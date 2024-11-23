Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği denemeye açıldı

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Copilot Plus PC'ler için tartışmalı Recall özelliğinin ilk önizleme sürümünü yayınladı. Dev Channel'daki Windows Insider'lar artık Recall'u ve Google'ın Circle to Search özelliğine çok benzer olan Click to Do'yu içeren yeni Windows 11 sürümünü yükleyebilirler.

Recall ne işe yarıyor?

Recall, Copilot Plus PC'lerde yaptığınız hemen hemen her şeyin ekran görüntüsünü alarak daha sonra istenildiğinde bunlara ulaşmanızı sağlayan yapay zeka temelli bir özellik. Recall etkinleştirildiğinde, kaydedilen ekran görüntülerinden istediğiniz bilgilere erişmek için doğal dil sorgularını veya kaydırılabilir zaman çizelgesini kullanabiliyorsunuz. Kaydedilen görüntülerdeki metin ve görseller yapay zeka yardımıyla taranarak arama sonuçlarında karşınıza getiriliyor.

Tam Boyutta Gör İlk tanıtıldığında varsayılan olarak açık geleceği söylenen ve gizlilik tartışmalarına yol açan Recall, artık varsayılan olarak kapalı geliyor ve isteğe bağlı olarak etkinleştirilebiliyor. Recall içeren Windows 11 önizleme sürümü ilk başta yalnızca Qualcomm destekli Copilot Plus PC'lerde kullanılabiliyor. Yakında Intel ve AMD destekli Copilot Plus PC'ler için de kullanıma sunulacak.

Recall etkinleştirildiğinde, hangi anlık görüntülerin kaydedileceğini kontrol edebiliyor ve istemediğiniz görüntüleri silebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamaları ve web sitelerini Recall'dan hariç tutmak da mümkün. Kredi kartı bilgileri, parolalar ve kimlik numaraları gibi hassas bilgileri otomatik olarak algılanarak kayıt dışı tutulabiliyor.

Microsoft, Recall ile alınan anlık görüntülere erişmeyeceğini, bunları buluta göndererek yapay zeka modellerini eğitmek için kullanmayacağını söylüyor.

Recall özelliğini kullanmak için Windows Hello'nun kullanılması gerekiyor. Ayrıca BitLocker ve Güvenli Önyükleme gerektiriyor. Bunların ikisi de bir Copilot Plus PC'de zaten etkinleştirilmesi gerekiyor.

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Click to Do

Click to Do, Windows 11'in bu yeni test sürümünde Recall'ın bir parçası olarak sunuluyor ve anlık görüntülerindeki metni ve resimleri tanımaya yarıyor. Böylece metin kopyalama, görüntüleri kaydetme veya Bing'de arama gibi yapay zeka destekli eylemler gerçekleştirilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Gelecekte, Click to Do özelliği Recall’un dışında da kullanılabilecek. Klavyede Windows tuşuna basıp fare ile sol tıkladığınızda, ekranınızda etkileşimli bir katman belirecek. Bu arayüz, görselleri veya metinleri seçerek tıklanabilir işlemler gerçekleştirmenize olanak tanıyacak. Ayrıca, ilerleyen dönemde Click to Do’yu YouTube videolarındaki bir öğeye görsel arama yapmak gibi işlemler için Bing üzerinden kullanabileceksiniz.

Tartışmalı özelliğin başlangıçta Haziran ayında Copilot Plus PC'lerle birlikte piyasaya sürülmesi planlanıyordu, ancak Microsoft güvenlik endişeleri ortaya çıktıktan sonra Recall'ı geri çekmek zorunda kaldı. Microsoft daha sonra Recall'ı birkaç kez erteleyerek güvenliği elden geçirdi ve isteğe bağlı bir özellik haline getirdi.

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Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği denemeye açıldı