Microsoft, ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI’a 10 milyar dolarlık dev yatırım yapabilir

Görüşülmekte olan teklif, Redmond, Washington merkezli yazılım devinin parayı birkaç yıldan fazla bir süre içinde yatırmasını gerektiriyor. Öte yandan iki şirketin anlaşmayı aylardır tartıştığı da belirtiliyor. Öte yandan OpenAI’ın hali hazırda değerinin 29 milyar dolar olduğu düşünülüyor.
Karmaşık ve bir o kadar büyük bir anlaşma
Tüm bunlar şimdilik söylentiden ibaret ancak bu söylentilerin güçlü olduğunun da altını çizelim. Ek olarak henüz Microsoft ve OpenAI temsilcileri konu hakkında yorum yapmamış durumda.
Öte yandan OpenAI’ın ChatGPT yazılımı GPT-3 dil modeli üzerine kurulmuştu ve her şeye cevap vermesiyle dikkatleri çekmişti. Şirket ayrıca Dall-E adında bir metinden görüntü oluşturma modeline de sahip. Ayrıca OpenAI halihazırda GPT-4 modeli üzerinde de çalışıyor.
Microsoft ise OpenAI’a bir süredir aşina ve yakından takip ediyor. Hatta 2019 yılında 1 milyar dolar yatırım bile yapılmıştı. 2020 yılında ise OpenAI, yazılım devine GPT-3 modelini lisanslamıştı. Ek olarak Microsoft, OpenAI’ın teknolojilerini Office, Bing gibi diğer uygulamalarına da entegre etmeye çalışıyor.Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-10/microsoft-weighs-10-billion-chatgpt-investment-semafor-says?leadSource=uverify%20wall https://www.semafor.com/article/01/09/2023/microsoft-eyes-10-billion-bet-on-chatgpt Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..