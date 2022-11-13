Nokia iddialı bir Android TV kutusu duyurdu

Tam Boyutta Gör Günümüzde Android TV kutuları çok yüksek donanımlara ihtiyaç duymuyor ve Xiaomi gibi çok satan markalarda 1GB veya 2GB RAM yeterli bulunuyor. Nokia ise yüksek donanımla pazarda ilgi çekmeye çalışıyor.

Nokia Streaming Box 8010 özellikleri ve fiyatı

Geçtiğimiz haftalarda 1GB RAM barındıran Android TV aparatı için yüksek bir fiyat etiketi belirleyen Nokia, şimdi kutu şeklindeki Android TV oynatıcısı ile çıtayı biraz daha yukarı çekiyor.

Nokia Streaming Stick 800 tanıtıldı 2 hf. önce eklendi

Nokia Streaming Box 8010 kutusu önceki nesle göre çok daha iddialı bir donanım ile geliyor. Amlogic S905X4-K işlemcisi 4 adet Cortex-A55 çekirdeği ve Mali-G31 MP2 grafik birimi barındırıyor. 4GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ise daha fazla uygulama kurulabilmesine olanak tanırken akıcılığı da arttırıyor. Kutu 4K 60fps kare hızı sunabiliyor.

USB 2.0 Tip-A, USB 3.0 Tip-B, USB Tip-C ve Ethernet girişleri de yine sınıfında öne çıkmasını sağlıyor. Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 6 ile kablosuz bağlantıları da güçlendiren cihazın Dolby Atmos desteği de bulunuyor. Nokia Streaming Box 8010 cihazı 129 Avro fiyat etiketi ile satılıyor.

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Nokia Streaming Box 8010 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı