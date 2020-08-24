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    Microsoft; Epic Games varlıklarının yasaklanmasını istemiyor

    Epic Games’in Apple yasakları nedeniyle iOS ve macOS platformları üzerinde Unreal Engine motorunu geliştiremeyecek olması Microsoft gibi oyun geliştiricileri zora soktu.
    2 gün
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    Mobil Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Microsoft; Epic Games varlıklarının yasaklanmasını istemiyor
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    Geçtiğimiz hafta Fortnite üzerinde kendi ödeme yöntemlerini kulanmak istemesi nedeniyle Epic Games varlıkları Google Play ve App Store mağazalarında yasaklanmıştı. Hatta Apple; Unreal Engine ile ilişkili varlıkları da engellemişti.

    Microsoft karşı çıkıyor

    Epic Games yaşanan olaylar sonrasında Apple ve Google aleyhine dava açmıştı. Hatta Apple ile biraz daha fazla kavgalı olduğu için bir protesto turnuvası bile düzenlemişti. Gelişmeler sadece Epic Games firmasını etkilemeyecek gibi görünüyor.

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    Epic Games’in Apple platformları üzerinde Unreal Engine motorunu optimize etmesinin engellenmesi geliştiricileri zor durumda bıraktı. Oyun motorunu yoğun bir şekilde kullanan Microsoft, dava dosyasına eklenmek üzere bir bildiri yayınladı.

    Microsoft yaptığı açıklamada iOS ve macOS üzerinde Unreal Engine motorunun geliştirilmesinin engellenmesinin geliştiricilere dezavantaj olacağını belirtti. Bugüne Unreal Engine ile çalışan geliştiricileirn bugünden sonra başka bir motora geçmesinin müşteri kaybettireceğini ifade eden Microsoft, yanlıştan dönülmesini istedi.

    Apple’ın bu gelişmelere bir cevap vereceği pek tahmin edilmiyor zira firma kavganın başında kesinlikle taviz verilmeyeceğini ve Epic Games varlıklarının tamamen engelleneceğini bildirmişti.



    https://wccftech.com/microsoft-issues-statement-in-support-of-epic-games-to-remain-on-apple-ecosystem/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ebavamqko 2 gün en beğenilen
    üretici ve tüketici dostu , Trilyon dolarlık ( x 000 000 000 000 $ ) şirket MİCROSOFT... sen olmasan meydan söğüşleyicilere kalacak...
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    asig (halit bYAR) 1 gün
    Apple hiç sevemem ama haklı kendisi tekel neden başkasına yedirsin zaten apple in da oyun için yırtındığını pek görmedim çalışan ve uygulamalarda oyunlarda gayet iyi çalışıyor nende bu geleneğini bozsun herkes kendini amazon sanıyor :D
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    Statistik (halit suleyman) 1 gün asig
    Applei seversin ama bu konuda haklı diye bir şey yok güçlü diye bir şey var. Tüm oyun üreticileri Apple boykot etse ve mahkeme karar çıksa fiyatı indirmek zorunda kalır
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    ebavamqko 2 gün en beğenilen
    üretici ve tüketici dostu , Trilyon dolarlık ( x 000 000 000 000 $ ) şirket MİCROSOFT... sen olmasan meydan söğüşleyicilere kalacak...
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    ertech26 (Dark Destroyer) 2 gün
    Apple'ın macOS ve iOS haricindeki piyasaya laf söyleme hakkı yok zaten! Metal API denen çakma Vulkan yüzünden oyun geliştiriciler ek katmanlar ile uğraştırıyor zaten. Birde kalkıp geliştiricilere o oyun motorunu kullan şunu kullanma yakarım ha diyor ?
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