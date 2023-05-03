Microsoft kendi ARM yongasını tasarlamaya başladı

Microsoft’tan önemli hamleler
Microsoft’un yonga çalışmalarına olan ilgisi aslında çok daha öncesine gidiyor. Snapdragon yongalarından istediği verimi alamaması ve Apple’ın M serisi ile yeni bir çağı başlatması firmayı da harekete geçirmişti. Yapılan proje çalışmalarının ardından artık iş ete kemiğe bürünmeye başladı.
Geçtiğimiz hafta gündeme gelen yapay zekâ yonga çalışmalarının ardından şimdi de ARM yongasına dair bilgiler geliyor. Kaynaklar Windows 12 işletim sistemi ile optimize bir şekilde çalışacak ARM yongası için mühendis ekibini oluşturmaya başladı. Silikon ekibinin Azure, Xbox, Surface ve HoloLens bölümlerinden seçildiği belirtiliyor.
Farklı ortaklarını da çalışmalara dahil eden Microsoft’un yine özel bir Snapdragon SQ versiyonu mu ortaya çıkaracağı yoksa tamamen sıfırdan mı bir yonga geliştireceği şimdilik belirsiz ancak Windows 12 işletim sisteminin daha vakti olduğu için yeni bir yonga projesi daha akla yatkın geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah