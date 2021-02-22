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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft'tan büyük bir Bethesda etkinliği geliyor

    Microsoft'un Bethesda satın alımı önümüzdeki ay tamamlanması bekleniyor. Anlaşmanın nihayete ermesinin hemen ardından büyük bir Bethesda-özel bir etkinliği düzenlenecek.
    22 Şubat 2021, 20:30 (3 sa.)
    1b
    39
    2
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Microsoft'tan büyük bir Bethesda etkinliği geliyor
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    Microsoft çok yakında büyük bir Bethesda etkinliği düzenlemeyi planlıyor. Güvenilir bilgileriyle tanıdığımız gazeteci Jeff Grubb, Bethesda satın alımının tamamlanmasının hemen ardından Microsoft'un büyük bir Bethesda-özel etkinliği düzenleyeceğini söyledi.

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    Katıldığı bir podcast'te konuşan Grubb,"Bu etkinliğin E3 öncesinde Microsoft için bir kilometre taşı olacağını düşünüyorum. Satın alma süreci tamamlanınca Bethesda anlaşması için geniş ölçekli bir tanıtım olacak. Nintendo Direct benzeri bir etkinlik tarzında mı olacak orasını bilmiyorum, ancak Microsoft-Bethesda anlaşmasının anlamı ve gelecek planları hakkında geniş ölçekli bir tanıtım yapacaklar. Mart ayının ortasında bunu bekleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

    Microsoft şu anda Bethesda satın alımının nihayete ermesi için Avrupa Birliği'nden gelecek olan kararı bekliyor. AB'nin resmi kararının 5 Mart tarihinde belli olacağı belirtilmişti. Bethesda-özel etkinliğinin de bunun hemen ardından yine Mart ayı içerisinde düzenlenmesi bekleniyor.

    Microsoft, oyun dünyasının devlerinden olan Bethesda'yı geçtiğimiz Eylül ayında tam 7,5 milyar dolar karşılığında bünyesine katmıştı. Sektörün son yıllardaki en büyük satın alımı olarak değerlendirilen Microsoft-Bethesda anlaşmasının hem şimdi hem de gelecekte büyük etkileri olması bekleniyor.

    İlk aşamada öncelikle tüm Bethesda oyunları Game Pass'e eklenecek. Bunun önümüzdeki ay gerçekleşmesi bekleniyor. Sonrasında ise Bethesda'nın yeni The Elder Scrolls, Fallout ve Doom gibi serilerinin yeni oyunlarının Xbox ve PC'ye özel yayınlanması bekleniyor. Bethesda-özel oyunları Xbox'ın konsol pazarında eline çok önemli bir koz vermiş olacak.



    https://www.videogameschronicle.com/news/microsoft-could-hold-a-bethesda-event-next-month-its-claimed/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    sultanneb 6 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 7 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 7 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 1 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    aschil (Tuncay Şahin) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    ESO DLC gibi güncellemeler PS tarafında devam eder. Bunların haricinde PS tarafında göremeyiz Bethesda yı.

    --------

    Neler gelebileceğini biliyoruz. Bethesda nin elindeki oyunlar kaliteli.

    TES6 tek başına hype sebebi.

    Bethesda xboxı domine edecek. Ellerinde olan oyunları düzgün bir şekilde çıkarsın yeter.
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    shadymarsh (Halim Samet) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni bir Wolfenstein fena olmazdı
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