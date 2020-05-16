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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Telefonunuz uygulaması artık MMS resimlerinden metin kopyalayabiliyor

    Microsoft'un Windows 10 için telefon eşlikçisi uygulaması, Telefonunuz, Insider sürümünde yeni bir güncelleme alarak MMS görsellerinden yazı kopyalama özelliği kazandı.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft Telefonunuz uygulaması artık MMS resimlerinden metin kopyalayabiliyor
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    Microsoft’un Windows 10 işletim sistemi ve akıllı telefonlar arasında bağlantı kurmaya ve çeşitli uzaktan kontrol yöntemlerinin uygulanmasına imkan sağlayan uygulaması Telefonunuz, Insider sürümünde yeni bir güncelleme aldı.

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    Güncellemeyle birlikte artık telefonunuza gelen MMS mesajlarında görsellerden metin kopyalamak mümkün. Ne sıklıkla MMS aldığımız farklı bir hikaye olsa da RCS teknolojisine geçişle birlikte mesajlarda daha çok fotoğraf/video görmeye başlayacağımız kesin. Bu dönemde özellik şüphesiz işe yarar olacaktır.

    Birkaç önemli noktayı hatırlatmakta fayda var: Uygulamanın özelliklerinden faydalanabilmek için cihazınızın Android 7.0 veya üzeri işletim sistemine sahip olması gerekiyor. Bunun dışında Microsoft’un Windows 10 Insider programına da kayıt olmuş olmanız ve güncellemeleri almış olmanız gerekli. 

    Ayrıca Bkz. "Apple sanal gerçeklik şirketi NextVR’ı satın aldı!"

    Özellik Insider kullanıcıları arasında test edildikten kısa süre sonra herkese sunulacaktır.



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