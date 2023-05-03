Microsoft kendi ARM yongasını tasarlamaya başladı

Tam Boyutta Gör Yıllardır yazılım dünyasının dev oyuncusu olmayı başaran Microsoft artık yavaş yavaş donanım tarafına da el atıyor. Surface ekosistemini kurduktan sonra firma yonga çalışmalarına da başlamış durumda.

Microsoft’tan önemli hamleler

Microsoft’un yonga çalışmalarına olan ilgisi aslında çok daha öncesine gidiyor. Snapdragon yongalarından istediği verimi alamaması ve Apple’ın M serisi ile yeni bir çağı başlatması firmayı da harekete geçirmişti. Yapılan proje çalışmalarının ardından artık iş ete kemiğe bürünmeye başladı.

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Geçtiğimiz hafta gündeme gelen yapay zekâ yonga çalışmalarının ardından şimdi de ARM yongasına dair bilgiler geliyor. Kaynaklar Windows 12 işletim sistemi ile optimize bir şekilde çalışacak ARM yongası için mühendis ekibini oluşturmaya başladı. Silikon ekibinin Azure, Xbox, Surface ve HoloLens bölümlerinden seçildiği belirtiliyor.

Farklı ortaklarını da çalışmalara dahil eden Microsoft’un yine özel bir Snapdragon SQ versiyonu mu ortaya çıkaracağı yoksa tamamen sıfırdan mı bir yonga geliştireceği şimdilik belirsiz ancak Windows 12 işletim sisteminin daha vakti olduğu için yeni bir yonga projesi daha akla yatkın geliyor.

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Microsoft’tan yeni bir yonga hamlesi