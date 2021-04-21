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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft ve Discord arasındaki görüşmeler sonlandı: Microsoft Discord'u satın almıyor

    Geçtiğimiz aylarda Microsoft’un Discord’u 10 milyar dolara satın alacağına dair bazı söylentiler çıkmıştı. Şimdi de bu görüşmelerin sonlandığı açıklandı.
    21 Nisan 2021, 10:00 (1 sa.)
    248
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Microsoft ve Discord arasındaki görüşmeler sonlandı: Microsoft Discord'u satın almıyor
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz aylarda Microsoft’un Bethesda’yı satın almasının ardından büyük şirketlerinin satın alım sayısı bir hayli arttı. Hatta geçtiğimiz aylarda güvenilir bir kaynak olan Bloomberg, Microsoft’un önemli bir satın alımı daha kovaladığı açıklanmıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Microsoft, 10 milyar doların üzerinde bir ücrete Discord'u satın almak istiyor

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    Geçtiğimiz aylarda Microsoft’un 10 milyar dolar gibi ciddi bir miktar ücret ile Discord’u satın almak istediği açıklanmıştı. Birkaç farklı şirketin daha yarışta olduğu ancak en öndeki şirketin Microsoft olduğu söylenmişti. Ancak Discord’un kafasındaki plan ise uygulamayı satmaktansa halka açmayı daha çok istediği yönündeydi.

    Geçtiğimiz saatlerde The Wall Street Journal’da çıkan haberlere göre Discord ile Microsoft arasındaki görüşmeler sonlandı ve taraflar anlaşamadı. Görüşmelerin sonlanma sebebi açıklanmadı ancak bazı kaynaklara göre gelecekte olaylar yeniden gündeme gelebilir.

    Microsoft dışında Epic Games ve Amazon’un da bu tarz bir isteği olduğu biliniyordu.



    https://kotaku.com/report-microsoft-no-longer-in-talks-to-buy-discord-1846723337
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