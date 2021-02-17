Microsoft, Windows 10 21H1 güncellemesinin büyük değişiklikler getirmeyeceğini onayladı

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Yazılım devi Microsoft, Windows 10 için önümzüdeki aylarda yayınlanması planlanan 21H1 güncellemesiyle ilgili bazı detaylar açıkladı. Hatırlayacağınız üzere daha önce bunun küçük bir güncelleme olacağı ve yeni özellikler içermeyeceği bildirilmişti.

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Windows 10 21H1 güncellemesinin daha çok hataları gidermeye ve işletim sisteminin kararlılığını iyileştirmeye odaklanacağı söyleniyordu. Microsoft da bu bilgileri resmi olarak onayladı. Yani bir sonraki sürüm büyük değişiklikler getirmeyecek.

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Tech Community'de doğrulandı

Şirket, Tech Community platformundaki bir gönderide, Windows 10 21H1'in Ekim 2020 Güncellemesini (20H2) temel alacağını söyledi. Windows Donanım Uyumluluk Programında herhangi bir değişiklik yapılmayacağının belirtilmesi de zeten küçük bir güncelleme olacağını gösteriyor.

Bildiğiniz üzere Microsoft her yıl iki güncelleme yayınlıyor. Windows 10'a yeni tasarım ve özellikler kazandırması beklenen esas güncelleme "Sun Valley" kod adı altında geliştirilen Windows 10 21H2 olacak. Bu versiyonun 2021'in ikinci yarısında kullanıma sunulması planlanıyor.

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