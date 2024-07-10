Microsoft, yapay zeka devi OpenAI'ın yönetim kurulundan çekildi

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Avrupa ve ABD'de üretken yapay zekaya yönelik düzenleyici incelemeler nedeniyle OpenAI yönetim kurulundaki gözlemci koltuğundan vazgeçtiğini açıkladı. Microsoft'un Genel Danışman Yardımcısı Keith Dolliver, koltuğa artık ihtiyaç duyulmadığını belirtirken Microsoft'un, yeni oluşturulan kurulun önemli ilerlemesine tanık olduğunu aktardı.

Microsoft: İhtiyaç kalmadı

Microsoft, Atlantik'in her iki yakasında da devam eden incelemeler altında OpenAI'deki yönetim kurulu gözlemci koltuğunu, şirketin yönetiminin son sekiz ayda önemli ölçüde iyileşmesinin ardından artık gerekli olmadığını söyleyerek terk etti. Öte yandan bir OpenAI sözcüsü şirketin, Microsoft ve Apple gibi stratejik ortaklar ile Thrive Capital ve Khosla Ventures gibi yatırımcılarla düzenli paydaş toplantıları düzenleyerek yeni bir yaklaşım oluşturacağını söyledi.

Microsoft, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın kovulduğu ve ardından kısa süre içerisinde yeniden işe alındığı çalkantılı bir dönemin ardından geçtiğimiz kasım ayında OpenAI'ın yönetim kurulunda oy hakkı olmayan "gözlemci" rolünde bir koltuk almıştı. Microsoft bu koltuk sayesinde şirketin toplantılarına katılabiliyor ve gizli bilgilere erişebiliyordu. Ancak yönetimsel kararlar konusunda herhangi bir söz hakkı bulunmuyordu.

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Microsoft'un ChatGPT geliştiricisi OpenAI'a yaptığı yatırımlar 10 milyar doları aşmış durumda. Bu yüksek miktardaki yatırım ve yönetim kurulundaki koltuk düzenleyici kurumların dikkatini çekmişti. ABD ve AB, Microsoft'un OpenAI üzerindeki kontrolünü inceliyordu.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Apple'ın da OpenAI yönetim kurulunda benzer bir gözlemci rolünde koltuk alacağına dair haberler çıkmıştı. Apple’ın App Store başkanı Phil Schiller, bu rol için seçildiği belirtilmişti. Şimdilik bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı ancak duyurunun yıl sonuna doğru yapılacağı iddia ediliyor.

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