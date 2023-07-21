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    Örnek yönetici: Microsoft'tan CEO Satya Nadella’ya 1 milyar dolarlık ödül

    Microsoft, yapay zeka çağında rekorlar kırmaya devam ediyor. Yazılım devinin yaptığı son duyurularla birlikte CEO Satya Nadella’nın cebine toplamda 1 milyar dolar girdi.
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    Microsoft'tan CEO Satya Nadella’ya 1 milyar dolarlık ödül Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un patronu Satya Nadella'nın toplam tazminatı şu anda 1 milyar doların üzerinde ve bu teşekkürün çoğunu yapay zekaya borçlu. Nadella, 2014 yılında Microsoft’un başına geçtiğinde pek çok kişi, şirketin en iyi dönemini geride bıraktığından korkuyordu. Ancak yeni CEO, o zamandan günümüze şirketin değerini yüzlerce kat artırarak Microsoft’u dünyanın en değerli ikinci şirketi haline getirdi.

    Satya Nadella, Microsoft'la birlikte büyüyor

    Nadella'nın görevi devraldığı ilk gün olan 4 Şubat 2014'te 36,35 dolar olan Microsoft’un hisse senedi, bu hafta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 364,02 dolara çıkarak yüzde 900'ün üzerinde bir artış gösterdi. OpenAI'a yapılan 13 milyar dolarlık yatırım ise Microsoft’un hisselerinin bu yıl yüzde 50 yükselmesini sağladı.

    Microsoft'tan CEO Satya Nadella’ya 1 milyar dolarlık ödül
    Bu vesileyle ise Nadella'nın Microsoft'tan aldığı tazminat paketinin (hisse senedi hibeleri, maaş, ikramiyeler ve temettüler dahil) 1 milyar doları geçtiği bildirildi. Microsoft'un son beyanına göre, Nadella'nın toplam tazminatı 2022 yılında 2,5 milyon dolar maaş, 10 milyon dolar nakit teşvik ve 42 milyon dolar hisse senedi ödülü dahil olmak üzere yaklaşık 55 milyon dolardı. Açıkçası göreve geldiğinden bu yana hisse değerini yüzde 900 artıran bir CEO’nuz varsa bu ödüllendirme haklı görünüyor.

    Microsoft'un hisse fiyatı Salı günü, Microsoft 365 Copilot adı verilen yapay zeka araçlarını Office yazılımıyla birlikte kullanmak için aylık 30 dolarlık yeni bir ekstra opsiyonu duyurmasıyla bir kez daha yükselmişti. Bu duyurundan sonra Microsoft’un piyasa değeri bir günde 154 milyar dolar yükseldi. Bu rakam Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un tüm net servetine eşit. Öte yandan OpenAI yatırımıyla birlikte Morgan Stanley, Microsoft'un 3 trilyon dolarlık bir değerlemeye doğru ilerlediğine inanıyor.

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    darkaura 2 hafta önce

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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