Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft'un oyun bölümünün gelirleri %50 arttı

    Geçtiğimiz saatlerde Microsoft üçüncü çeyreğe dair mali sonuçlarını açıkladı ve oyun bölümü Microsoft'un yüzünü bir hayli güldürmüş gibi duruyor.
    28 Nisan 2021, 17:30 (Güncellendi, 10 sa.)
    750
    5
    2
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    3

    Microsoft'un oyun bölümünün gelirleri %50 arttı
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft geçtiğimiz saatlerde birçok şirket gibi üçüncü mali çeyreğe dair sonuçlarını paylaştı. Microsoft'un oyun bölümünün gelirleri yüzde 50 artmış durumda.

    İlginizi Çekebilir Avatar Sea of Thieves Xbox Series X ve S için optimize edilecek

    Ayrıca Bkz. "Microsoft karına kar katıyor"  

    Mali sonuçlara göre Microsoft şu ana kadarki en iyi üçüncü çeyreğini yaşadı. Sonuçlara göre geçtiğimiz yılın aynı döneminde Microsoft'un oyun tarafından gelirleri 2.35 milyar dolarken, bu yılın üçüncü mali çeyreğinde gelirleri %50 artarak 3.53 milyar dolara ulaşmış durumda.

    Geçtiğimiz mali çeyrekte, yani Ekim-Kasım- Aralık 2020 tarihlerinde yeni nesil konsolun çıkması, tatil dönemi gibi etmenlerle Microsoft'un geliri 5 milyarı geçmişti. Ancak bahsi geçen mali çeyrek, yani Ocak-Şubat- Mart 2021 tarihi genelde tüm şirketler için daha durgun bir dönemdir. Ancak Microsoft bu durgun dönemi de kendine göre başarılı bir şekilde geçirdi. Ayrıca Xbox Game Pass gelirlerinin yüzde 34, Xbox'ın oyun gelirlerinin de %234 arttığı açıklandı.

    Üçüncü çeyrekte rekor kırılmasının en büyük sebebi Xbox konsollarının stoklarının yenilenmiş olması diyebiliriz. Son olarak Microsoft, Xbox Series X/S stoklarının Haziran 2021'e kadar sorunlu olabileceğini de tekrar belirtti.



    https://www.ign.com/articles/xbox-enjoys-its-best-third-quarter-ever-with-an-assist-from-bethesda
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ghostmen323 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Umarım microsoft kazanmya devam eder son dönemlerde sonyden çokta iyi bir hizmet ve 3.parti desteği sunuyor.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    manesnuc (Fırat Küçük) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başlığı anlayamıyorum, bir gariplik var açıklayamıyorum...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ghostmen323 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Umarım microsoft kazanmya devam eder son dönemlerde sonyden çokta iyi bir hizmet ve 3.parti desteği sunuyor.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. Netflix'in yeni özelliği tüm dünyada erişime açıldı: "Bir Şeyler Oynat" 4 sa. Spotify, ilk çeyrekte 158 milyon Premium kullanıcıya ulaştı 4 sa. Nvidia Studio eğitimlerinin üçüncüsü gerçekleşti 5 sa. Ekran altı kameralı Nubia Z30'un yüksek kalitede görselleri paylaşıldı 5 sa. Resident Evil Village'ın yeni bir oynanış videosu paylaşıldı 6 sa. Galaxy Book Pro hafifliğiyle dikkat çekiyor 6 sa. Testere serisinin 9. filmi Spiral: From the Book of Saw'dan yeni bir sahne paylaşıldı 6 sa. Intel Tiger Lake Refresh ince dizüstüler için geliyor 6 sa. Her segmente hitap eden Galaxy Book duyuruldu 6 sa. 5600 MHz DDR5 RAM’ler seneye geliyor 7 sa. Yeni Volkswagen ID.4 GTX tanıtıldı: 295 beygirlik elektrikli SUV 7 sa. RTX 30 serisinin Lite Hash Rate versiyonları geliyor 8 sa. ROCCAT Kone Pro oyuncu faresi tanıtıldı 8 sa. Windows 10 kullanıcı sayısı 1.3 milyara ulaştı 9 sa. Resmen açıklandı: F1 yeniden Türkiye'de! 9 sa. AMD rekor üstüne rekor kırıyor 9 sa. PS Plus Mayıs 2021 oyunları açıklandı 9 sa. Nike'ın PlayStation 5 temalı spor ayakkabısı önümüzdeki ay geliyor 10 sa. Galaxy Book Odyssey dünyanın ilk RTX 3050 Ti ekran kartlı bilgisayarı oldu 10 sa. Bakan Yardımcısından kripto para açıklaması 10 sa. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft'un oyun bölümünün gelirleri %50 arttı Sonraki 2021 Volkswagen T7 Multivan bu kez konsol tasarımına ilişkin ipuçlarıyla karşımızda 11 sa. PlayStation Store'da Altın Hafta indirimleri başladı: %80'e varan fırsatlar 11 sa. ASELSAN ilk çeyrekte kar açıkladı 12 sa. The Last of Us 3'ün geliştirme sürecinden yeni bilgiler paylaşıldı: Senaryo taslağı hazır 12 sa. Windows 10 sürümlerinin güncel kullanım oranları açıklandı 13 sa. Türkiye'de 5G için ilk tarih verildi: Bekleyiş uzun sürecek 13 sa. Huawei Watch GT 2 önemli bir yazılım güncellemesi aldı 14 sa. Cyberpunk 2077'nin yamaları devam ediyor: 1.22 yaması yayınlandı 14 sa. Yeni Game of Thrones dizisi House Of The Dragon'dan ilk görüntüler paylaşıldı 14 sa. Tesla, Model 3'ün dünyanın en çok satan premium sedanı olduğunu açıkladı 15 sa. Total War: Rome Remastered'ın sistem gereksinimleri belli oldu 15 sa. Samsung Galaxy M42 5G tanıtıldı: Snapdragon 750G, 5.000mAh pil ve dörtlü kamera 15 sa. Apple, zayıf talep ve artan rekabet nedeniyle AirPods üretimini azaltıyor 16 sa. Dev şirketlerin Bitcoin heyecanı Sürüyor: Nexon 100 milyon dolarlık BTC Aldı 16 sa. PlayStation 5 ve PlayStation 4'ün ne kadar sattığı açıklandı 17 sa. Alphabet ilk çeyreği rekor gelirle kapattı 17 sa. Microsoft karına kar katıyor 18 sa. RTX 3080 Ti’ın çıkış tarihi netleşiyor 1 gün Starlink uydularına yeni yörünge izni geldi: Hızlar artacak 1 gün Buluşma simülasyonu oyunu Tender: Creature Comforts, mobil cihazlar için yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız