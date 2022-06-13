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    Anlık Bildirim

    Microsoft Flight Simulator'ın 40. yılına özel bir sürüm geliyor

    Microsoft'un uzun süredir ilgi çeken oyunu Microsoft Flight Simulator, 40. yılına özel bir sürüm ile geliyor. İşte Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition'ın detayları.
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    Microsoft Flight Simulator'ın 40. yılına özel bir sürüm geliyor
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    İlk olarak 1982'de kullanıcıların beğenisine sunulan Microsoft Flight Simulator o günden bu güne uçuş simulasyonları tarafında birinci sırada yer aldı. Microsoft'ta bu başarının 40. yılına özel yeni bir seri ile piyasya çıkış yapmaya hazırlanıyor. İşte Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition'ın detayları.

    Microsoft Flight Simulator'ın 40. yılına özel bir sürüm geliyor
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    Microsoft Flight Simulator'a yeni helikopterler ve planörler ekleniyor

    Microsoft Flight Simulator'ın 40. yıldönümüne özel olarak geliştirilen Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition yeni helikopterleri ve planörleri beraberinde getiriyor. Xbox ve PC Game Pass aboneleri için ücretsiz olarak gelen bu yükseltme sürümü, yumuşak ve sessiz uçuşlar için yeni planörler ve birbirinden şık helikopterler getiriyor. İşte oyuna eklenen yeni helikopterler, planörler ve dahası:

    Tarihi Uçaklar:

    • Wright Flyer
    • Ryan NYP (“Spirit of St. Louis”)
    • Douglas DC-3
    • De Havilland Canada DHC-2-Beaver

    Helikopterler:

    • Bell-407
    • Guimbal Cabri G2

    Planörler:

    • DG Flugzeugbau LG8-18
    • DG Flugzeugbau DG1001E neo

    Gerçekçi Uçak:

    • Airbus A310
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    WIPERRANTAN 1 gün önce

    oha

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 5 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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