Microsoft Flight Simulator çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

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Merakla beklenen uçuş simülasyonu Flight Simulator ön siparişe sunuldu. Oyunun fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı. Flight Simulator, 18 Ağustos tarihinde çıkış yapacak.

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Oyunun Standard versiyonunun fiyatı 350 TL olarak açıklandı ancak Game Pass aboneliği başlatarak aynı versiyonu çok daha uyguna oynayabilirsiniz. Standard sürümde 20 uçak ve özel tasarım 30 havaalanı bulunuyor. Deluxe versiyonu için 550 TL’lik fiyat etiketi belirlenmiş. 5 ek uçak ve 5 ek havaalanı içeriyor. Premium versiyon ise 725 TL değerin ve içinde 10 ek uçak, 10 ek havaalanı yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Microsoft Flight Simulator 2020'nin kapalı beta tarihi açıklandı"

Oyun PC’de aktif ve hızlı internet bağlantısı istiyor. Haritayı indirmek yerine internetten çekecek. Oyunda 2 milyondan fazla şehir ve 1,5 milyar bina bulunuyor. Bing uydu görüntüleri, yapay zeka vasıtasıyla oyuna aktarıldı. Bu sayede dünya oyun geliştiricilerinin vakit ayırmadığı küçük şehirler bile oyuna eklendi. Flight Simulator, yeni nesil Xbox Series X için de geliştiriliyor ancak o taraf için yeni bir bilgi paylaşılmadı.

Minimum sistem gereksinimleri:

CPU: Ryzen 3 1200 / Intel i5-4460

GPU: Radeon RX 570 / NVIDIA GTX 770

VRAM: 2GB

RAM: 8GB

DPOLAMA: 150GB

İnternet: 5 Mbps

Önerilen sistem gereksinimleri:

CPU: Ryzen 5 1500X / Intel i5-8400

GPU: Radeon RX 590 / Nvidia GTX 970

VRAM: 4GB

RAM: 16GB

DEPOLAMA: 150GB

İnternet: 20 Mbps

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