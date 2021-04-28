Microsoft'un oyun bölümünün gelirleri %50 arttı

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Microsoft geçtiğimiz saatlerde birçok şirket gibi üçüncü mali çeyreğe dair sonuçlarını paylaştı. Microsoft'un oyun bölümünün gelirleri yüzde 50 artmış durumda.

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Mali sonuçlara göre Microsoft şu ana kadarki en iyi üçüncü çeyreğini yaşadı. Sonuçlara göre geçtiğimiz yılın aynı döneminde Microsoft'un oyun tarafından gelirleri 2.35 milyar dolarken, bu yılın üçüncü mali çeyreğinde gelirleri %50 artarak 3.53 milyar dolara ulaşmış durumda.

Geçtiğimiz mali çeyrekte, yani Ekim-Kasım- Aralık 2020 tarihlerinde yeni nesil konsolun çıkması, tatil dönemi gibi etmenlerle Microsoft'un geliri 5 milyarı geçmişti. Ancak bahsi geçen mali çeyrek, yani Ocak-Şubat- Mart 2021 tarihi genelde tüm şirketler için daha durgun bir dönemdir. Ancak Microsoft bu durgun dönemi de kendine göre başarılı bir şekilde geçirdi. Ayrıca Xbox Game Pass gelirlerinin yüzde 34, Xbox'ın oyun gelirlerinin de %234 arttığı açıklandı.

Üçüncü çeyrekte rekor kırılmasının en büyük sebebi Xbox konsollarının stoklarının yenilenmiş olması diyebiliriz. Son olarak Microsoft, Xbox Series X/S stoklarının Haziran 2021'e kadar sorunlu olabileceğini de tekrar belirtti.

https://www.ign.com/articles/xbox-enjoys-its-best-third-quarter-ever-with-an-assist-from-bethesda

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