Microsoft’un Activision’u satın almasına karşı çıkanlara Google ve Nvidia da eklendi

Görünüşe göre her iki şirket de FTC'nin Activision Blizzard'ın satın alınmasının Microsoft'a bulut oyun, abonelik hizmeti ve mobil oyun kategorilerinde haksız avantaj sağlayacağı iddiasını desteklemek için bilgiler paylaştı. Bununla birlikte, anlaşmaya doğrudan karşı çıkmak yerine tüm oyunlara eşit ve açık erişim ihtiyacını vurgulaması nedeniyle Nvidia’nın pozisyonunun biraz farklı olduğu bildiriliyor.
Nvidia, GeForce Now için endişeleniyor
Google'a gelince, amaçlarını tespit etmek Nvidia’ya kıyasla daha zor. Ne de olsa şirket, Google Stadia ile rakip bir bulut oyun ve abonelik hizmeti başlatmayı denedi, ancak çabaları yalnızca üç yıldan biraz fazla sürdü. Stadia önümüzdeki hafta 18 Ocak Çarşamba günü resmen kepenkleri kapatmaya hazırlanıyor.
FTC yaklaşık bir ay önce anlaşmaya engellemek için bir dava açtı. Microsoft o zamandan beri kendisini savunmaya çalışıyor ve geçtiğimiz hafta ön duruşma da gerçekleştirildi. Ağustos ayında ise asıl duruşmanın yapılması bekleniyor. Öte yandan İngiltere'nin CMA ve Avrupa Birliği’nin düzenleyici kurumunun Nisan ayında vardıkları sonucu paylaşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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