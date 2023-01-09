Microsoft, OpenAI’ın GPT yapay zekasını Word, Outlook ve PowerPoint’e getiriyor

Microsoft, OpenAI ve Office üçgeni
The Information’a göre Microsoft halihazırda OpenAI'nin metin üreten GPT modelinin bilinmeyen bir sürümünü Word'e zaten dahil etmiş durumda. Şimdi ise Microsoft, bu entegrasyonu daha da derinleştirerek PowerPoint ve Outlook'a da eklemeye çalışıyor.
Microsoft, OpenAI’ın sadece GPT dil modelleriyle değil aynı zamanda ChatGPT ürünüyle de yakından ilgileniyor. Firmanın ChatGPT kullanan bir Bing sürümü üzerinde çalıştığı bir süre önce gündeme gelmişti. Bu yeni özellik, Bing'i Google ile daha rekabetçi hale getirmek amacıyla Mart ayında kullanıma sunulabilir.
Microsoft, GPT'yi Office’e entegre etmede zorlanıyor
Microsoft, üretkenlik uygulamalarına daha gelişmiş yapay zeka metin oluşturma özellikleri getirirken birçok zorlukla karşı karşıya kalacak gibi duruyor. Bunların başında elbette “doğruluk” geliyor. ChatGPT'nin hâlâ yanlış bilgileri gerçekmiş gibi sunma eğilimi bulunuyor. Dolayısıyla bu durum profesyonel kullanımda belge oluşturmayı veya gelişmiş entegrasyonu zorlaştırabilir.
Şimdilik Microsoft’un bu konuda resmi bir yol haritası yok ancak firmanın bu faaliyetler üzerinde çalıştığı biliniyor. Zaten Microsoft, buradaki cevheri görmemiş olsa 2019’da 1 milyar dolar yatırımda bulunmazdı. Yazılım devinin ürün yelpazesi düşünüldüğünde OpenAI’ın GPT-3 ve yakın çıkacak GPT-4 modelleri, ChatGPT sohbet aracı ve Dall-E gibi görüntü oluşturma araçları çok işine yarayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..