags/#edge-video-super-resolution'' yolu üzerinden VSR'yi aktif hale getirmesi gerekiyor. Ancak yeni yükseltme teknolojisinin şu anda kullanıcıların yüzde 50’si tarafından kullanılabilir olduğunu ve geri kalanı için daha sonra etkinleştirileceğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez