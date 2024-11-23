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    Anlık Bildirim

    Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği denemeye açıldı

    Microsoft, Copilot Plus PC'ler için tartışmalı Recall özelliğinin ilk önizleme sürümünü yayınladı. Dev Channel'daki Windows Insider'lar artık Recall'u içeren yeni Windows 11 sürümünü yükleyebiliyor.
    Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği denemeye açıldı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Copilot Plus PC'ler için tartışmalı Recall özelliğinin ilk önizleme sürümünü yayınladı. Dev Channel'daki Windows Insider'lar artık Recall'u ve Google'ın Circle to Search özelliğine çok benzer olan Click to Do'yu içeren yeni Windows 11 sürümünü yükleyebilirler.

    Recall ne işe yarıyor?

    Recall, Copilot Plus PC'lerde yaptığınız hemen hemen her şeyin ekran görüntüsünü alarak daha sonra istenildiğinde bunlara ulaşmanızı sağlayan yapay zeka temelli bir özellik. Recall etkinleştirildiğinde, kaydedilen ekran görüntülerinden istediğiniz bilgilere erişmek için doğal dil sorgularını veya kaydırılabilir zaman çizelgesini kullanabiliyorsunuz. Kaydedilen görüntülerdeki metin ve görseller yapay zeka yardımıyla taranarak arama sonuçlarında karşınıza getiriliyor.

    Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği denemeye açıldı Tam Boyutta Gör
    İlk tanıtıldığında varsayılan olarak açık geleceği söylenen ve gizlilik tartışmalarına yol açan Recall, artık varsayılan olarak kapalı geliyor ve isteğe bağlı olarak etkinleştirilebiliyor. Recall içeren Windows 11 önizleme sürümü ilk başta yalnızca Qualcomm destekli Copilot Plus PC'lerde kullanılabiliyor. Yakında Intel ve AMD destekli Copilot Plus PC'ler için de kullanıma sunulacak.

    Recall etkinleştirildiğinde, hangi anlık görüntülerin kaydedileceğini kontrol edebiliyor ve istemediğiniz görüntüleri silebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamaları ve web sitelerini Recall'dan hariç tutmak da mümkün. Kredi kartı bilgileri, parolalar ve kimlik numaraları gibi hassas bilgileri otomatik olarak algılanarak kayıt dışı tutulabiliyor.

    Microsoft, Recall ile alınan anlık görüntülere erişmeyeceğini, bunları buluta göndererek yapay zeka modellerini eğitmek için kullanmayacağını söylüyor. 

    Recall özelliğini kullanmak için Windows Hello'nun kullanılması gerekiyor. Ayrıca BitLocker ve Güvenli Önyükleme gerektiriyor. Bunların ikisi de bir Copilot Plus PC'de zaten etkinleştirilmesi gerekiyor.

    Click to Do

    Click to Do, Windows 11'in bu yeni test sürümünde Recall'ın bir parçası olarak sunuluyor ve anlık görüntülerindeki metni ve resimleri tanımaya yarıyor. Böylece metin kopyalama, görüntüleri kaydetme veya Bing'de arama gibi yapay zeka destekli eylemler gerçekleştirilebiliyor.

    Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği denemeye açıldı Tam Boyutta Gör
    Gelecekte, Click to Do özelliği Recall’un dışında da kullanılabilecek. Klavyede Windows tuşuna basıp fare ile sol tıkladığınızda, ekranınızda etkileşimli bir katman belirecek. Bu arayüz, görselleri veya metinleri seçerek tıklanabilir işlemler gerçekleştirmenize olanak tanıyacak. Ayrıca, ilerleyen dönemde Click to Do’yu YouTube videolarındaki bir öğeye görsel arama yapmak gibi işlemler için Bing üzerinden kullanabileceksiniz.

    Tartışmalı özelliğin başlangıçta Haziran ayında Copilot Plus PC'lerle birlikte piyasaya sürülmesi planlanıyordu, ancak Microsoft güvenlik endişeleri ortaya çıktıktan sonra Recall'ı geri çekmek zorunda kaldı. Microsoft daha sonra Recall'ı birkaç kez erteleyerek güvenliği elden geçirdi ve isteğe bağlı bir özellik haline getirdi.

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    R
    ru1ns 2 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 4 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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