Microsoft ve Discord arasındaki görüşmeler sonlandı: Microsoft Discord'u satın almıyor

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Geçtiğimiz aylarda Microsoft’un Bethesda’yı satın almasının ardından büyük şirketlerinin satın alım sayısı bir hayli arttı. Hatta geçtiğimiz aylarda güvenilir bir kaynak olan Bloomberg, Microsoft’un önemli bir satın alımı daha kovaladığı açıklanmıştı.

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Geçtiğimiz aylarda Microsoft’un 10 milyar dolar gibi ciddi bir miktar ücret ile Discord’u satın almak istediği açıklanmıştı. Birkaç farklı şirketin daha yarışta olduğu ancak en öndeki şirketin Microsoft olduğu söylenmişti. Ancak Discord’un kafasındaki plan ise uygulamayı satmaktansa halka açmayı daha çok istediği yönündeydi.

Geçtiğimiz saatlerde The Wall Street Journal’da çıkan haberlere göre Discord ile Microsoft arasındaki görüşmeler sonlandı ve taraflar anlaşamadı. Görüşmelerin sonlanma sebebi açıklanmadı ancak bazı kaynaklara göre gelecekte olaylar yeniden gündeme gelebilir.

Microsoft dışında Epic Games ve Amazon’un da bu tarz bir isteği olduğu biliniyordu.

https://kotaku.com/report-microsoft-no-longer-in-talks-to-buy-discord-1846723337

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