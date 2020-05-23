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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Outlook yeni sürümünde konferanslara katılmayı kolaylaştırıyor

    Microsoft'un Android için e-posta uygulaması Outlook, yeni güncellemesinde konferanslara katılmayı daha da kolay hâle getirdi. Güncellemeyle tek gelen özellik bu.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft Outlook yeni sürümünde konferanslara katılmayı kolaylaştırıyor
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    Uzaktan çalışmak çoğumuzun hayatının artık bir parçası hâline geldi ve buna yönelik uygulamalar ve hizmetler her geçen gün daha fazla gelişiyor. Bu uygulamaların arasında yer alan Outlook Android sürümü de yeni bir özellikle konferanslara katılmayı kolaylaştırdı.

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    En yeni güncellemesiyle birlikte Zoom, WebEx, BlueJeans gibi konferans hizmetlerine bağlı e-postalar aldığınızda, bu etkinliklere katılmak için özel bir “Katıl” butonu görülüyor. Bu güncelleme sürümüyle gelen tek özellik bu.

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    Microsoft şimdiye kadar uygulamaya çok sayıda farklı özellik ekleyerek Android ve iOS kullanıcıları için tek uygulama olmaya çalışıyor. Alandaki rekabet ise her zaman olduğu gibi fazla. Google ve Apple’ın kendi e-posta uygulamalarının yanında üçüncü parti seçenekler de her zamankinden daha güçlü.

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