İngiltere’den Microsoft’a büyük darbe: 69 milyar dolarlık satın alım engellendi!

- Microsoft ve Activision Blizzard anlaşmasının kazananı Sony
- Microsoft karara itiraz edecek
- Microsoft, Activision'a borçlu çıkabilir
- Yorumlar
Microsoft ve Activision Blizzard anlaşmasının kazananı Sony
Alınan karar Microsoft'un satın alma işlemini gerçekleştirme mücadelesinde şimdiye kadarki en önemli gelişme. Birleşik Krallık düzenleyici kurumu, AB ve ABD ile birlikte anlaşmanın kaderini belirlemede en etkili kurumlardan biri olarak görülüyor.
CMA, Microsoft'un küresel bulut oyun hizmetlerinin yaklaşık yüzde 60 ila 70'ini kontrol ettiğini ve Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft üzerindeki kontrolün eklenmesi Microsoft'a bulut oyun pazarında önemli bir avantaj sağlayacağını tahmin ediyor. Öte yandan Sony, en başından beri bu anlaşmaya tamamen karşı. Ve görünüşe göre Sony, bu cepeden zaferle ayrıldı.
Microsoft karara itiraz edecek
Microsoft Başkanı Brad Smith yaptığı açıklamada şirketin CMA'nın kararından dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi ve temyize gideceklerini belirtti: "Bu satın alma işlemine olan bağlılığımız tamdır ve temyize gideceğiz. CMA'nın kararı rekabet endişelerini gidermek için pragmatik bir yolu reddediyor ve Birleşik Krallık'ta teknoloji inovasyonu ve yatırımını caydırıyor. Activision Blizzard'ın popüler oyunlarını 150 milyon cihazda daha kullanılabilir hale getirmek için halihazırda sözleşmeler imzaladık ve bu anlaşmaları yasal çözümlerle güçlendirmeye kararlıyız.”
Microsoft, Activision'a borçlu çıkabilir
Suudi Arabistan, Brezilya, Şili, Sırbistan, Japonya ve Güney Afrika'daki düzenleyici kurumların tümü anlaşmayı onayladı. AB, 22 Mayıs'a kadar bir karar verecek. Microsoft ayrıca ABD'deki Federal Ticaret Komisyonu'nun incelemesi altında. Kritik bir duruşma 2 Ağustos’ta yapılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: