Microsoft uygulama mağazası yenilendi: İşte yeni tasarım

Yeni Microsoft Store, yeni uygulamaları, kategorileri, özel teklifleri ve fazlasını görebildiğiniz kartlardan oluşan bir tasarım kullanıyor. Oyunlar ve uygulamaların kendi kartları var ancak yeni eklenen ve öne çıkarılan filmlerin görünümünde değişiklik yok. Microsoft’ta mühendis olan Judah Gabriel’in paylaşımına göre, yeni Microsoft Store sitesi, Lit, Shoelace, Vite ve PWABuilders şablonlarını içeren bir dizi farklı web bileşenleri araçlarıyla oluşturulmuş.
Gabriel, Microsoft Store sitesinin eski sürümünün modası geçmiş kullanıcı arayüzü üzerine kurulu React kod tabanını kullandığını söyledi. Yeni site, yeni uygulamaların keşfedilmesini kolaylaştıran ve modern web teknolojileriyle ince tasarlanmış bir arayüze sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.