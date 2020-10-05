Microsoft Flight Simulator sanal gerçekliğe geliyor

Microsoft’un en kapsamlı ve en beğenilen simülasyon oyunu olarak kabul edilen Flight Simulator 2020; masa üstü ve konsol sistemlerinden sonra şimdi de sanal gerçeklik dünyasına adım atıyor.İlginizi Çekebilir Microsoft Flight Simulator; iade süresi kavgası çıkardı
Sanal gerçeklikte uçuş
Microsoft Flight Simulator 2020 oyunu sanal gerçeklikte çok daha yoğun bir uçuş tecrübesi sunmayı amaçlıyor. Microsoft’un oyunu olduğu için de Windows Mixed Reality tabanlı karma gerçeklik kaskları gerekiyor.
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Asobo Studio sanal gerçeklik oyunu için kapalı beta testinin başladığını duyurdu. GeForce GTX 1080 ekran kartı seviyesi veya üzerinde bir sistem ve Flight Simulator Insider üyeliği olanlar kapalı beta sürecine dahil olabilecek.
Sanal gerçeklik ile birlikte oyuncuların gerçeğe en yakın kokpit tecrübesi yaşayacakları belirtiliyor. Geleneksel kontrolcülerden uzaklaşan sanal kontroller de bu tecrübeye katkı yapacak. Stüdyo Kasım ayında Sim Update 1 ile topluluktan gelen geri bildirimleri karşılamaya çalışacak. Sonrasında ise sanal dünyayı iyileştiren bir güncelleme daha yayınlanacak.
https://www.engadget.com/microsoft-flight-simulator-vr-beta-sign-ups-193527962.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
arkadaş ama maddi nedenlerden ama sağlık gerekçeleri ile VR kullanmayan/kullanamayan sürüsüne bereket kişi varken hali hazırda uzun yıllardır varolan ve oturmuş bir seçkiye yer vermemek neyin kafasıdır allasen?
bir ara da TrackIR 5 ve OpenTrack'e hiçbir şekilde rakip olamayacak kadük teknoloji olan Tobii Eye Tracking'i itelemeye çalışıyorlardı böyle böyle (sürüsüne bereket Ubisoft yapımı ve Kingdom Come Deliverance misal), neyse ki ondan çabuk vazcayıldı.