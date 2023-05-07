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    Microsoft, mahkeme savaşı için en iyi avukatı tuttu!

    İngiliz düzenleyici kurum CMA, Microsoft’un Activision-Blizzard satın alımını engellemişti. Karar temyiz mahkemesine götürülürken Microsoft, en ünlü temyiz avukatını tuttu.
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    Microsoft, mahkeme savaşı için en iyi avukatı tuttu! Tam Boyutta Gör
    Microsoft, CMA'nın Activision birleşmesini engelleme kararına karşı yürüteceği mücadele için en tanınmış temyiz avukatlarından birini tuttu. Hatırlanacağı üzere İngiliz düzenleyici kurum CMA, Microsoft’un Activision-Blizzard satın alımını bulut oyun pazarında haksız rekabet oluşturacağı için engelleme kararı almıştı.

    Microsoft, AB'yi yenen avukatı tuttu

    Microsoft, mahkeme savaşı için en iyi avukatı tuttu! Tam Boyutta Gör
    CMA, Microsoft-Activision birleşmesini engellemeyi seçmiş olsa da, yazılım devinin kararın bozulmasını ve satın alım davasının tekrardan CMA'nın soruşturmalarına geri dönmesini sağlamak amacıyla Rekabet Temyiz Mahkemesi'ne (CAT) başvurması bekleniyor. Microsoft yetkilileri zaten başvurunun yapılacağını açıklamıştı.

    Bu bağlamda Microsoft, CMA'nın Microsoft-Activision birleşme engeline karşı şirketin temyiz başvurusunu yönetmesi için, düzenleyici kurumlara karşı rekabet davalarını savunma konusunda deneyimli, tanınmış bir avukat olan Monckton Chamber'dan Daniel Beard KC'yi tuttu. The Telegraph'ın haberine göre Microsoft’un önümüzdeki günlerde temyiz başvurusunda bulunması bekleniyor.

    Uzun bir süreç başlıyor

    Microsoft, mahkeme savaşı için en iyi avukatı tuttu! Tam Boyutta Gör
    Temyiz davaları alanında en yetkin hukukçulardan biri olan Beard, Avrupa Komisyonu'nun işlemci pazarında rekabete aykırı etkileri olduğu gerekçesiyle Intel'e kestiği 1.1 milyar Euro'luk önemli bir cezanın bozulması için AB Genel Mahkemesi'ni ikna etmeyi başarmıştı. Microsoft alanında çok başarılı olan bir avukat ordusuyla yasal mücadeleye dalmaya hazırlanıyor diyebiliriz.

    Ancak bu mücadelenin aylar sürmesi bekleniyor. İngiltere’den sonra AB Komisyonu, 22 Mayıs tarihinde son kararını açıklayacak. Eğer oradan da bir Microsoft aleyhine bir karar çıkarsa satın alım iyice zora girecek. Ayrıca ABD’nin düzenleyici kurumu FTC, kendi inceleme sürecinin sonuna doğru yaklaşıyor ve birkaç hafta sonra kurumun nihai kararını açıklaması bekleniyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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