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    Android telefonlardan Windows 11 bilgisayarlara müzik aktarımı mümkün oluyor

    Windows 11 ile iletişim kuran Windows Bağlantısı uygulaması kısa süre sonra müzik yansıtma özelliği kazanacak. Samsung telefonlar ise tarayıcılarını senkronize edebilecekler. 
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    Microsoft Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy telefonlar ile Windows 10 sistemler arasında belirli oranda bir iletişim kuran Windows Bağlantısı uygulaması, Windows 11 ile birlikte diğer Android telefonların da kullanımına açılmıştı. Şimdi müzik yansıtma özelliği geliyor.

    Windows 11 ve Android ilişkisi gelişiyor

    Beta sürecinde başlayan yeni özellik Android telefonların farklı müzik uygulamalarından Windows 11 bilgisayarlara müzik yansıtmasını sağlıyor. Hali hazırda küçük bir gruba sunulan yeni özelliğin önümüzdeki aylarda yaygınlaşması bekleniyor.

    Diğer bir yenilik ise yine Samsung kullanıcılarına olacak. Samsung telefonlarda yer alan Samsung internet tarayıcısı ile Edge tarayıcısının gezinti geçmişi senkronize edilecek ve her iki cihazda da kullanıcılar gezintilerine devam edebilecek.

    Microsoft’tan önemli Android hamlesi Tam Boyutta Gör

    Android telefonlarına sıkı sıkıya bağlı kullanıcıların Windows 11 ile etkileşimini arttırmaya çalışan Microsoft diğer taraftan doğrudan sistem içerisinde Android uygulama kullanımını da geliştirerek yeni bir tecrübe sunmaya çalışıyor.

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