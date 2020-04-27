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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Windows 10'a reklam eklemeye tam gaz devam ediyor

    Yazılım devi Microsoft, Windows 10 işletim sistemini reklamlarla donatmaya devam ediyor. Şirket bu kez Windows Arama bölümüne kendi tarayıcısını öven reklamlar yerleştirdi.
    2 sa.
    1,3b
    44
    11
    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft, Windows 10'a reklam eklemeye tam gaz devam ediyor
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    Microsoft, Windows 10 işletim sistemini reklamlarla donatmaya devam ediyor. Bildiğiniz üzere şirket kısa bir süre önce Google Chrome kullanıcılarına Outlook.com aracılığı ile Edge promosyonu yapmaya başlamıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Microsoft, Windows 10 başlat menüsünde Edge tarayıcısının reklamını yapmaya başladı

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10'un kimyasını bozan güncelleme hakkında konuştu"

    Edge reklamları şimdi de Windows Arama ekranına sıçradı. Arama bölümünü açtığınızda artık standart içeriğin yanında bir de Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısının ne kadar muazzam olduğunu ifade eden bir reklam banner'ı ve indirme butonu göreceksiniz.

    Microsoft, Windows 10'a reklam eklemeye tam gaz devam ediyor
    Tam Boyutta Gör

    Daha önce de yapmıştı

    Yazılım devi daha önce de Windows 10'da çeşitli reklamlar entegre etmişti. İşletim sistemindeki reklamlar 2019'un sonlarında Posta ve Takvim uygulamalarında, daha sonra ise WordPad'te ortaya çıktı. Tabi bununla sınırlı kalmadı.

    Micosoft ardından rakip tarayıcı kullanıcılarına, Başlat menüsündeki "önerilen uygulamalar" aracılığıyla Edge'i yüklemeleri yönünde tavsiyede bulundu. Ancak Windows Arama ekranında ilk kez reklam gösterildiğine şahit oluyoruz.



    https://www.windowslatest.com/2020/04/26/windows-10-search-ads-tempt-users-to-give-new-edge-a-spin Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheMuyu (Murat Y.) 1 sa. en beğenilen
    Adamların kendi platformu yapabilirler ayrıca reklam dediğiniz küçük bir kutucuk ve direkt kaldırılabilir sanki dizi sitelerindeki reklamlarmis gibi olay yapmışsınız
    Adamların kendi platformu yapabilirler ayrıca reklam dediğiniz küçük bir kutucuk ve direkt kaldırılabilir sanki dizi sitelerindeki reklamlarmis gibi olay yapmı...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    keremec (Kerem Safa ) 35 dk. TheMuyu
    Karşılaştırmaniz çok saçma. Windows 10 ücretsiz bir işletim sistemi değil. Outlook un ücretsiz versiyonuna reklam koyabilir sorun değil ama gidip direkt ücretli işletim sistemine reklam eklemek. .. Ben para verdiğim bir şeyde reklam görmek istemiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Source (Barış ) 8 dk.
    Yıllardır kullandığım Chromu yeni Edge ile bıraktım yanlış hatırlamıyorsam 15 sene üzerine tekrar microsoft tarayıcıya geçtim :)
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    sniper23 (Enes Şahinler) 16 dk.
    Rekabet olmayınca böyle.
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    vedkum 45 dk.
    Adım atsak reklam. YouTube reklam oyun yükle reklam sinemaya git reklam dizi aç reklam bıktık artık.
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    serkaon (serkan öztürk) 45 dk.
    Edge tarayıcı çok daha performanslı Chromea göre. Birkaç aydır chromeu bıraktım Edge ile devam ediyorum.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 46 dk.
    Olay biraz abartılıyor. Microsoft bir yazılımında yeni sürüme güncelleme bildirimi çıkarsa haber siteleri reklam yapıyor diye bağırıyor. Siz reklam görmemişsiniz.
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    fotifoti (foti ) 49 dk.
    haberi görünce fark ettim :)
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 sa. en beğenilen
    Adamların kendi platformu yapabilirler ayrıca reklam dediğiniz küçük bir kutucuk ve direkt kaldırılabilir sanki dizi sitelerindeki reklamlarmis gibi olay yapmışsınız
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    keremec (Kerem Safa ) 35 dk. TheMuyu
    Karşılaştırmaniz çok saçma. Windows 10 ücretsiz bir işletim sistemi değil. Outlook un ücretsiz versiyonuna reklam koyabilir sorun değil ama gidip direkt ücretli işletim sistemine reklam eklemek. .. Ben para verdiğim bir şeyde reklam görmek istemiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    nick bırakmamışsınız lan 1 sa.
    microsoft treni kaçırdı. internetin altın yıllarını abidik gubidik mouse klavye tasarımlarıyla bi tane de uçuş simülatörüyle kapattı geçmiş olsun.
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    oly1786 (caner nebi) 2 sa.
    Microdsoft, 7 ve 8 den 10'a babasının hayrına bedava yükseltmedi. Şimdi tabii ki at koşturacak.
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