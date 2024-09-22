Tam Boyutta Gör Microsoft, kötü şöhretli Three Mile Island nükleer santralini yeniden hayata döndürecek bir anlaşma yapmak üzere. Santral, 1979'da reaktörlerinden birinin kısmi erime yapmasıyla facianın eşiğinden dönmüştü.

Santralin tek müşterisi olacak

Anlaşma uyarınca, Microsoft 20 yıl boyunca santralin tek müşterisi olacak, yani ürettiği enerjinin tamamını kendisi kullanacak. Bunun sebebi de, tahim edebileceğiniz gibi yapay zekanın gerektirdiği yüksek enerji ihtiyacı.

Eğer annlaşma düzenleyici kurumlar tarafından onaylanırsa, Three Mile Island Microsoft'a 800.000 eve yetecek kadar enerji sağlayacak. Böylece Microsoft, yapay zeka gelişimini sıfır emisyonlu hale getirme hedefinde önemli bir adım atmış olacak.

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Eğer plan onaylanırsa, birkaç nedenden ötürü türünün ilk örneği bir anlaşma olacak. Birincisi, ticari bir elektrik santrali daha önce hiçbir zaman yalnızca bir müşteri için çalışmadı. Ayrıca, devre dışı bırakılmış bir elektrik santralinin tekrar hizmete girmesi de ilk kez olacak. Tesisin ekonomik nedenlerle 5 yıl önce kapatıldığını belirtmekte fayda var, yani 1979'daki kısmi erimeyle bir alakası yok. Mevcut plana göre santral 2028'e kadar faaliyete geçecek ve 600 kişiyi istihdam edecek.

Ancak santralin yeniden devreye alınması kolay olmayacak. Federal Nükleer Düzenleme Komisyonu daha önce kapatılan bir tesisi yeniden açmaya izin vermediği için, yoğun güvenlik denetimleri uygulayacak. Ayrıca, tüm enerji tek bir özel şirkete gittiği ve tüm topluluğa hizmet vermediği için, planlanan vergi indirimleriyle ilgili soruşturma başlatılması da muhtemel.

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Microsoft, kötü şöhretli nükleer santrali yeniden devreye alacak