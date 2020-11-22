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    Microsoft Teams, gün boyu ücretsiz görüşme özelliği sunuyor

    Microsoft Teams, kullanıcıların ücretsiz olarak gün boyunca 300 katılımcıya kadar görüşmeler kurmasını sağlayacak yeni bir özelliği kullanıma sokuyor.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft Teams, gün boyu ücretsiz görüşme özelliği sunuyor
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft Teams, platforma ücretsiz tüm gün görüntülü ve sesli arama seçeneği ekliyor. Ücretsiz teklif, kullanıcıların 24 saat boyunca 300'e kadar katılımcıyla bağlantı kurmasını sağlayacak. Tüm gün ücretsiz aramanın yanı sıra Microsoft Teams, 250 kişiye kadar grup sohbeti oluşturma ve sanal görüşmeler sırasında 'Birlikte Modu' sayesinde aynı anda 49 üyeye kadar görmeye izin veriyor.

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    Görüşmeye katılmak için hesap açmanıza gerek yok

    Kullanıcılar, bir Microsoft hesabı veya Teams uygulaması gerekmeden Microsoft Teams'de sanal bir görüşmeye katılabilir. Microsoft Teams'deki bir toplantı sahibi, kişileri doğrudan bir web tarayıcısından erişilebilen bir bağlantı aracılığıyla davet edebilir.

    Bir görüşme başlatmak için ise Microsoft hesabınızın olması gerekiyor. Giriş yapıp bir görüşme başlattıktan sonra görmeşmeye katılmasını istediğiniz kişilere davet bağlantısı gönderebilirsiniz.

    Microsoft ayrıca Teams'i 250 kişiye kadar bir grupla aynı anda iletişim kurmaya başlayacak şekilde güncelliyor. Uygulama aynı zamanda telefon ve bilgisayar arasındaki mevcut sohbetlerin sorunsuz bir şekilde senkronize edilmesini sağlıyor.



    https://www.theverge.com/2020/11/20/21579076/microsoft-teams-free-video-calling-web-zoom-competition Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    2 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    3 gün önce
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