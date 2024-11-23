Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği denemeye açıldı

Recall ne işe yarıyor?
Recall, Copilot Plus PC'lerde yaptığınız hemen hemen her şeyin ekran görüntüsünü alarak daha sonra istenildiğinde bunlara ulaşmanızı sağlayan yapay zeka temelli bir özellik. Recall etkinleştirildiğinde, kaydedilen ekran görüntülerinden istediğiniz bilgilere erişmek için doğal dil sorgularını veya kaydırılabilir zaman çizelgesini kullanabiliyorsunuz. Kaydedilen görüntülerdeki metin ve görseller yapay zeka yardımıyla taranarak arama sonuçlarında karşınıza getiriliyor.
Recall etkinleştirildiğinde, hangi anlık görüntülerin kaydedileceğini kontrol edebiliyor ve istemediğiniz görüntüleri silebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamaları ve web sitelerini Recall'dan hariç tutmak da mümkün. Kredi kartı bilgileri, parolalar ve kimlik numaraları gibi hassas bilgileri otomatik olarak algılanarak kayıt dışı tutulabiliyor.
Microsoft, Recall ile alınan anlık görüntülere erişmeyeceğini, bunları buluta göndererek yapay zeka modellerini eğitmek için kullanmayacağını söylüyor.
Recall özelliğini kullanmak için Windows Hello'nun kullanılması gerekiyor. Ayrıca BitLocker ve Güvenli Önyükleme gerektiriyor. Bunların ikisi de bir Copilot Plus PC'de zaten etkinleştirilmesi gerekiyor.
Click to Do
Click to Do, Windows 11'in bu yeni test sürümünde Recall'ın bir parçası olarak sunuluyor ve anlık görüntülerindeki metni ve resimleri tanımaya yarıyor. Böylece metin kopyalama, görüntüleri kaydetme veya Bing'de arama gibi yapay zeka destekli eylemler gerçekleştirilebiliyor.
Tartışmalı özelliğin başlangıçta Haziran ayında Copilot Plus PC'lerle birlikte piyasaya sürülmesi planlanıyordu, ancak Microsoft güvenlik endişeleri ortaya çıktıktan sonra Recall'ı geri çekmek zorunda kaldı. Microsoft daha sonra Recall'ı birkaç kez erteleyerek güvenliği elden geçirdi ve isteğe bağlı bir özellik haline getirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.