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    Anlık Bildirim

    Microsoft: ''Snapdragon X Elite, M3 MacBook Air'den daha hızlı''

    Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon X Elite, çok yakında Arm dizüstülere güç vermeye başlayacak. Microsoft'a göre yeni platform, M3 MacBook Air'den daha hızlı olacak. 
    Microsoft: ''Snapdragon X Elite, M3 MacBook Air'den daha hızlı! Tam Boyutta Gör
    Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcili dizüstülerin önümüzdeki aylarda satışa çıkması bekleniyor. Dolayısıyla lansman tarihi yaklaşırken, hem kıyaslama sonuçları hem de platformun özellikleri hakkında bilgiler duymaya devam ediyoruz. Bu kez The Verge, X Elite hakkında sürpriz bir bilgiye daha ulaştı.

    ''M3 MacBook Air'den daha hızlı olacak''

    Bildiğiniz gibi Snapdragon X Elite, temel ve Plus modelleri dahil olmak üzere birden fazla sürümle karşımıza çıkacak. Son gelen bilgiler ise, Microsoft'un Snapdragon X Elite'in performansını gösterecek yepyeni bir demo üzerinde çalıştığı yönünde. The Verge'e göre bu demo, ''işlemcilerin CPU görevleri, yapay zeka hızlandırma ve hatta uygulama emülasyonu'' gibi yeteneklerini kıyaslayacak. 

    Ayrıca ABD'li dev, Snapdragon X Elite destekli Windows dizüstülerin Apple'ın Rosetta 2'sinden "daha hızlı uygulama emülasyonu" sunacağına inanıyor. 

    Microsoft: ''Snapdragon X Elite, M3 MacBook Air'den daha hızlı! Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için Ekim ayında tanıtılan Snapdragon X Elite, tıpkı Apple M serisi işlemciler gibi Arm tabanlı mimariye sahip. Lansman sırasında ise Qualcomm, Geekbench 6 sonuçlarına dayanarak işlemcinin M3'ten %21'e kadar daha hızlı çoklu çekirdek performansı elde ettiğini iddia etmişti. Zira son kıyaslamalarda bunu doğrular nitelikte.

    Ancak ilginç olan şu ki, Snapdragon X Elite'in M3 Pro ve M3 Max çipleri yerine alt düzey M3 ile karşılaştırıldığını görüyoruz. Bu da MacBook Air'ın 2020 yılından bu yana (Apple M1) fansız tasarıma sahip olduğunu akla getiriyor. Snapdragon X Elite ise muhtemelen watt başına daha fazla enerji tüketimi ve aktif bir soğutma sistemine ihtiyaç duyacak. 

    Her halükarda iki platformu kıyaslamak için henüz erken. Zira performans sonuçları sızıntıların ötesine geçebilmiş değil. Ancak soruların çok yakında yanıt bulacağını hatırlatalım. Microsoft, 20 Mayıs'ta Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 da dahil olmak üzere Snapdragon X Elite destekli dizüstüleri duyurmayı planlıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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