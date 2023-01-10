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    Microsoft, ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI’a 10 milyar dolarlık dev yatırım yapabilir

    Microsoft ile ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI arasındaki yakınlaşma esasında birkaç yıllık süre zarfına dayanıyor. Ancak gelen yeni bilgiler Microsoft’un büyük bir yatırımı düşündüğünü gösteriyor.
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    Microsoft, OpenAI’a 10 milyar dolarlık dev yatırım yapabilir Tam Boyutta Gör
    Bir süre önce piyasaya sürülen ChatGPT sohbet yazılımı hem sıradan kullanıcılar hem de yapay zeka uzmanlarını adeta çılgına çevirmişti. 2022 yılının en popüler yapay zeka girişimi olan ChatGPT’nin arkasındaki firma olan OpenAI ise Microsoft’un radarında. Firmaya yakın bir kaynağa göre Microsoft, OpenAI'a 10 milyar dolar büyüklüğünde bir yatırım yapmak için görüşmelere başladı.

    Görüşülmekte olan teklif, Redmond, Washington merkezli yazılım devinin parayı birkaç yıldan fazla bir süre içinde yatırmasını gerektiriyor. Öte yandan iki şirketin anlaşmayı aylardır tartıştığı da belirtiliyor. Öte yandan OpenAI’ın hali hazırda değerinin 29 milyar dolar olduğu düşünülüyor.

    Karmaşık ve bir o kadar büyük bir anlaşma

    Microsoft, OpenAI’a 10 milyar dolarlık dev yatırım yapabilir Tam Boyutta Gör
    Şimdilik anlaşmanın tamamlanıp tamamlanmadığı belli değil ancak son haftalarda potansiyel yatırımcılara gönderilen ve anlaşmanın şartlarını özetleyen belgelerin olduğu gündemde. Söylentilere göre anlaşma sağlanırsa Microsoft, yatırımı geri alabilmek için OpenAI'nin kârının %75'inin sahibi olacak. Bununla birlikte Microsoft’un OpenAI hisselerinin yüzde 49’una, diğer yatırımcıların da yine yüzde 49’una sahip olması, geri kalan yüzde 2 ise OpenAI'nin kar amacı gütmeyen sahiplerinin olacak. Sonuç olarak anlaşma son derece karmaşık duruyor.

    Tüm bunlar şimdilik söylentiden ibaret ancak bu söylentilerin güçlü olduğunun da altını çizelim. Ek olarak henüz Microsoft ve OpenAI temsilcileri konu hakkında yorum yapmamış durumda.

    Öte yandan OpenAI’ın ChatGPT yazılımı GPT-3 dil modeli üzerine kurulmuştu ve her şeye cevap vermesiyle dikkatleri çekmişti. Şirket ayrıca Dall-E adında bir metinden görüntü oluşturma modeline de sahip. Ayrıca OpenAI halihazırda GPT-4 modeli üzerinde de çalışıyor.

    Microsoft ise OpenAI’a bir süredir aşina ve yakından takip ediyor. Hatta 2019 yılında 1 milyar dolar yatırım bile yapılmıştı. 2020 yılında ise OpenAI, yazılım devine GPT-3 modelini lisanslamıştı. Ek olarak Microsoft, OpenAI’ın teknolojilerini Office, Bing gibi diğer uygulamalarına da entegre etmeye çalışıyor.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-10/microsoft-weighs-10-billion-chatgpt-investment-semafor-says?leadSource=uverify%20wall https://www.semafor.com/article/01/09/2023/microsoft-eyes-10-billion-bet-on-chatgpt
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    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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