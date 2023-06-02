Microsoft, İngiltere’ye rağmen Activision anlaşmasını tamamlayabilir

Hatırlanacağı üzere, İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA) Nisan ayı sonunda bulut oyun pazarındaki rekabet sorunlarını önlemek amacıyla anlaşmayı engellemişti. Microsoft, Rekabet Temyiz Mahkemesi'ne (CAT) itiraz başvurusunda bulundu, ancak itirazda başarılı olsa bile, top yine de CMA'ya geri dönecek.
Açık olan şu ki Microsoft, Activision Blizzard'ı elde etmek için sert oynamaya istekli görünüyor. Activision Blizzard'ın satın alınması özellikle Game Pass abonelik hizmeti için şirketin planlarına büyük bir ivme kazandıracaktır. Öte yandan satın alım şimdiden 39 ülke tarafından onaylandı: Çin, Japonya, Güney Kore, Şili, Güney Afrika, Brezilya, Ukrayna, Sırbistan ve tüm Avrupa Ekonomik Alanı. Birleşme konusunda kararını paylaşacak bir sonraki ülkelerin Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada olması bekleniyor. ABD tarafında ise süreç Ağustos ayında netleşecek gibi görünüyor.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)