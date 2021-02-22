Microsoft'tan büyük bir Bethesda etkinliği geliyor

Tam Boyutta Gör

Microsoft çok yakında büyük bir Bethesda etkinliği düzenlemeyi planlıyor. Güvenilir bilgileriyle tanıdığımız gazeteci Jeff Grubb, Bethesda satın alımının tamamlanmasının hemen ardından Microsoft'un büyük bir Bethesda-özel etkinliği düzenleyeceğini söyledi.

İlginizi Çekebilir

Phil Spencer, "Yeni Bethesda oyunları PlayStation'a gelecek mi?" sorusunu yanıtladı

Katıldığı bir podcast'te konuşan Grubb,"Bu etkinliğin E3 öncesinde Microsoft için bir kilometre taşı olacağını düşünüyorum. Satın alma süreci tamamlanınca Bethesda anlaşması için geniş ölçekli bir tanıtım olacak. Nintendo Direct benzeri bir etkinlik tarzında mı olacak orasını bilmiyorum, ancak Microsoft-Bethesda anlaşmasının anlamı ve gelecek planları hakkında geniş ölçekli bir tanıtım yapacaklar. Mart ayının ortasında bunu bekleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Microsoft şu anda Bethesda satın alımının nihayete ermesi için Avrupa Birliği'nden gelecek olan kararı bekliyor. AB'nin resmi kararının 5 Mart tarihinde belli olacağı belirtilmişti. Bethesda-özel etkinliğinin de bunun hemen ardından yine Mart ayı içerisinde düzenlenmesi bekleniyor.

Microsoft, oyun dünyasının devlerinden olan Bethesda'yı geçtiğimiz Eylül ayında tam 7,5 milyar dolar karşılığında bünyesine katmıştı. Sektörün son yıllardaki en büyük satın alımı olarak değerlendirilen Microsoft-Bethesda anlaşmasının hem şimdi hem de gelecekte büyük etkileri olması bekleniyor.

İlk aşamada öncelikle tüm Bethesda oyunları Game Pass'e eklenecek. Bunun önümüzdeki ay gerçekleşmesi bekleniyor. Sonrasında ise Bethesda'nın yeni The Elder Scrolls, Fallout ve Doom gibi serilerinin yeni oyunlarının Xbox ve PC'ye özel yayınlanması bekleniyor. Bethesda-özel oyunları Xbox'ın konsol pazarında eline çok önemli bir koz vermiş olacak.

https://www.videogameschronicle.com/news/microsoft-could-hold-a-bethesda-event-next-month-its-claimed/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.