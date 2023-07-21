Örnek yönetici: Microsoft'tan CEO Satya Nadella’ya 1 milyar dolarlık ödül

Nadella'nın görevi devraldığı ilk gün olan 4 Şubat 2014'te 36,35 dolar olan Microsoft’un hisse senedi, bu hafta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 364,02 dolara çıkarak yüzde 900'ün üzerinde bir artış gösterdi. OpenAI'a yapılan 13 milyar dolarlık yatırım ise Microsoft’un hisselerinin bu yıl yüzde 50 yükselmesini sağladı.
Microsoft'un hisse fiyatı Salı günü, Microsoft 365 Copilot adı verilen yapay zeka araçlarını Office yazılımıyla birlikte kullanmak için aylık 30 dolarlık yeni bir ekstra opsiyonu duyurmasıyla bir kez daha yükselmişti. Bu duyurundan sonra Microsoft’un piyasa değeri bir günde 154 milyar dolar yükseldi. Bu rakam Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un tüm net servetine eşit. Öte yandan OpenAI yatırımıyla birlikte Morgan Stanley, Microsoft'un 3 trilyon dolarlık bir değerlemeye doğru ilerlediğine inanıyor.
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)