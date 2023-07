Microsoft v. FTC davası sona erdi: Firmanın Activision’ı satın almasına izin verildi

Birleşik Krallık’ta anlaşmanın engellenmesi üzerine ABD’nin Federal Ticaret Komisyonu (FTC), satışın engellenmesi için ABD’de ihtiyati tedbir kararı almıştı. Bu kararın üzerine Activision-Blizzard anlaşması geçici olarak engellenmişti ve ardından FTC ve Microsoft mahkemelik olmuştu. Geçtiğimiz ayın sonlarında gerçekleştirilen ve 5 gün süren dava süreci hakkında kesin karar çıktı.

California’da gerçekleştirilen mahkeme sürecinin ardından Hâkim Jacqueline Scott Corley, bugün FTC v. Microsoft davası hakkında kararını açıkladı. Bu karar ile FTC’nin ihtiyati tedbir kararı engellendi ve Microsoft, satın alımı tamamlamaya bir adım daha yaklaştı. Hâkimin tam açıklaması ise şu şekilde:

Microsoft'un Activision'ı satın alması, teknoloji tarihinin en büyüğü olarak tanımlanıyor. İncelemeyi hak ediyor. Bu inceleme meyvesini verdi: Microsoft, Call of Duty'yi PlayStation'da 10 yıl boyunca Xbox ile aynı seviyede tutmayı yazılı olarak, kamuoyunda ve mahkemede taahhüt etti. Call of Duty'i Switch'e getirmek için Nintendo ile anlaşma yaptı. Ve Activision'ın oyunlarını ilk kez birkaç bulut oyun hizmetine getirmek için çeşitli anlaşmalar yaptı. Bu mahkemenin bu davadaki sorumluluğu dardır. Bu mevcut koşullara rağmen, FTC idari eyleminin çözülmesine kadar birleşmenin durdurulup durdurulmayacağına - hatta belki de sonlandırılacağına - karar vermektir. Açıklanan nedenlerden dolayı Mahkeme, FTC'nin bu özel sektördeki bu belirli dikey birleşmenin rekabeti önemli ölçüde azaltabileceği iddiasında galip gelme olasılığının bulunmadığını tespit etmiştir. Aksine, Call of Duty ve diğer Activision içeriğine daha fazla tüketici erişimine işaret ediyor. Bu nedenle ihtiyati tedbir talebi REDDEDİLMİŞTİR.