Microsoft’tan OneNote uygulamalarının geleceğiyle ilgili açıklama: To Do entegrasyonu ve fazlası

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Microsoft’un popüler not alma uygulaması OneNote, bugün yapılan açıklamayla gelecekte ne hâle gelecek belli edildi. Uygulamanın masaüstü sürümünü yakın zamanda karanlık mod ve genişletilmiş destek ile geliştiren firma, genel olarak da büyük planlara sahip.

“Tüm modern kodumuzu eski 2016 kodumuzla birleştiriyoruz ve birleşmiş bir kod tabanı sayesinde OneNote deneyimini kullanıcılarımıza en iyi şekilde aktarabileceğiz” şeklinde açıklama yapan OneNote ürün müdürü Ben Hodes, bugün yapılan Microsoft Ignite konferansında detayları verdi. “Kodları birleştirerek tek bir tabanda çalışmak sayesinde çok sayıda özelliği önümüzdeki yıl içerisinde kullanıcılarımıza sunabileceğiz” diye de ekledi.

Yeni özellikler maddeler hâlinde şöyle olacak:

Modern senkronizasyon servisleri not defterlerini daha hızlı eşitleyecek

@bahsetme yoluyla Microsoft Teams içerisindeki herkese görev ataması ya da başka bir kullanım yoluyla ulaşım sağlanabilecek

Notlar içerisini de kapsayan Microsoft Arama entegrasyonu

Yeni toplantı notları özellikleri

Görevler ve To Do entegrasyonu

Erişilebilirlik geliştirmeleri

Yeni nesil çalışma alanı

Önümüzdeki yılın ilk yarısında gelecek olan @bahsetme özelliği, kullanıcıların notlarında ekiplerinde olan kişilerden bahsederek bildirim gönderme ve ortak çalışma imkanı sunacak. Microsoft’un popüler yapılacak listesi uygulaması To Do da OneNote ile birlikte çalışır hâle gelecek ve notlarda oluşturulmuş bir öğe, direkt olarak uygulamaya ışınlanabilecek.

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Microsoft yetkilisinin tweetine göre hâlâ bir masaüstü uygulaması ve bir Windows 10 uygulamasına sahip olmayı sürdürecek OneNote, kullanıcıların kafasını karıştırmamak için ne yapacak yakında göreceğiz. Firmanın daha önce yaptığı açıklamalarla sahip olduğumuz bilgi, Office 365 kurulumu sırasında Mart 2020’den itibaren OneNote’un varsayılan olarak kurulacağı yönünde. Bu sebeple muhtemelen Windows 10 uygulamasının geliştirilmesi, bir yerde askıya alınacaktır.

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Windows 10 için evrensel Office uygulamaları denemesi de yapan Microsoft, geçen yıl bu projeyi de askıya almıştı. Açıklamaya göre “Şu an iOS ve Android uygulamalarının geliştirilmesine öncelik veriyoruz. Windows üzerinde ise Win32 ve web versiyonları öncelikli konumda.”