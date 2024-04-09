Microsoft: ''Snapdragon X Elite, M3 MacBook Air'den daha hızlı''

Tam Boyutta Gör Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcili dizüstülerin önümüzdeki aylarda satışa çıkması bekleniyor. Dolayısıyla lansman tarihi yaklaşırken, hem kıyaslama sonuçları hem de platformun özellikleri hakkında bilgiler duymaya devam ediyoruz. Bu kez The Verge, X Elite hakkında sürpriz bir bilgiye daha ulaştı.

''M3 MacBook Air'den daha hızlı olacak''

Bildiğiniz gibi Snapdragon X Elite, temel ve Plus modelleri dahil olmak üzere birden fazla sürümle karşımıza çıkacak. Son gelen bilgiler ise, Microsoft'un Snapdragon X Elite'in performansını gösterecek yepyeni bir demo üzerinde çalıştığı yönünde. The Verge'e göre bu demo, ''işlemcilerin CPU görevleri, yapay zeka hızlandırma ve hatta uygulama emülasyonu'' gibi yeteneklerini kıyaslayacak.

Ayrıca ABD'li dev, Snapdragon X Elite destekli Windows dizüstülerin Apple'ın Rosetta 2'sinden "daha hızlı uygulama emülasyonu" sunacağına inanıyor.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için Ekim ayında tanıtılan Snapdragon X Elite, tıpkı Apple M serisi işlemciler gibi Arm tabanlı mimariye sahip. Lansman sırasında ise Qualcomm, Geekbench 6 sonuçlarına dayanarak işlemcinin M3'ten %21'e kadar daha hızlı çoklu çekirdek performansı elde ettiğini iddia etmişti. Zira son kıyaslamalarda bunu doğrular nitelikte.

Ancak ilginç olan şu ki, Snapdragon X Elite'in M3 Pro ve M3 Max çipleri yerine alt düzey M3 ile karşılaştırıldığını görüyoruz. Bu da MacBook Air'ın 2020 yılından bu yana (Apple M1) fansız tasarıma sahip olduğunu akla getiriyor. Snapdragon X Elite ise muhtemelen watt başına daha fazla enerji tüketimi ve aktif bir soğutma sistemine ihtiyaç duyacak.

Snapdragon X Elite'in resmi kıyaslama sonuçları paylaşıldı 3 gün önce eklendi

Her halükarda iki platformu kıyaslamak için henüz erken. Zira performans sonuçları sızıntıların ötesine geçebilmiş değil. Ancak soruların çok yakında yanıt bulacağını hatırlatalım. Microsoft, 20 Mayıs'ta Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 da dahil olmak üzere Snapdragon X Elite destekli dizüstüleri duyurmayı planlıyor.

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Microsoft: ''Snapdragon X Elite, M3 MacBook Air'den daha hızlı!