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    Microsoft Teams, Google Play Store’da Slack’i geçmeyi başardı

    Evden çalışmanın zorunlu olarak tavan yaptığı zamanımızda Microsoft Teams ve Slack arasındaki mücadele de gittikçe kızışıyor. Teams, Google Play Store üzerinde Slack'i geçmeyi başardı.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft Teams, Google Play Store’da Slack’i geçmeyi başardı
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    Geçen yıldan bu yana devam eden Microsoft Teams ile Slack kapışması, koronavirüs pandemisinin ardından bambaşka bir seviyeye ulaştı. Benzer uygulamalar arasında en üstlerde yer alan Microsoft Teams de Slack de, kullanıcı sayılarını ve etkileşimlerini bu süreçte katladı.

    Microsoft Teams, 40 milyon kullanıcıdan 75 milyona çıkmayı sadece bir ay içinde başardı. Slack ise günlük aktif kullanıcı sayısını açıklamamış olsa da uzun zaman önce açıklanan 12 milyon sayısı hâlâ yerinde duruyor. Firmanın Nisan ayında yaptığı açıklamada ise Slack aracılığıyla yapılan aramalarda yüzde 350 artış olduğu belirtildi. Slack uygulamasının genel olarak video konferans ile bağdaştırılmaması sebebiyle kullanıcıların daha çok diğer uygulamalara yönelmiş olması ise çok yüksek ihtimal.

    Microsoft Teams, Google Play Store’da Slack’i geçmeyi başardı
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    Slack CEO’su Stewart Butterfield, Teams’in sadece Microsoft 365 paketi içinde geldiği için kullanıldığını ve Slack’in rakibinden çok daha fazla etkileşime sahip olduğunu söylemişti. Bu konuda daha da ileri giderek Slack kullanıcılarının yüzde 76’sının mobilde de yer aldığını belirtmişti. 

    Bugün ortaya çıkanlara göre ise bu açıklama şüpheli hâle geldi. Google Play Store üzerinde Microsoft Teams 50 milyon indirmeyi aştı. Slack, henüz bu değere ulaşamadığı için sayaç hâlâ 10 milyondan fazla olarak görünüyor.

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    Microsoft Teams ayrıca 4,4/5 puanlamayla Slack’ten çok daha yüksek durumda. Bu durum, CEO Butterfield’in açıklamasına ters düşüyor. Teams, en az Slack kadar seviliyor veya sevilmiyor demek doğru.

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    Microsoft şimdi çok daha büyük rakiplerin olduğu bir aşamaya ulaştı denilebilir. Video konferansta uçuşa geçen platform Zoom, 100 milyondan fazla indirmeye sahip ve Google çözümü Meet de 50 milyonun üzerine uzun zaman önce çıkmıştı. İlginç şekilde, Teams’in kullanıcı puanlaması, hem Zoom’un (3,9) hem de Google Meet’in (3,8) puanından daha yüksek. Bu durum, Microsoft’un uygulamasında bir şeyleri doğru yaptığının bir göstergesi.

    Microsoft Teams Microsoft Teams Microsoft Teams Microsoft Teams Microsoft Corporation İş Ücretsiz Cihaza göre değişir

    Google Meet Google Meet Google Meet Google Meet Google LLC İş Ücretsiz Cihaza göre değişir

    ZOOM Cloud Meetings ZOOM Cloud Meetings ZOOM Cloud Meetings ZOOM Cloud Meetings zoom.us İş Ücretsiz 17M



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