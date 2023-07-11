Microsoft v. FTC davası sona erdi: Firmanın Activision’ı satın almasına izin verildi

Tam Boyutta Gör Microsoft, geçtiğimiz yıl Activision-Blizzard’ı satın almak için çalışmalara başladığını belirtmişti. Microsoft’a 68,7 milyar dolara mal olacak satın alma işlemi, geçtiğimiz yıl içerisinde birçok ülkenin ticari komisyonları tarafından incelendi. Avrupa Birliği, Güney Kore ve Güney Afrika gibi birçok ülke anlaşmayı koşulsuz kabul ederken Birleşik Krallık’ın ve ABD’nin ticaret komisyonları anlaşmanın durdurulması için hareket geçmişti ve anlaşma, Birleşik Krallık’ın Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) tarafından engellenmişti.

Birleşik Krallık’ta anlaşmanın engellenmesi üzerine ABD’nin Federal Ticaret Komisyonu (FTC), satışın engellenmesi için ABD’de ihtiyati tedbir kararı almıştı. Bu kararın üzerine Activision-Blizzard anlaşması geçici olarak engellenmişti ve ardından FTC ve Microsoft mahkemelik olmuştu. Geçtiğimiz ayın sonlarında gerçekleştirilen ve 5 gün süren dava süreci hakkında kesin karar çıktı.

Hâkim Microsoft’un sözlerine güvendi

California’da gerçekleştirilen mahkeme sürecinin ardından Hâkim Jacqueline Scott Corley, bugün FTC v. Microsoft davası hakkında kararını açıkladı. Bu karar ile FTC’nin ihtiyati tedbir kararı engellendi ve Microsoft, satın alımı tamamlamaya bir adım daha yaklaştı. Hâkimin tam açıklaması ise şu şekilde:

Microsoft'un Activision'ı satın alması, teknoloji tarihinin en büyüğü olarak tanımlanıyor. İncelemeyi hak ediyor. Bu inceleme meyvesini verdi: Microsoft, Call of Duty'yi PlayStation'da 10 yıl boyunca Xbox ile aynı seviyede tutmayı yazılı olarak, kamuoyunda ve mahkemede taahhüt etti. Call of Duty'i Switch'e getirmek için Nintendo ile anlaşma yaptı. Ve Activision'ın oyunlarını ilk kez birkaç bulut oyun hizmetine getirmek için çeşitli anlaşmalar yaptı. Bu mahkemenin bu davadaki sorumluluğu dardır. Bu mevcut koşullara rağmen, FTC idari eyleminin çözülmesine kadar birleşmenin durdurulup durdurulmayacağına - hatta belki de sonlandırılacağına - karar vermektir. Açıklanan nedenlerden dolayı Mahkeme, FTC'nin bu özel sektördeki bu belirli dikey birleşmenin rekabeti önemli ölçüde azaltabileceği iddiasında galip gelme olasılığının bulunmadığını tespit etmiştir. Aksine, Call of Duty ve diğer Activision içeriğine daha fazla tüketici erişimine işaret ediyor. Bu nedenle ihtiyati tedbir talebi REDDEDİLMİŞTİR.

Bu açıklama ile hâkimin Microsoft’u davada haklı bulduğu gözüküyor. Ayrıca Corley, Microsoft’un Call of Duty serisini diğer platformlarda tutacağına inanıyor ve Nintendo Switch’in FTC’nin iddia ettiğinin aksine ev konsolu olarak tanımlanabileceğini belirtiyor.

Microsoft ve Activision mahkeme kararını kutluyor

Hâkim Corley’nin kararını açıklamasının ardından Microsoft Başkanı Brad Smith, San Fransico mahkemesinin kararını kutladı ve diğer yargı kararlarını da hızlıca karara varmaya davet etti. Activision Blizzard CEO’su Bobby Kotick de bu anlaşmanın rekabete izin vereceğini belirterek kararı tebrik etti.

FTC pes etmedi

Mahkeme kararının açıklanmasının ardından FTC sözcüsü Douglas Farrar, FTC’nin hala bir sonraki hamlesini planladığını belirtti. Farrar, “Bu birleşmenin bulut oyunları, abonelik servisleri ve konsollarda açık rekabete yönelik oluşturduğu tehdit göz önüne alındığında, bu sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradık” diyerek mahkeme kararını eleştirdi. Ayrıca FTC, önümüzdeki günlerde anlaşmaya karşı verdikleri mücadeleye devam etmek için nasıl bir adım atacaklarını açıklayacaklarını belirtti. FTC’nin 14 Temmuz’a kadar davaya itiraz etme hakkı var.

Microsoft Activision’ı ne zaman satın alacak?

Tam Boyutta Gör San Francisco Mahkemesi’nin kararı ile Microsoft’un 18 Temmuz öncesi satın alımı gerçekleştirmesine izin verildi ancak şirketin satın alımı tamamlamak için bazı hamleler yapması gerekiyor. Birleşik Krallık (BK) tarafından engellenen Microsoft, satın alımı ya BK harici yerlerde tamamlayacak ya da ülkenin Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) ile bir anlaşma yapacak.

CMA tarafından verilen karara karşı çıkan Microsoft, geçtiğimiz aylarda kuruma dava açmıştı. 28 Temmuz’da başlayacak olan dava eğer Microsoft’un lehine sonuçlanırsa Activision-Blizzard, önümüzdeki aylarda Microsoft’a bağlı bir firma haline gelecek. Bakalım 2024 yılında Activision oyunlarını Game Pass aboneliğinde görecek miyiz.

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Microsoft ve Activision birleşmesine ABD mahkemesi izin verdi