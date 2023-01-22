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    Microsoft, sanal gerçeklik ve HoloLens’in arkasındaki tüm ekipleri işten çıkarıyor

    HoloLens, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik Microsoft'ta neredeyse tamamen öldü. Firma, yakın zamanda açıkladığı işten çıkarmalarında bu bölümlerde bulunan ekiplerin fişini çekti.
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    Microsoft, HoloLens’in arkasındaki tüm ekipleri işten çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Birkaç gün önce Microsoft, küresel işgücünün yaklaşık yüzde 5’ine tekabül eden 11.000 çalışan ile yollarını ayıracağını duyurdu. Görünüşü şirket, en büyük neşter darbelerini HoloLens, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik bölümlerinde yapıyor.

    Microsoft, AR ve VR'a olan inancını kaybetmiş olabilir

    Microsoft tarafından sanal gerçeklik alanında daha yoğun bir faaliyet gösterebilmek amacıyla 2017’de satın alınan AltSpaceVR ve arkasındaki tüm ekip ile yollar ayrılmış durumda. Yapılan açıklamaya göre AltSpaceVR, Mart ayında tamamen kapanacak. AltSpaceVR’ın yanında Microsoft, popüler MRTK yazılım çerçevesinin arakasındaki tüm ekibi de ıskartaya çıkartıyor. Mixed Reality Took Kit olarak ifade edilen platformlar arası yazılım çerçevesi Unity VR entegrasyonları ve HoloLens üzerinde büyük öneme sahipti.

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    Öte yandan HoloLens, ürünün baş mimarı Alex Kipman'ın ayrılmasının ardından son yıllarda zaten oldukça küçülmüştü. Microsoft’un HoloLens ile ilgili en büyük ve belki de tek odağı ABD ordusuyla yapmış olduğu anlaşma. Ek olarak önümüzdeki ay yeni bir sürüm çıkarması beklenen MRTK'nın arkasındaki tüm ekibin kapı önüne konması, Microsoft’un sanal gerçekliğe olan inancının kaybolmuş olduğunun bir göstergesi olabilir. Hatta bunun da ötesinde Microsoft bünyesindeki oyun markalarında da öncemli kesintilere gidiyor. İşten çıkarmalardan etkilenen stüdyoların başında The Coalition, 343 Industries ve Bethesda gibi önemli değerler bulunuyor.

    Teknoloji firmalarındaki bu dev işten çıkarmalar aslında sorumsuzca büyümenin bir göstergesi olabilir. Firmalar pandemi döneminde hiç olmadığı kadar yüksek miktarda personel alımına gitmişti. Şimdi ise pandemi dönemi geride kaldı ve zorlu ekonomi şartları gün yüzüne çıktı. Dolayısıyla şirketler karlılıklarını koruyabilmek adına önceliği olmayan alanlardan uzaklaşmaya çalışıyor.

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    ChelseaNy 5 saat önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 3 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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