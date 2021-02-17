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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Windows 10 21H1 güncellemesinin büyük değişiklikler getirmeyeceğini onayladı

    Microsoft, Windows 10 için yayınlanacak 21H1 güncellemesinin büyük değişiklikler içermeyeceğini, daha çok hataları gidermeye ve işletim sisteminin kararlılığını iyileştirmeye odaklanacağını onayladı.
    17 Şubat 2021, 20:00 (Güncellendi, 8 sa.)
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft, Windows 10 21H1 güncellemesinin büyük değişiklikler getirmeyeceğini onayladı
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    Yazılım devi Microsoft, Windows 10 için önümzüdeki aylarda yayınlanması planlanan 21H1 güncellemesiyle ilgili bazı detaylar açıkladı. Hatırlayacağınız üzere daha önce bunun küçük bir güncelleme olacağı ve yeni özellikler içermeyeceği bildirilmişti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Windows 10'un yeni sürümünün yayınlanacağı tarih belli oldu

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, bilgisayarları bir sonraki büyük Windows güncellemesine hazırlamaya başladı"

    Windows 10 21H1 güncellemesinin daha çok hataları gidermeye ve işletim sisteminin kararlılığını iyileştirmeye odaklanacağı söyleniyordu. Microsoft da bu bilgileri resmi olarak onayladı. Yani bir sonraki sürüm büyük değişiklikler getirmeyecek.

    Microsoft, Windows 10 21H1 güncellemesinin büyük değişiklikler getirmeyeceğini onayladı
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    Tech Community'de doğrulandı

    Şirket, Tech Community platformundaki bir gönderide, Windows 10 21H1'in Ekim 2020 Güncellemesini (20H2) temel alacağını söyledi. Windows Donanım Uyumluluk Programında herhangi bir değişiklik yapılmayacağının belirtilmesi de zeten küçük bir güncelleme olacağını gösteriyor.

    Bildiğiniz üzere Microsoft her yıl iki güncelleme yayınlıyor. Windows 10'a yeni tasarım ve özellikler kazandırması beklenen esas güncelleme "Sun Valley" kod adı altında geliştirilen Windows 10 21H2 olacak. Bu versiyonun 2021'in ikinci yarısında kullanıma sunulması planlanıyor.



    Kaynakça https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-hardware-certification/windows-10-version-21h1-release-whcp/ba-p/2138458 https://www.windowslatest.com/2021/02/16/microsoft-confirms-windows-10-21h1-update-with-no-major-changes/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ByLeoN13 (Abdullah Bildirici) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen 435
    yeni bir windows sürümü çıkmayacağını açıklamışlardı zaten güncellemeler ile gelişiyor
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    M makine26 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    her gün günceleme yapmasımı gerekiyor. İsteyen yapmaz. Açılsın kullandığım program çalışsın yeter. Çaktırmadan sürekli indirmesini istemiyorum. Linux üzeri çalışan program olsun bırakacağım pencereyi
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    E Eeltorm 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    10 çok iyi ya.
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    P Pence1 (Ümit Türkmen) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Abuk sabuk triplere girip çökmesinde isterlerse 21h1000 güncellemesi yayımlasınlar.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    2 ay önce zaten her şeyiyle belli olmuş 21H1 sürümünü Microsoft daha yeni mi onaylıyor xd
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    smart1978 (X Y) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    21H2 ve Windows 10x bekleyin derim ... Windows 10x icin yeni cihaz alinmalidir ...

    Elbette her yil oldugugu gibi H1 lerde esasli yenilikler beklenmezdi ...
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    oktayakgoz (Oktay AKGÖZ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    ben deneme sürümünden beri kullanıyorum hiç bir hatasını görmedim. yalnız şu arayüzü artık bir hal etseler ya çok iyi olacak
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    ByLeoN13 (Abdullah Bildirici) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bencede hataları düzeltsinler sınavın ortasında donuyor kapa aç yapıncaya kadar ömürden ömür gidiyor
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    4 435 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    95, nt4, 98, nt5, Me, xp, Vista, 7 derken iki yılda bir yeni Windows çıkıyordu. XP ‘den sonra 5 yıl civarı bir durdular sonra yine 2 yıl arayla Vista, 7, 8 çıkmıştı. şu an XP’nin rekorunu Windows 10 tutturdu ve görünen o ki daha da kalacak piyasada.
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    ByLeoN13 (Abdullah Bildirici) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) 435
    yeni bir windows sürümü çıkmayacağını açıklamışlardı zaten güncellemeler ile gelişiyor
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