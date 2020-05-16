Microsoft Telefonunuz uygulaması artık MMS resimlerinden metin kopyalayabiliyor

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Microsoft’un Windows 10 işletim sistemi ve akıllı telefonlar arasında bağlantı kurmaya ve çeşitli uzaktan kontrol yöntemlerinin uygulanmasına imkan sağlayan uygulaması Telefonunuz, Insider sürümünde yeni bir güncelleme aldı.

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Güncellemeyle birlikte artık telefonunuza gelen MMS mesajlarında görsellerden metin kopyalamak mümkün. Ne sıklıkla MMS aldığımız farklı bir hikaye olsa da RCS teknolojisine geçişle birlikte mesajlarda daha çok fotoğraf/video görmeye başlayacağımız kesin. Bu dönemde özellik şüphesiz işe yarar olacaktır.

Birkaç önemli noktayı hatırlatmakta fayda var: Uygulamanın özelliklerinden faydalanabilmek için cihazınızın Android 7.0 veya üzeri işletim sistemine sahip olması gerekiyor. Bunun dışında Microsoft’un Windows 10 Insider programına da kayıt olmuş olmanız ve güncellemeleri almış olmanız gerekli.

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Özellik Insider kullanıcıları arasında test edildikten kısa süre sonra herkese sunulacaktır.

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