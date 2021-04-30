Microsoft, Windows 10'da çoklu monitördeki uygulamaların yeniden düzenlemesi problemini çözüyor

Windows 10'da çoklu monitör kullanan kullanıcıların cihazlarını uyku moduna aldıklarında karşılaştıkları en büyük problemlerden birisi olan, daha önce monitörlerde kurulan düzenin cihazı uyandırdıktan sonra bozulması durumu yayınlanacak bir güncelleme ile çözüme kavuşacak.

İlginizi Çekebilir

Windows 10 yıl sonuna kadar isteğe bağlı güncelleme almayacak

Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 görev çubuğuna yerleşik 'Haberler ve İlgi Alanları' özelliğini sunmaya başladı"

Windows Insider ile çözüme erken erişim sağlanabilecek

Tek cihaza bağlı birden çok monitör kullanımında uyku modundan sonra rastgele yeniden düzenlenen ve genellikle tek bir monitörde bir araya getirilen uygulamalara Microsoft, bu yıl sonbaharda yayınlanacak güncelleme sayesinde çözüm sunacak.

Microsoft'un grafik ekibinde bir program yöneticisi olan Michelle Xiong, DirectX Geliştirici Blogu'nda: "Bu sorunu açıklamak için kullandığımız teknik terminoloji, Hızlı Çalışırken Takılma Algılaması (Rapid HPD) olarak bilinir. Bu davranış, DisplayPort çoklu monitör kurulumlarını etkileyerek istenmeyen masaüstü yeniden düzenlemelerine neden olur. Rapid HPD oluştuğunda masaüstü yeniden düzenlemelerini azaltmak için çalıştık." ifadelerine yer verdi.

Microsoft, bu durumu çözmek için çalışıyor ve bu yılın sonlarında yayınlanması planlanan büyük Windows 10 güncellemesiyle bir düzeltme gelecek. Gelecek olan düzeltmeden önce bu özelliğe sahip olmak isteyen bir dizüstü bilgisayarla en az bir harici monitöre veya bir masaüstü kurulumunda iki monitöre bağlı olan kullanıcıların, Windows Insider programına katılması gerekiyor. Windows Insider için özellik, sunulmaya başlandı.

https://www.engadget.com/microsoft-is-fixing-wonky-windows-10-layouts-on-multiple-displays-101444378.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.