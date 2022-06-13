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İlk olarak 1982'de kullanıcıların beğenisine sunulan Microsoft Flight Simulator o günden bu güne uçuş simulasyonları tarafında birinci sırada yer aldı. Microsoft'ta bu başarının 40. yılına özel yeni bir seri ile piyasya çıkış yapmaya hazırlanıyor. İşte Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition'ın detayları.

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Microsoft Flight Simulator'a yeni helikopterler ve planörler ekleniyor

Microsoft Flight Simulator'ın 40. yıldönümüne özel olarak geliştirilen Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition yeni helikopterleri ve planörleri beraberinde getiriyor. Xbox ve PC Game Pass aboneleri için ücretsiz olarak gelen bu yükseltme sürümü, yumuşak ve sessiz uçuşlar için yeni planörler ve birbirinden şık helikopterler getiriyor. İşte oyuna eklenen yeni helikopterler, planörler ve dahası:

Tarihi Uçaklar:

Wright Flyer

Ryan NYP (“Spirit of St. Louis”)

Douglas DC-3

De Havilland Canada DHC-2-Beaver

Helikopterler:

Bell-407

Guimbal Cabri G2

Planörler:

DG Flugzeugbau LG8-18

DG Flugzeugbau DG1001E neo

Gerçekçi Uçak:

Airbus A310

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Microsoft Flight Simulator'ın 40. yılına özel bir sürüm geliyor