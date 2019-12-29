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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft'un Telefonunuz uygulaması yeni bir özellik kazandı

    Microsoft, Windows 10'daki Telefonunuz uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Kullanıcılar artık akıllı telefonlarının galerisindeki son 2.000 fotoğrafa PC'lerinden kolayca erişim sağlayabilecekler.
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft'un Telefonunuz uygulaması yeni bir özellik kazandı
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    Microsoft'un Windows 10 için tasarladığı Telefonunuz uygulaması 2018'de yayınlanan büyük Ekim güncellemesiyle birlikte hayatımıza girmişti. Uygulama, kullanıcıların bilgisayarlarına bağladıkları akıllı telefonları ile etkileşime girmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei, Google Play Servisleri ile rekabeti kızıştırıyor"

    Telefonunuz uygulamasına yararlı bir özellik daha eklendi. Microsoft bu özelliği kullanıcıların geri bildirimlerini göz önünde bulundurarak geliştirdiğini söylüyor. Görünüşe bakılırsa büyük bir çoğunluk akıllı telefonlarındaki fotoğraf galerisine kolayca erişim sağlamayı talep etmiş.

    Microsoft'un Telefonunuz uygulaması yeni bir özellik kazandı
    Tam Boyutta Gör

    Galerideki fotoğraflara erişim kolaylaştı

    Telefonunuz uygulaması zaten Android telefonlardaki fotoğrafların, Windows 10 bilgisayarlarda görüntülenmesine olanak sağlıyor. Ancak bu senkronizasyon sadece galerideki son 25 fotoğrafla sınırlıydı. Yeni sürüm ile birlikte bu sayı 2.000'e çıkarıldı.

    Güncelleme şu an kademeli olarak dağıtılıyor. İlk etapta Insider programı üyeleri için yayınlanacak. Daha sonrasında ise genel kullanıma sunulacak. Telefonunuz uygulaması son olarak arama yapma ve gelen aramaları cevaplama özelliğine sahip olmuştu.



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    whiskerry 50 dk.
    Dell Mobile Connect uygulaması ile ben her şeyi yapabiliyorum
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    canavan06 1 sa.
    Microsoft eski vizyonsuz çizgisinde değil artık işe yarar şeyler yapıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    esmerbuyucu 1 sa. canavan06
    Bu mu vizyon? Güldürdü
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