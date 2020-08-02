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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft'un akıllı asistanı Cortana mobil platformlardan çekiliyor

    Microsoft'un dijital asistanı Cortana artık Android ve iOS işletim sistemini kullanan cihazlar ile Cortana destekli mobil aksesuarlar tarafından desteklenmeyecek.
    2 hf.
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Microsoft'un akıllı asistanı Cortana mobil platformlardan çekiliyor
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    Windows, iOS ve Android platformları ile Xbox One sistem yazılımında uzun yıllardır hizmet veren yapay zeka destekli dijital asistan uygulaması Cortana'nın diğer popüler dijitan asistanlara karşı güçlü bir rakip olduğunu düşünsek de görünüşe bakılırsa Microsoft için Cortana mobil platformlarda potansiyelinin en üst noktasına ulaşmayı başaramadı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Microsoft Cortana’nın iOS ve Android uygulamaları Ocak’ta kaldırılıyor

    Şirket, önümüzdeki yılın başında Cortana'nın iOS ve Android uygulamalarının kapatılacağını ve Harman Kardon Invoke akıllı hoparlörler ile birinci nesil Surface kulaklıkların Cortana desteğinin sonlandıracağını açıkladı. Mobil platformlardan tamamen çekilecek olan uygulama daha sonrasında çok daha güçlü, çok daha üretkenlik odaklı hale getirilerek Windows işletim sisteminde yoluna devam edecek.

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    Microsoft, Cortana'yı Microsoft 365 paketinin vazgeçilmez bir parçası haline getirecek verimlilik odaklı yepyeni özelliklere odaklanacak. Yenilenmiş Cortana yaygın olarak akıllı evleri kontrol etmek için kullanılan Alexa, Google Asistan gibi dijital asistanlarla aynı kulvarda yarışmayı bırakmak istediğinden dolayı artık akıllı ev kontrolü, müzik entegrasyonu gibi özellikler sunmayacak ve çok daha farklı bir noktada konumlandırılabilmesine yardımcı olacak güncellemeler alacak.

    Son olarak yukarıda saymış olduğumuz ürünlerin sahiplerine Microsoft özür mahiyetinde cüzi ödemeler yapacak. Harman Kardon Invoke sahiplerine 50 dolarlık hediye çekleri,  birinci nesil Surface kulaklık sahiplerine ise 25 dolarlık hediye çekleri armağan edilecek.



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    AirSupport (SK ) 2 hf. en beğenilen
    Microsoft’un el attığı yaptığı her şeyi öldürmesine alıştık.
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    astegon (astegon CF) 2 hf.
    Gün geçmiyordu ki Microsoft yine heveslendiği bir alandan çekilmesin...
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    DH Misafiri 2 hf.
    Windows7den anlamaliydik
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 hf.
    Bizim burada "gel git akıllı" diye bir tabir var. Tam Microsoft için düşünülmüş.
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    AirSupport (SK ) 2 hf. en beğenilen
    Microsoft’un el attığı yaptığı her şeyi öldürmesine alıştık.
    Yanıtla +8
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