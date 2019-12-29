Microsoft'un Telefonunuz uygulaması yeni bir özellik kazandı

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Microsoft'un Windows 10 için tasarladığı Telefonunuz uygulaması 2018'de yayınlanan büyük Ekim güncellemesiyle birlikte hayatımıza girmişti. Uygulama, kullanıcıların bilgisayarlarına bağladıkları akıllı telefonları ile etkileşime girmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

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Telefonunuz uygulamasına yararlı bir özellik daha eklendi. Microsoft bu özelliği kullanıcıların geri bildirimlerini göz önünde bulundurarak geliştirdiğini söylüyor. Görünüşe bakılırsa büyük bir çoğunluk akıllı telefonlarındaki fotoğraf galerisine kolayca erişim sağlamayı talep etmiş.

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Galerideki fotoğraflara erişim kolaylaştı

Telefonunuz uygulaması zaten Android telefonlardaki fotoğrafların, Windows 10 bilgisayarlarda görüntülenmesine olanak sağlıyor. Ancak bu senkronizasyon sadece galerideki son 25 fotoğrafla sınırlıydı. Yeni sürüm ile birlikte bu sayı 2.000'e çıkarıldı.

Güncelleme şu an kademeli olarak dağıtılıyor. İlk etapta Insider programı üyeleri için yayınlanacak. Daha sonrasında ise genel kullanıma sunulacak. Telefonunuz uygulaması son olarak arama yapma ve gelen aramaları cevaplama özelliğine sahip olmuştu.