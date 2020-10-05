Microsoft Flight Simulator sanal gerçekliğe geliyor

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Microsoft’un en kapsamlı ve en beğenilen simülasyon oyunu olarak kabul edilen Flight Simulator 2020; masa üstü ve konsol sistemlerinden sonra şimdi de sanal gerçeklik dünyasına adım atıyor.

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Sanal gerçeklikte uçuş

Microsoft Flight Simulator 2020 oyunu sanal gerçeklikte çok daha yoğun bir uçuş tecrübesi sunmayı amaçlıyor. Microsoft’un oyunu olduğu için de Windows Mixed Reality tabanlı karma gerçeklik kaskları gerekiyor.

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Asobo Studio sanal gerçeklik oyunu için kapalı beta testinin başladığını duyurdu. GeForce GTX 1080 ekran kartı seviyesi veya üzerinde bir sistem ve Flight Simulator Insider üyeliği olanlar kapalı beta sürecine dahil olabilecek.

Sanal gerçeklik ile birlikte oyuncuların gerçeğe en yakın kokpit tecrübesi yaşayacakları belirtiliyor. Geleneksel kontrolcülerden uzaklaşan sanal kontroller de bu tecrübeye katkı yapacak. Stüdyo Kasım ayında Sim Update 1 ile topluluktan gelen geri bildirimleri karşılamaya çalışacak. Sonrasında ise sanal dünyayı iyileştiren bir güncelleme daha yayınlanacak.

https://www.engadget.com/microsoft-flight-simulator-vr-beta-sign-ups-193527962.html

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