Microsoft, üç yıllık bir Windows geliştirme döngüsüne geçiyor: Windows 12 yolda mı?

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Çevrimiçi kaynaklara göre Microsoft, Windows için bir zamanlar geleneksel olan üç yıllık geliştirme döngüsüne geri dönmeyi planlıyor. Bu da yazılım platformunun yeni sürümlerinin her üç yılda bir piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Bununla birlikte yazılım devi, Windows'un halihazırda piyasada bulunan mevcut sürümlerine daha fazla yeni özellik sunacak.

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Windows'un yeni sürümü 2024'te gelecek

Haber, Microsoft'un yeni Windows sürümleri için yıllık yayın döngüsüne geçtiğini duyurmasından sadece bir yıl sonra geldi. Kaynağa göre, Windows'un işletim sisteminin bir sonraki büyük sürümü 2024'te, yani. Windows 11'in piyasaya sürülmesinden üç yıl sonra piyasaya sürülecek ve bu sürümün Windows 12 olması bekleniyor. Windows Central'a göre Microsoft, Sun Valley 3 olarak da bilinen bir sonraki büyük güncellemesini iptal etti. Büyük olasılıkla, 2023'te geliştiriciler, işletim sisteminin önceden yayınlanmış sürümleri için yeni özellikleri kullanıma sunacak.

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Ayrıca, Sun Valley 2 veya diğer adıyla Windows 11 22H2 güncellemesinin piyasaya sürülmesiyle birlikte Microsoft'un, yeni özelliklerin ve yeteneklerin ana işletim sistemi sürümlerinin dışında dağıtılmasına izin verecek yeni bir Moments mühendislik programı başlatacağı bildiriliyor. Windows'un istemci sürümündeki yeni özelliklerin birkaç ayda bir, ancak yılda dört defadan fazla olmayacak şekilde yayınlanması bekleniyor.

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Microsoft, üç yıllık bir Windows geliştirme döngüsüne geçiyor