Call of Duty oyuncuları Activision Blizzard anlaşmasına karşı dava açtı

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasında dev bir yatırıma imza atarak Activision Blizzard'ı satın alan Microsoft, anlaşmanın sonuçlanmasını bekliyor. Hatırlamak gerekirse geçtiğimiz hafta ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft'un Activision satın alımına itiraz edeceğini duyurmuştu.Şimdi de bir grup Call of Duty oyuncusu, Microsoft'a karşı özel bir tüketici davası açtı.

FTC'den sonra bir itiraz da Call of Duty oyuncularından geldi

Reuters'e göre California, New Jersey ve New Mexico'dan 10 oyuncu, Microsoft'un "çok büyük pazar gücüne" sahip olmasını ve oyun endüstrisindeki rekabeti öldürmesini engellemek için bir araya geldi. Açılan davada oyuncular, yeni birleşmenin ''rakiplerini geride bırakmak, üretimi sınırlamak, tüketici seçimlerini kısıtlamak ve fiyatları artırmak için Microsoft'a fırsat tanıyacağını'' iddia ediyor.

Ayrıca şikayetler arasında, ''Microsoft ve Activision Blizzard birleşmesinin, Microsoft'un oyun içerikleri konusunda birkaç önemli rakibinden birini ortadan kaldıracağı ve rekabete büyük bir zarar vereceği'' belirtiliyor. Yeni anlaşmanın duyurulmasından bu yana, Sony dahil olmak üzere çok sayıda küresel düzenleyici benzer şikayetlerde bulundu. Ancak kurumlar ve şirketlerin yanı sıra kullanıcılar tarafından açılan bu dava, Activision Blizzard satın alımında bir ilki temsil ediyor.

Activision Blizzard anlaşması tehlikede: FTC karşı dava açıyor 1 hf. önce eklendi

Davacıların avukatı Joseph Saveri yaptığı açıklamada, "Video oyun endüstrisi büyümeye ve gelişmeye devam ederken, pazarı uzun vadede tüketicilere zarar verecek tekelci birleşmelerden korumamız kritik önem taşıyor" sözlerini dile getirdi. Yeni dava hakkkında Microsoft cephesinden henüz bir açıklama paylaşılmadı.

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Oyuncular Microsoft'un Activision Blizzard anlaşmasına dava açtı