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    Microsoft, Office mobil uygulamasından iki özelliği kaldırıyor

    Microsoft, Office mobil uygulamasındaki bazı dosya paylaşım özelliklerini kullanımdan kaldıracağını duyurdu. Şirket dün yayınladığı blog yazısında değişikliklerin geçerli olacağı tarihi açıkladı.
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    Microsoft, Office mobil uygulamasından iki özelliği kaldırıyor Tam Boyutta Gör
    Yazılım devi Microsoft yıl sonunda Office mobil uygulamasından iki özelliği kaldıracağını duyurdu. Şirket, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Dosyaları Aktar ve Yakındakilerle Paylaş özelliklerini tarihe gömecek.

    Dosya aktarımı bildiğiniz üzere Office uygulaması ile bilgisayar arasında dosya transferi yapılmasını sağlayan bir özellik. Ancak şirket Office'e sorunsuz bir şekilde entegre olan bulut depolama hizmeti OneDrive'ın bu iş için yeterli olduğu görüşünde. Dolayısı ile Dosyaları Aktar işlevine gerek kalmadı.

    Microsoft, Office mobil uygulamasından iki özelliği kaldırıyor Tam Boyutta Gör

    Kullanıcı deneyimini geliştirecek

    Office mobil uygulamasından kaldırılacak bir başka özellik olan Yakındakilerle Paylaş adından da anlaşılabileceği üzere yakın mesafedeki Android cihazlarla dosya paylaşımını mümkün kılıyordu. Ancak Microsoft, bu özelliğin müşterilerinin mevcut tüm ihtiyaçlarını karşılamadığını inanıyor.

    Şirket temsilcileri bu adımların Microsoft 365 uygulamasını geliştirmek amacıyla atıldığını vurguladı. Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi söz konusu değişiklikler 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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