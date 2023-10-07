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    Microsoft uygulama mağazası yenilendi: İşte yeni tasarım

    Microsoft, Windows 11 için yeni Microsoft uygulama mağazasını kullanıma sunuyor. Web bileşenleri araçlarıyla yeniden tasarlanan Microsoft Store, yepyeni görünüme kavuştu.
    microsoft store yenilendi işte yeni tasarım Tam Boyutta Gör
    Yenilenen Microsoft uygulama mağazası ilk olarak Canary ve Dev Channel Insider kullanıcılarına açıldı. Mağazanın resmî masaüstü sitesi Windows 11 uygulamasına çok benzeyen yeni bir tasarıma kavuştu.

    Yeni Microsoft Store, yeni uygulamaları, kategorileri, özel teklifleri ve fazlasını görebildiğiniz kartlardan oluşan bir tasarım kullanıyor. Oyunlar ve uygulamaların kendi kartları var ancak yeni eklenen ve öne çıkarılan filmlerin görünümünde değişiklik yok. Microsoft’ta mühendis olan Judah Gabriel’in paylaşımına göre, yeni Microsoft Store sitesi, Lit, Shoelace, Vite ve PWABuilders şablonlarını içeren bir dizi farklı web bileşenleri araçlarıyla oluşturulmuş.

    Gabriel, Microsoft Store sitesinin eski sürümünün modası geçmiş kullanıcı arayüzü üzerine kurulu React kod tabanını kullandığını söyledi. Yeni site, yeni uygulamaların keşfedilmesini kolaylaştıran ve modern web teknolojileriyle ince tasarlanmış bir arayüze sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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