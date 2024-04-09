Microsoft: ''Snapdragon X Elite, M3 MacBook Air'den daha hızlı''

''M3 MacBook Air'den daha hızlı olacak''
Bildiğiniz gibi Snapdragon X Elite, temel ve Plus modelleri dahil olmak üzere birden fazla sürümle karşımıza çıkacak. Son gelen bilgiler ise, Microsoft'un Snapdragon X Elite'in performansını gösterecek yepyeni bir demo üzerinde çalıştığı yönünde. The Verge'e göre bu demo, ''işlemcilerin CPU görevleri, yapay zeka hızlandırma ve hatta uygulama emülasyonu'' gibi yeteneklerini kıyaslayacak.
Ayrıca ABD'li dev, Snapdragon X Elite destekli Windows dizüstülerin Apple'ın Rosetta 2'sinden "daha hızlı uygulama emülasyonu" sunacağına inanıyor.
Ancak ilginç olan şu ki, Snapdragon X Elite'in M3 Pro ve M3 Max çipleri yerine alt düzey M3 ile karşılaştırıldığını görüyoruz. Bu da MacBook Air'ın 2020 yılından bu yana (Apple M1) fansız tasarıma sahip olduğunu akla getiriyor. Snapdragon X Elite ise muhtemelen watt başına daha fazla enerji tüketimi ve aktif bir soğutma sistemine ihtiyaç duyacak.
Her halükarda iki platformu kıyaslamak için henüz erken. Zira performans sonuçları sızıntıların ötesine geçebilmiş değil. Ancak soruların çok yakında yanıt bulacağını hatırlatalım. Microsoft, 20 Mayıs'ta Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 da dahil olmak üzere Snapdragon X Elite destekli dizüstüleri duyurmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...