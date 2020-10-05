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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Flight Simulator sanal gerçekliğe geliyor

    Asobo Studio; Windows Mixed Reality tabanlı karma gerçeklik kaskları için Microsoft Flight Simulator oyununun sanal gerçeklik sürümünün kapalı betasını başlattı.
    2 hf.
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Microsoft Flight Simulator sanal gerçekliğe geliyor
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    Microsoft’un en kapsamlı ve en beğenilen simülasyon oyunu olarak kabul edilen Flight Simulator 2020; masa üstü ve konsol sistemlerinden sonra şimdi de sanal gerçeklik dünyasına adım atıyor.

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    Sanal gerçeklikte uçuş

    Microsoft Flight Simulator 2020 oyunu sanal gerçeklikte çok daha yoğun bir uçuş tecrübesi sunmayı amaçlıyor. Microsoft’un oyunu olduğu için de Windows Mixed Reality tabanlı karma gerçeklik kaskları gerekiyor.

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    Asobo Studio sanal gerçeklik oyunu için kapalı beta testinin başladığını duyurdu. GeForce GTX 1080 ekran kartı seviyesi veya üzerinde bir sistem ve Flight Simulator Insider üyeliği olanlar kapalı beta sürecine dahil olabilecek.

    Sanal gerçeklik ile birlikte oyuncuların gerçeğe en yakın kokpit tecrübesi yaşayacakları belirtiliyor. Geleneksel kontrolcülerden uzaklaşan sanal kontroller de bu tecrübeye katkı yapacak. Stüdyo Kasım ayında Sim Update 1 ile topluluktan gelen geri bildirimleri karşılamaya çalışacak. Sonrasında ise sanal dünyayı iyileştiren bir güncelleme daha yayınlanacak.



    https://www.engadget.com/microsoft-flight-simulator-vr-beta-sign-ups-193527962.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 2 hf.
    Bu oyunda hep şöyle bir mod hayal ediyorum. Şimdi bu bir simülatör ya. Ama biliyorsun bir uçağı uçurmak şu bu gibi şeyler zaman alan kafa yoran işler. Ama insan o kaskı takıp bir uçak ile oradan oraya uçmak da istiyor. Keşke multiplayer modu ile yanınıza bir uçuş hocası alma gibi bir modu olsa. Yanınızdaki kişi uçağı uçurur ve size de öğretirken isterseniz arkanıza yaslanırsınız o sizin yerinize uçurur isterseniz bırakır gider anında başka bir uçağı seçer başka bir yardımcı pilotla uçarsınız. Arada size de uçağın kontrolünü verir veya tamamen o uçurur siz etrafı izler sohbet edersiniz. Olamaz mı böyle bir şey. Olsun ama. Ayrıca sanal gerçeklik gözlüğü en çok bu oyuna yakışır.
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 2 hf.
    TrackIR 5 ve/veya OpenTrack desteği yerine mütemadiyen VR başlığı dayatmasına giden yapımcılardan (Project Cars serisinin tamamı ve Assetto Corsa'nın yenisi Competizione de bu dayatmada bulunan yapımcıların simülasyonları) had safhada tiksiniyorum.

    arkadaş ama maddi nedenlerden ama sağlık gerekçeleri ile VR kullanmayan/kullanamayan sürüsüne bereket kişi varken hali hazırda uzun yıllardır varolan ve oturmuş bir seçkiye yer vermemek neyin kafasıdır allasen?

    bir ara da TrackIR 5 ve OpenTrack'e hiçbir şekilde rakip olamayacak kadük teknoloji olan Tobii Eye Tracking'i itelemeye çalışıyorlardı böyle böyle (sürüsüne bereket Ubisoft yapımı ve Kingdom Come Deliverance misal), neyse ki ondan çabuk vazcayıldı.
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    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 2 hf.
    Almaya paramın yetmediği oyunlar arasında bu da var.
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    Manhunt Three 2 hf. tunacadirci
    Bir ara game pass ile 1 TL olmuştu.
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