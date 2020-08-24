Microsoft; Epic Games varlıklarının yasaklanmasını istemiyor

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Geçtiğimiz hafta Fortnite üzerinde kendi ödeme yöntemlerini kulanmak istemesi nedeniyle Epic Games varlıkları Google Play ve App Store mağazalarında yasaklanmıştı. Hatta Apple; Unreal Engine ile ilişkili varlıkları da engellemişti.

Microsoft karşı çıkıyor

Epic Games yaşanan olaylar sonrasında Apple ve Google aleyhine dava açmıştı. Hatta Apple ile biraz daha fazla kavgalı olduğu için bir protesto turnuvası bile düzenlemişti. Gelişmeler sadece Epic Games firmasını etkilemeyecek gibi görünüyor.

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Epic Games’in Apple platformları üzerinde Unreal Engine motorunu optimize etmesinin engellenmesi geliştiricileri zor durumda bıraktı. Oyun motorunu yoğun bir şekilde kullanan Microsoft, dava dosyasına eklenmek üzere bir bildiri yayınladı.

Microsoft yaptığı açıklamada iOS ve macOS üzerinde Unreal Engine motorunun geliştirilmesinin engellenmesinin geliştiricilere dezavantaj olacağını belirtti. Bugüne Unreal Engine ile çalışan geliştiricileirn bugünden sonra başka bir motora geçmesinin müşteri kaybettireceğini ifade eden Microsoft, yanlıştan dönülmesini istedi.

Apple’ın bu gelişmelere bir cevap vereceği pek tahmin edilmiyor zira firma kavganın başında kesinlikle taviz verilmeyeceğini ve Epic Games varlıklarının tamamen engelleneceğini bildirmişti.

https://wccftech.com/microsoft-issues-statement-in-support-of-epic-games-to-remain-on-apple-ecosystem/

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