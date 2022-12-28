Microsoft, Excel formüllerini kolaylaştırıyor: Muhasebeciler buna bayılacak

Kullanıcıların Excel kullanırken karşılaştıkları sorunlardan biri, her durumda uygulanacak en uygun formülü seçmektir. Bir diğer sorun da formülü tam olarak hatırlayamamaktır, bu nedenle şirket "Formül Önerileri" adında yeni bir format geliştirdi.
Formül Önerileri
Bu işlevle, kullanıcının formül çubuğuna veya hücrenin kendisine '=' işaretini yazması yeterli. Excel, bağlamsal verileri dikkate alarak en uygun olduğunu düşündüğü formülü otomatik olarak önerecek.
Örneğe Göre Formül
Bir başka yeni özellik de, hücrelerin belli bir desene göre hızlı bir şekilde doldurulmasını sağlayan "Örneğe Göre Formül" işlevi. Bu özellik de kullanıcılar bir sütunda manuel ve tekrarlayan veri girişi yaparken bir model belirlemesi durumunda kullanıcılara tüm sütunu belli bir formülle doldurmalarını önerecek.
Microsoft ayrıca blog yazısında, yeni özelliklerin kullanıcıların zamandan tasarruf etmelerine ve Excel formülleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olmak için tasarlandığını belirterek Windows, Mac ve uygulamanın web sürümüyle ilgili başka geliştirmeler yaptığını da duyurduBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d