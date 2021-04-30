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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Windows 10'da çoklu monitördeki uygulamaların yeniden düzenlemesi problemini çözüyor

    Windows 10'da çoklu monitör kullanıcılarının en büyük problemlerinden birisi olan uyku modu sonrası uygulamaların yeniden düzenlemesi problemi için Microsoft bir düzeltme yayınlıyor.
    30 Nisan 2021, 10:35 (2 sa.)
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    Windows
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, Windows 10'da çoklu monitördeki uygulamaların yeniden düzenlemesi problemini çözüyor

    Windows 10'da çoklu monitör kullanan kullanıcıların cihazlarını uyku moduna aldıklarında karşılaştıkları en büyük problemlerden birisi olan, daha önce monitörlerde kurulan düzenin cihazı uyandırdıktan sonra bozulması durumu yayınlanacak bir güncelleme ile çözüme kavuşacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Windows 10 yıl sonuna kadar isteğe bağlı güncelleme almayacak

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 görev çubuğuna yerleşik 'Haberler ve İlgi Alanları' özelliğini sunmaya başladı"

    Windows Insider ile çözüme erken erişim sağlanabilecek

    Tek cihaza bağlı birden çok monitör kullanımında uyku modundan sonra rastgele yeniden düzenlenen ve  genellikle tek bir monitörde bir araya getirilen uygulamalara Microsoft, bu yıl sonbaharda yayınlanacak güncelleme sayesinde çözüm sunacak.

    Microsoft'un grafik ekibinde bir program yöneticisi olan Michelle Xiong, DirectX Geliştirici Blogu'nda: "Bu sorunu açıklamak için kullandığımız teknik terminoloji, Hızlı Çalışırken Takılma Algılaması (Rapid HPD) olarak bilinir. Bu davranış, DisplayPort çoklu monitör kurulumlarını etkileyerek istenmeyen masaüstü yeniden düzenlemelerine neden olur. Rapid HPD oluştuğunda masaüstü yeniden düzenlemelerini azaltmak için çalıştık." ifadelerine yer verdi.

    Microsoft, bu durumu çözmek için çalışıyor ve bu yılın sonlarında yayınlanması planlanan büyük Windows 10 güncellemesiyle bir düzeltme gelecek. Gelecek olan düzeltmeden önce bu özelliğe sahip olmak isteyen bir dizüstü bilgisayarla en az bir harici monitöre veya bir masaüstü kurulumunda iki monitöre bağlı olan kullanıcıların, Windows Insider programına katılması gerekiyor. Windows Insider için özellik, sunulmaya başlandı.



    https://www.engadget.com/microsoft-is-fixing-wonky-windows-10-layouts-on-multiple-displays-101444378.html
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 2 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 10 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    V V4LKyR 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Uzun zamandır çift monitör kullanıyorum. Şu haberde bahsedilen problemi HİÇ yaşamadım.

    Arkadaş ben mi farklı bir işletim sistemi kullanıyorum acaba?

    Versiyon = 19042.964
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    K kadir623 46 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Microsoftun bir problemi çözebileceğine olan inancım yok
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    cocainbar (Cocain bar) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    En son guncellemeden sonra pc gunde 1-2 defa donmaya basladi. Yapacaginiz isi seviyim.
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    sadece uyku modundan uyandığında çoklu ekran ayarlarının bozulması sorunundan başka, ekran kartı driverlarının silinmesi, monitör çözünürlüğünün desteklenmemesi vb sorunlar da mevcut. Daha önce bir başka yorumda da belirttiğim gibi, artık radikal kararlar almak ve Windows işletim sistemini terk etmek lazım
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