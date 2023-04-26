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    İngiltere’den Microsoft’a büyük darbe: 69 milyar dolarlık satın alım engellendi!

    Birleşik Kırallık’ın düzenleyici kurumu CMA, Microsoft’un Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almasını engelledi. Microsoft ise bu kararı itiraz edeceklerini açıkladı.
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    Microsoft Activision Blizzard Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma teklifi, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA) tarafından engellendi. Aylarca süren soruşturmanın ardından düzenleyici kurum, bugün 69 milyar dolarlık anlaşmayla ilgili nihai raporunu yayınladı ve "hızla büyüyen bulut oyun pazarının geleceğini değiştireceği ve önümüzdeki yıllarda Birleşik Krallık'taki oyuncular için daha az yenilik ve daha az seçeneğe yol açacağı" endişesiyle anlaşmayı engellediğini açıkladı.

    Microsoft ve Activision Blizzard anlaşmasının kazananı Sony

    Alınan karar Microsoft'un satın alma işlemini gerçekleştirme mücadelesinde şimdiye kadarki en önemli gelişme. Birleşik Krallık düzenleyici kurumu, AB ve ABD ile birlikte anlaşmanın kaderini belirlemede en etkili kurumlardan biri olarak görülüyor.

    İngiltere, Microsoft’un Activision Blizzard'ı alımını engelledi Tam Boyutta Gör
    ABD'de Federal Ticaret Komisyonu, rekabet kaygıları nedeniyle anlaşmayı engellemek amacıyla Microsoft'a dava açmıştı. AB ise halen soruşturmaya devam ediyor. Öte yandan Microsoft, CMA'nın kararına itiraz edeceğini doğruladı. İngiltere, satın alım sonrasında Microsoft’un büyüyen bulut oyun pazarında çok güçlü olacağının altını çiziyor. Firmanın halihazıda bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip olduğu, Microsoft'un Activision'ın oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağı yayınlanan raporda öne çıkarılıyor.

    CMA, Microsoft'un küresel bulut oyun hizmetlerinin yaklaşık yüzde 60 ila 70'ini kontrol ettiğini ve Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft üzerindeki kontrolün eklenmesi Microsoft'a bulut oyun pazarında önemli bir avantaj sağlayacağını tahmin ediyor. Öte yandan Sony, en başından beri bu anlaşmaya tamamen karşı. Ve görünüşe göre Sony, bu cepeden zaferle ayrıldı.

    Microsoft karara itiraz edecek

    Microsoft Başkanı Brad Smith yaptığı açıklamada şirketin CMA'nın kararından dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi ve temyize gideceklerini belirtti: "Bu satın alma işlemine olan bağlılığımız tamdır ve temyize gideceğiz. CMA'nın kararı rekabet endişelerini gidermek için pragmatik bir yolu reddediyor ve Birleşik Krallık'ta teknoloji inovasyonu ve yatırımını caydırıyor. Activision Blizzard'ın popüler oyunlarını 150 milyon cihazda daha kullanılabilir hale getirmek için halihazırda sözleşmeler imzaladık ve bu anlaşmaları yasal çözümlerle güçlendirmeye kararlıyız.”

    Microsoft, Activision'a borçlu çıkabilir

    İngiltere, Microsoft’un Activision Blizzard'ı alımını engelledi Tam Boyutta Gör
    Activision, temyiz için Microsoft ile birlikte çalışacağını söyledi ve CMA'yı "Birleşik Krallık vatandaşlarına kötülük yapmakla" eleştirdi. Öte yandan şimdi diğer düzenleyici kurumlarda ve Microsoft’un temyiz mücadelesinde olacak. Microsoft'un CMA itirazı başarısız olursa veya diğer düzenleyicilerden onay alamazsa, Activision'a ayrılma ücreti olarak 3 milyar dolar borçlu olacak.

    Suudi Arabistan, Brezilya, Şili, Sırbistan, Japonya ve Güney Afrika'daki düzenleyici kurumların tümü anlaşmayı onayladı. AB, 22 Mayıs'a kadar bir karar verecek. Microsoft ayrıca ABD'deki Federal Ticaret Komisyonu'nun incelemesi altında. Kritik bir duruşma 2 Ağustos’ta yapılacak.

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