Microsoft, yapay zeka devi OpenAI'ın yönetim kurulundan çekildi

Microsoft: İhtiyaç kalmadı
Microsoft, Atlantik'in her iki yakasında da devam eden incelemeler altında OpenAI'deki yönetim kurulu gözlemci koltuğunu, şirketin yönetiminin son sekiz ayda önemli ölçüde iyileşmesinin ardından artık gerekli olmadığını söyleyerek terk etti. Öte yandan bir OpenAI sözcüsü şirketin, Microsoft ve Apple gibi stratejik ortaklar ile Thrive Capital ve Khosla Ventures gibi yatırımcılarla düzenli paydaş toplantıları düzenleyerek yeni bir yaklaşım oluşturacağını söyledi.
Microsoft, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın kovulduğu ve ardından kısa süre içerisinde yeniden işe alındığı çalkantılı bir dönemin ardından geçtiğimiz kasım ayında OpenAI'ın yönetim kurulunda oy hakkı olmayan "gözlemci" rolünde bir koltuk almıştı. Microsoft bu koltuk sayesinde şirketin toplantılarına katılabiliyor ve gizli bilgilere erişebiliyordu. Ancak yönetimsel kararlar konusunda herhangi bir söz hakkı bulunmuyordu.
Microsoft'un ChatGPT geliştiricisi OpenAI'a yaptığı yatırımlar 10 milyar doları aşmış durumda. Bu yüksek miktardaki yatırım ve yönetim kurulundaki koltuk düzenleyici kurumların dikkatini çekmişti. ABD ve AB, Microsoft'un OpenAI üzerindeki kontrolünü inceliyordu.
Öte yandan geçtiğimiz hafta Apple'ın da OpenAI yönetim kurulunda benzer bir gözlemci rolünde koltuk alacağına dair haberler çıkmıştı. Apple’ın App Store başkanı Phil Schiller, bu rol için seçildiği belirtilmişti. Şimdilik bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı ancak duyurunun yıl sonuna doğru yapılacağı iddia ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.