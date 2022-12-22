Call of Duty oyuncuları Activision Blizzard anlaşmasına karşı dava açtı

FTC'den sonra bir itiraz da Call of Duty oyuncularından geldi
Reuters'e göre California, New Jersey ve New Mexico'dan 10 oyuncu, Microsoft'un "çok büyük pazar gücüne" sahip olmasını ve oyun endüstrisindeki rekabeti öldürmesini engellemek için bir araya geldi. Açılan davada oyuncular, yeni birleşmenin ''rakiplerini geride bırakmak, üretimi sınırlamak, tüketici seçimlerini kısıtlamak ve fiyatları artırmak için Microsoft'a fırsat tanıyacağını'' iddia ediyor.
Ayrıca şikayetler arasında, ''Microsoft ve Activision Blizzard birleşmesinin, Microsoft'un oyun içerikleri konusunda birkaç önemli rakibinden birini ortadan kaldıracağı ve rekabete büyük bir zarar vereceği'' belirtiliyor. Yeni anlaşmanın duyurulmasından bu yana, Sony dahil olmak üzere çok sayıda küresel düzenleyici benzer şikayetlerde bulundu. Ancak kurumlar ve şirketlerin yanı sıra kullanıcılar tarafından açılan bu dava, Activision Blizzard satın alımında bir ilki temsil ediyor.
Davacıların avukatı Joseph Saveri yaptığı açıklamada, "Video oyun endüstrisi büyümeye ve gelişmeye devam ederken, pazarı uzun vadede tüketicilere zarar verecek tekelci birleşmelerden korumamız kritik önem taşıyor" sözlerini dile getirdi. Yeni dava hakkkında Microsoft cephesinden henüz bir açıklama paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d