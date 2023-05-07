Microsoft, mahkeme savaşı için en iyi avukatı tuttu!

Bu bağlamda Microsoft, CMA'nın Microsoft-Activision birleşme engeline karşı şirketin temyiz başvurusunu yönetmesi için, düzenleyici kurumlara karşı rekabet davalarını savunma konusunda deneyimli, tanınmış bir avukat olan Monckton Chamber'dan Daniel Beard KC'yi tuttu. The Telegraph'ın haberine göre Microsoft’un önümüzdeki günlerde temyiz başvurusunda bulunması bekleniyor.
Uzun bir süreç başlıyor
Ancak bu mücadelenin aylar sürmesi bekleniyor. İngiltere’den sonra AB Komisyonu, 22 Mayıs tarihinde son kararını açıklayacak. Eğer oradan da bir Microsoft aleyhine bir karar çıkarsa satın alım iyice zora girecek. Ayrıca ABD’nin düzenleyici kurumu FTC, kendi inceleme sürecinin sonuna doğru yaklaşıyor ve birkaç hafta sonra kurumun nihai kararını açıklaması bekleniyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah