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    Anlık Bildirim

    Microsoft kendi ARM yongasını tasarlamaya başladı

    Geçtiğimiz günlerde yapay zekâ odaklı bir yonga için kolları sıvayan Microsoft aynı zamanda ARM tabanlı bir yonga seti için de özel bir mühendislik ekibi toplamaya başladı.
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    Microsoft Tam Boyutta Gör
    Yıllardır yazılım dünyasının dev oyuncusu olmayı başaran Microsoft artık yavaş yavaş donanım tarafına da el atıyor. Surface ekosistemini kurduktan sonra firma yonga çalışmalarına da başlamış durumda.

    Microsoft’tan önemli hamleler

    Microsoft’un yonga çalışmalarına olan ilgisi aslında çok daha öncesine gidiyor. Snapdragon yongalarından istediği verimi alamaması ve Apple’ın M serisi ile yeni bir çağı başlatması firmayı da harekete geçirmişti. Yapılan proje çalışmalarının ardından artık iş ete kemiğe bürünmeye başladı.

    Geçtiğimiz hafta gündeme gelen yapay zekâ yonga çalışmalarının ardından şimdi de ARM yongasına dair bilgiler geliyor. Kaynaklar Windows 12 işletim sistemi ile optimize bir şekilde çalışacak ARM yongası için mühendis ekibini oluşturmaya başladı. Silikon ekibinin Azure, Xbox, Surface ve HoloLens bölümlerinden seçildiği belirtiliyor.

    Farklı ortaklarını da çalışmalara dahil eden Microsoft’un yine özel bir Snapdragon SQ versiyonu mu ortaya çıkaracağı yoksa tamamen sıfırdan mı bir yonga geliştireceği şimdilik belirsiz ancak Windows 12 işletim sisteminin daha vakti olduğu için yeni bir yonga projesi daha akla yatkın geliyor.

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    F
    farkil 3 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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