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    Microsoft, OpenAI’ın GPT yapay zekasını Word, Outlook ve PowerPoint’e getiriyor

    OpenAI’ın başarısı diğer dev firmaların gözünden kaçmıyor. Microsoft’un OpenAI’ın GPT özelliklerini Word, Outlook ve PowerPoint'e entegre etmenin yollarını aradığı bildiriliyor.
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    Microsoft, OpenAI’ın GPT yapay zekasını Office'e getiriyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft ile OpenAI’ın yakından çalışması devam edecek gibi görünüyor. Yazılım devi Microsoft, 2019 yılında OpenAI’a 1 milyar dolar yatırımda bulunmuştu. 2020 yılında ise OpenAI, GPT-3’ü yalnızca Microsoft’a lisanslamıştı. Görünen o ki Microsoft, OpeanAI’ın GPT özelliklerini yakında Word, Outlook ve PowerPoint'e getirmeye çalışacak.

    Microsoft, OpenAI ve Office üçgeni

    The Information’a göre Microsoft halihazırda OpenAI'nin metin üreten GPT modelinin bilinmeyen bir sürümünü Word'e zaten dahil etmiş durumda. Şimdi ise Microsoft, bu entegrasyonu daha da derinleştirerek PowerPoint ve Outlook'a da eklemeye çalışıyor.

    Microsoft, OpenAI’ın GPT yapay zekasını Office'e getiriyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Outlook arama sonuçlarını iyileştirmek için OpenAI'nin GPT teknolojisini kullandığı bildiriliyor, böylece kullanıcılar e-postalarda anahtar kelimeler kullanarak arama yapmak zorunda kalmadan aradıklarını bulabiliyor. Microsoft, GPT modellerini Word’e, Outlook’a veya PowerPoint’e hangi seviyede veya hangi özelliklerle entegre edeceği belli değil.

    Microsoft, OpenAI’ın sadece GPT dil modelleriyle değil aynı zamanda ChatGPT ürünüyle de yakından ilgileniyor. Firmanın ChatGPT kullanan bir Bing sürümü üzerinde çalıştığı bir süre önce gündeme gelmişti. Bu yeni özellik, Bing'i Google ile daha rekabetçi hale getirmek amacıyla Mart ayında kullanıma sunulabilir.

    Microsoft, GPT'yi Office’e entegre etmede zorlanıyor

    Microsoft, üretkenlik uygulamalarına daha gelişmiş yapay zeka metin oluşturma özellikleri getirirken birçok zorlukla karşı karşıya kalacak gibi duruyor. Bunların başında elbette “doğruluk” geliyor. ChatGPT'nin hâlâ yanlış bilgileri gerçekmiş gibi sunma eğilimi bulunuyor. Dolayısıyla bu durum profesyonel kullanımda belge oluşturmayı veya gelişmiş entegrasyonu zorlaştırabilir.

    Şimdilik Microsoft’un bu konuda resmi bir yol haritası yok ancak firmanın bu faaliyetler üzerinde çalıştığı biliniyor. Zaten Microsoft, buradaki cevheri görmemiş olsa 2019’da 1 milyar dolar yatırımda bulunmazdı. Yazılım devinin ürün yelpazesi düşünüldüğünde OpenAI’ın GPT-3 ve yakın çıkacak GPT-4 modelleri, ChatGPT sohbet aracı ve Dall-E gibi görüntü oluşturma araçları çok işine yarayabilir.

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    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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