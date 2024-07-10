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    Anlık Bildirim

    Microsoft, yapay zeka devi OpenAI'ın yönetim kurulundan çekildi

    Microsoft, ABD ve Avrupa'da düzenleyici kurumların devam eden incelemeleri nedeniyle üretken yapay zeka devi OpenAI'ın yönetim kurulundaki gözlemci koltuğunu bıraktı.
    Microsoft, OpenAI'ın yönetim kurulundan çekildi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Avrupa ve ABD'de üretken yapay zekaya yönelik düzenleyici incelemeler nedeniyle OpenAI yönetim kurulundaki gözlemci koltuğundan vazgeçtiğini açıkladı. Microsoft'un Genel Danışman Yardımcısı Keith Dolliver, koltuğa artık ihtiyaç duyulmadığını belirtirken Microsoft'un, yeni oluşturulan kurulun önemli ilerlemesine tanık olduğunu aktardı.

    Microsoft: İhtiyaç kalmadı

    Microsoft, Atlantik'in her iki yakasında da devam eden incelemeler altında OpenAI'deki yönetim kurulu gözlemci koltuğunu, şirketin yönetiminin son sekiz ayda önemli ölçüde iyileşmesinin ardından artık gerekli olmadığını söyleyerek terk etti. Öte yandan bir OpenAI sözcüsü şirketin, Microsoft ve Apple gibi stratejik ortaklar ile Thrive Capital ve Khosla Ventures gibi yatırımcılarla düzenli paydaş toplantıları düzenleyerek yeni bir yaklaşım oluşturacağını söyledi.

    Microsoft, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın kovulduğu ve ardından kısa süre içerisinde yeniden işe alındığı çalkantılı bir dönemin ardından geçtiğimiz kasım ayında OpenAI'ın yönetim kurulunda oy hakkı olmayan "gözlemci" rolünde bir koltuk almıştı. Microsoft bu koltuk sayesinde şirketin toplantılarına katılabiliyor ve gizli bilgilere erişebiliyordu. Ancak yönetimsel kararlar konusunda herhangi bir söz hakkı bulunmuyordu.

    Microsoft'un ChatGPT geliştiricisi OpenAI'a yaptığı yatırımlar 10 milyar doları aşmış durumda. Bu yüksek miktardaki yatırım ve yönetim kurulundaki koltuk düzenleyici kurumların dikkatini çekmişti. ABD ve AB, Microsoft'un OpenAI üzerindeki kontrolünü inceliyordu.

    Öte yandan geçtiğimiz hafta Apple'ın da OpenAI yönetim kurulunda benzer bir gözlemci rolünde koltuk alacağına dair haberler çıkmıştı. Apple’ın App Store başkanı Phil Schiller, bu rol için seçildiği belirtilmişti. Şimdilik bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı ancak duyurunun yıl sonuna doğru yapılacağı iddia ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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