Microsoft, mahkeme savaşı için en iyi avukatı tuttu!

Tam Boyutta Gör Microsoft, CMA'nın Activision birleşmesini engelleme kararına karşı yürüteceği mücadele için en tanınmış temyiz avukatlarından birini tuttu. Hatırlanacağı üzere İngiliz düzenleyici kurum CMA, Microsoft’un Activision-Blizzard satın alımını bulut oyun pazarında haksız rekabet oluşturacağı için engelleme kararı almıştı.

Microsoft, AB'yi yenen avukatı tuttu

Tam Boyutta Gör CMA, Microsoft-Activision birleşmesini engellemeyi seçmiş olsa da, yazılım devinin kararın bozulmasını ve satın alım davasının tekrardan CMA'nın soruşturmalarına geri dönmesini sağlamak amacıyla Rekabet Temyiz Mahkemesi'ne (CAT) başvurması bekleniyor. Microsoft yetkilileri zaten başvurunun yapılacağını açıklamıştı.

Microsoft'un engellenen Activision anlaşması: Şimdi ne olacak? 1 hf. önce eklendi

Bu bağlamda Microsoft, CMA'nın Microsoft-Activision birleşme engeline karşı şirketin temyiz başvurusunu yönetmesi için, düzenleyici kurumlara karşı rekabet davalarını savunma konusunda deneyimli, tanınmış bir avukat olan Monckton Chamber'dan Daniel Beard KC'yi tuttu. The Telegraph'ın haberine göre Microsoft’un önümüzdeki günlerde temyiz başvurusunda bulunması bekleniyor.

Uzun bir süreç başlıyor

Tam Boyutta Gör Temyiz davaları alanında en yetkin hukukçulardan biri olan Beard, Avrupa Komisyonu'nun işlemci pazarında rekabete aykırı etkileri olduğu gerekçesiyle Intel'e kestiği 1.1 milyar Euro'luk önemli bir cezanın bozulması için AB Genel Mahkemesi'ni ikna etmeyi başarmıştı. Microsoft alanında çok başarılı olan bir avukat ordusuyla yasal mücadeleye dalmaya hazırlanıyor diyebiliriz.

Ancak bu mücadelenin aylar sürmesi bekleniyor. İngiltere’den sonra AB Komisyonu, 22 Mayıs tarihinde son kararını açıklayacak. Eğer oradan da bir Microsoft aleyhine bir karar çıkarsa satın alım iyice zora girecek. Ayrıca ABD’nin düzenleyici kurumu FTC, kendi inceleme sürecinin sonuna doğru yaklaşıyor ve birkaç hafta sonra kurumun nihai kararını açıklaması bekleniyor.

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Microsoft, mahkeme savaşı için en iyi avukatı tuttu!