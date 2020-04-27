Microsoft, Windows 10'a reklam eklemeye tam gaz devam ediyor

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Microsoft, Windows 10 işletim sistemini reklamlarla donatmaya devam ediyor. Bildiğiniz üzere şirket kısa bir süre önce Google Chrome kullanıcılarına Outlook.com aracılığı ile Edge promosyonu yapmaya başlamıştı.

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Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10'un kimyasını bozan güncelleme hakkında konuştu"

Edge reklamları şimdi de Windows Arama ekranına sıçradı. Arama bölümünü açtığınızda artık standart içeriğin yanında bir de Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısının ne kadar muazzam olduğunu ifade eden bir reklam banner'ı ve indirme butonu göreceksiniz.

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Daha önce de yapmıştı

Yazılım devi daha önce de Windows 10'da çeşitli reklamlar entegre etmişti. İşletim sistemindeki reklamlar 2019'un sonlarında Posta ve Takvim uygulamalarında, daha sonra ise WordPad'te ortaya çıktı. Tabi bununla sınırlı kalmadı.

Micosoft ardından rakip tarayıcı kullanıcılarına, Başlat menüsündeki "önerilen uygulamalar" aracılığıyla Edge'i yüklemeleri yönünde tavsiyede bulundu. Ancak Windows Arama ekranında ilk kez reklam gösterildiğine şahit oluyoruz.

https://www.windowslatest.com/2020/04/26/windows-10-search-ads-tempt-users-to-give-new-edge-a-spin

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