Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft’un Activision’u satın almasına karşı çıkanlara Google ve Nvidia da eklendi

    Microsoft’un Activision’u satın almasına karşı çıkan Sony artık yalnız değil. Aktarılanlara göre artık Nvidia ve Google’da endişelerini ABD Federal Ticaret Komisyonu'na bildirmiş durumda.
    Oy Ver
    Microsoft’un Activision anlaşmasına karşı çıkanların sayısı arttı Tam Boyutta Gör
    Bloomberg'in Nvidia ve Google’ın endişelerini ABD Federal Ticaret Komisyonu'na dile getirdiğine dair raporunun ardından artık Sony yalnız değil. Böylece Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasıyla ilgili endişelerini ifade edenlerin sayısı artmış oldu.

    Görünüşe göre her iki şirket de FTC'nin Activision Blizzard'ın satın alınmasının Microsoft'a bulut oyun, abonelik hizmeti ve mobil oyun kategorilerinde haksız avantaj sağlayacağı iddiasını desteklemek için bilgiler paylaştı. Bununla birlikte, anlaşmaya doğrudan karşı çıkmak yerine tüm oyunlara eşit ve açık erişim ihtiyacını vurgulaması nedeniyle Nvidia’nın pozisyonunun biraz farklı olduğu bildiriliyor.

    Nvidia, GeForce Now için endişeleniyor

    Microsoft’un Activision anlaşmasına karşı çıkanların sayısı arttı Tam Boyutta Gör
    Anlaşılanlara göre Nvidia, öncelikli olarak GeForce NOW bulut oyun hizmetini (25 milyonluk bir kullanıcı tabanına sahip) korumaya çalışıyor, muhtemelen anlaşmanın sona ermesinden sonra Activision Blizzard oyunlarının bulutta kullanılabilirliğinin Game Pass ile sınırlı olacağından korkuyor. Bu arada Game Pass’te 2020’den beri zaten Activision Blizzard oyunları bulunmuyor.

    Google'a gelince, amaçlarını tespit etmek Nvidia’ya kıyasla daha zor. Ne de olsa şirket, Google Stadia ile rakip bir bulut oyun ve abonelik hizmeti başlatmayı denedi, ancak çabaları yalnızca üç yıldan biraz fazla sürdü. Stadia önümüzdeki hafta 18 Ocak Çarşamba günü resmen kepenkleri kapatmaya hazırlanıyor.

    FTC yaklaşık bir ay önce anlaşmaya engellemek için bir dava açtı. Microsoft o zamandan beri kendisini savunmaya çalışıyor ve geçtiğimiz hafta ön duruşma da gerçekleştirildi. Ağustos ayında ise asıl duruşmanın yapılması bekleniyor. Öte yandan İngiltere'nin CMA ve Avrupa Birliği’nin düzenleyici kurumunun Nisan ayında vardıkları sonucu paylaşması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız