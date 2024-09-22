Microsoft, kötü şöhretli nükleer santrali yeniden devreye alacak

Santralin tek müşterisi olacak
Anlaşma uyarınca, Microsoft 20 yıl boyunca santralin tek müşterisi olacak, yani ürettiği enerjinin tamamını kendisi kullanacak. Bunun sebebi de, tahim edebileceğiniz gibi yapay zekanın gerektirdiği yüksek enerji ihtiyacı.
Eğer annlaşma düzenleyici kurumlar tarafından onaylanırsa, Three Mile Island Microsoft'a 800.000 eve yetecek kadar enerji sağlayacak. Böylece Microsoft, yapay zeka gelişimini sıfır emisyonlu hale getirme hedefinde önemli bir adım atmış olacak.
Eğer plan onaylanırsa, birkaç nedenden ötürü türünün ilk örneği bir anlaşma olacak. Birincisi, ticari bir elektrik santrali daha önce hiçbir zaman yalnızca bir müşteri için çalışmadı. Ayrıca, devre dışı bırakılmış bir elektrik santralinin tekrar hizmete girmesi de ilk kez olacak. Tesisin ekonomik nedenlerle 5 yıl önce kapatıldığını belirtmekte fayda var, yani 1979'daki kısmi erimeyle bir alakası yok. Mevcut plana göre santral 2028'e kadar faaliyete geçecek ve 600 kişiyi istihdam edecek.
Ancak santralin yeniden devreye alınması kolay olmayacak. Federal Nükleer Düzenleme Komisyonu daha önce kapatılan bir tesisi yeniden açmaya izin vermediği için, yoğun güvenlik denetimleri uygulayacak. Ayrıca, tüm enerji tek bir özel şirkete gittiği ve tüm topluluğa hizmet vermediği için, planlanan vergi indirimleriyle ilgili soruşturma başlatılması da muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)