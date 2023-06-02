Microsoft, İngiltere’ye rağmen Activision anlaşmasını tamamlayabilir

Tam Boyutta Gör Piyasa analizi firması MLex'in raporuna göre Microsoft, İngiltere’nin tüm engellemelerine rağmen 68,7 milyar dolarlık Activision Blizzard satın alımını bir şekilde tamamlamayı araştırıyor. Microsoft’un CMA’nın kararının temyiz sonucunda da değişmemesi halinde anlaşmayı kapatmak için yasal seçenekleri araştırdığı belirtiliyor.

Microsoft, İngiltere'yi ezip geçebilir

Hatırlanacağı üzere, İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA) Nisan ayı sonunda bulut oyun pazarındaki rekabet sorunlarını önlemek amacıyla anlaşmayı engellemişti. Microsoft, Rekabet Temyiz Mahkemesi'ne (CAT) itiraz başvurusunda bulundu, ancak itirazda başarılı olsa bile, top yine de CMA'ya geri dönecek.

Tam Boyutta Gör Başarı garanti olmaktan uzak olduğu için, Microsoft'un anlaşmayı kapatmak için başka yollar araması mantıklı. Belirtilenlere göre Microsoft, tuttuğu avukatlar aracılığıyla bu tür seçenekleri araştırıyor. Seçenekler arasında öne çıkan hamle ise Activision'ın Birleşik Krallık'tan çekilmesini içeriyor. Çekilme sonucunda oyunların satışı için üçüncü taraf bir distribütör ile anlaşmak gerekiyor. Avukatlar ayrıca, İngiltere'deki düzenleyici kurumun sadece İngiltere'deki müşterilerin çıkarlarını korumak için küresel bir yasak getirmesine izin verilmemesi gerektiğini iddia ederek, CMA'nın nihai vetosuna mahkemede itiraz etmeyi de düşünüyor.

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Açık olan şu ki Microsoft, Activision Blizzard'ı elde etmek için sert oynamaya istekli görünüyor. Activision Blizzard'ın satın alınması özellikle Game Pass abonelik hizmeti için şirketin planlarına büyük bir ivme kazandıracaktır. Öte yandan satın alım şimdiden 39 ülke tarafından onaylandı: Çin, Japonya, Güney Kore, Şili, Güney Afrika, Brezilya, Ukrayna, Sırbistan ve tüm Avrupa Ekonomik Alanı. Birleşme konusunda kararını paylaşacak bir sonraki ülkelerin Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada olması bekleniyor. ABD tarafında ise süreç Ağustos ayında netleşecek gibi görünüyor.

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Microsoft İngiltere’ye rağmen Activision anlaşmasını tamamlayacak