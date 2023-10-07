Tam Boyutta Gör Yenilenen Microsoft uygulama mağazası ilk olarak Canary ve Dev Channel Insider kullanıcılarına açıldı. Mağazanın resmî masaüstü sitesi Windows 11 uygulamasına çok benzeyen yeni bir tasarıma kavuştu.

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Yeni Microsoft Store, yeni uygulamaları, kategorileri, özel teklifleri ve fazlasını görebildiğiniz kartlardan oluşan bir tasarım kullanıyor. Oyunlar ve uygulamaların kendi kartları var ancak yeni eklenen ve öne çıkarılan filmlerin görünümünde değişiklik yok. Microsoft’ta mühendis olan Judah Gabriel’in paylaşımına göre, yeni Microsoft Store sitesi, Lit, Shoelace, Vite ve PWABuilders şablonlarını içeren bir dizi farklı web bileşenleri araçlarıyla oluşturulmuş.

Gabriel, Microsoft Store sitesinin eski sürümünün modası geçmiş kullanıcı arayüzü üzerine kurulu React kod tabanını kullandığını söyledi. Yeni site, yeni uygulamaların keşfedilmesini kolaylaştıran ve modern web teknolojileriyle ince tasarlanmış bir arayüze sahip.

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Microsoft uygulama mağazası yenilendi: İşte yeni tasarım